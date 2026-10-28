Kết Nối Tiêu Dùng: 16 năm khẳng định uy tín ngành công cụ, dụng cụ
Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, Kết Nối Tiêu Dùng (KNTD) đã khẳng định vị thế là điểm đến uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp công cụ, dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chính hãng.
Sự uy tín của Kết Nối Tiêu Dùng được bảo chứng qua mối quan hệ hợp tác chiến lược trực tiếp với các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Bosch, Makita, DeWalt, TOTAL, DCA, WADFOW, INGCO, Oregon, Hồng Ký, Milwaukee... Nhờ hợp tác chiến lược, KNTD cung cấp hệ sinh thái hàng nghìn sản phẩm phong phú thuộc nhiều ngành hàng: thang nhôm, máy hàn, dụng cụ dùng pin, dụng cụ điện, thiết bị nâng đỡ, thiết bị đo đạc, đồ bảo hộ, phụ tùng và linh kiện. Tiêu biểu như các dòng máy khoan Bosch luôn nằm trong top lựa chọn ưu tiên của thợ thầu và doanh nghiệp nhờ hiệu suất làm việc vượt trội và độ an toàn cao.
Không chỉ bán hàng, KNTD tận dụng 16 năm kinh nghiệm tích lũy để thấu hiểu sâu sắc nhu cầu từ nhóm khách hàng cá nhân, thợ cơ khí/xây dựng chuyên nghiệp cho đến các phòng thu mua doanh nghiệp. Đội ngũ tư vấn am hiểu kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng chọn đúng sản phẩm, hướng dẫn vận hành và bảo trì tối ưu. Đồng thời, KNTD phát triển hệ sinh thái mua sắm đa kênh (Omnichannel) liền mạch từ cửa hàng, Website, Zalo Mini App, các cửa hàng trên sàn thương mại điện tử đến hệ thống kênh nội dung review sản phẩm chân thực trên YouTube, TikTok, Facebook.
Mừng sinh nhật 16 năm "Kết Nối Niềm Tin", Kết Nối Tiêu Dùng (KNTD) mang đến chuỗi ưu đãi bùng nổ trong tháng 10/2026 với sự đồng hành đặc biệt từ thương hiệu Oregon, TOTAL, DCA, INGCO và WADFOW,…
Để biết thêm chi tiết về điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập website ketnoitieudung.vn.
Kết Nối Tiêu Dùng – Công cụ, dụng cụ & thiết bị kỹ thuật - 100% chính hãng
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