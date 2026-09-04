Trước khi cưới, 3 điều càng rõ ràng càng giúp hôn nhân tránh rủi ro

Muốn hôn nhân bền vững, 3 điều các cặp đôi nên làm rõ trước khi cưới

Hôn nhân không chỉ bắt đầu từ tình yêu mà còn là hành trình hai người cùng xây dựng cuộc sống chung. Vì vậy, trước khi cưới, các cặp đôi càng trao đổi rõ những vấn đề quan trọng thì càng có cơ hội hạn chế những mâu thuẫn không đáng có sau này.

Điều đầu tiên cần thống nhất là tài chính: thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, tài sản riêng và những khoản tiền dành cho con cái hoặc cha mẹ hai bên. Bên cạnh đó, hai người cũng cần nói rõ quan điểm sống, từ chuyện sinh con, cách nuôi dạy con đến việc phân chia việc nhà và định hướng tương lai.

Cuối cùng là ranh giới với gia đình hai bên. Những vấn đề như sống riêng hay sống chung, cách thăm hỏi, trách nhiệm với cha mẹ và mức độ can thiệp của người thân nên được thống nhất từ trước. Khi những khác biệt được nói ra và cùng tìm cách dung hòa, hôn nhân sẽ có nền tảng vững vàng hơn thay vì để những chuyện tưởng nhỏ trở thành nguyên nhân gây rạn nứt.

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