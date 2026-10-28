Kết Nối Tiêu Dùng: 16 năm khẳng định uy tín ngành công cụ, dụng cụ

Định vị là chuyên gia trong ngành, KNTD không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng mà còn đồng hành cùng sự phát triển của người tiêu dùng cá nhân, thợ chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trên toàn quốc.



Trong thị trường thiết bị kỹ thuật đa dạng và phức tạp, Kết Nối Tiêu Dùng lựa chọn con đường phát triển bền vững dựa trên sự minh bạch và uy tín. 100% sản phẩm phân phối tại KNTD đều đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và đi kèm chính sách bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất. Đây chính là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin vững chắc với hàng triệu khách hàng suốt 16 năm qua.

Kết Nối Tiêu Dùng khẳng định uy tín 16 năm với 100% sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu lớn uy tín.

Sự uy tín của Kết Nối Tiêu Dùng được bảo chứng qua mối quan hệ hợp tác chiến lược trực tiếp với các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Bosch, Makita, DeWalt, TOTAL, DCA, WADFOW, INGCO, Oregon, Hồng Ký, Milwaukee... Nhờ hợp tác chiến lược, KNTD cung cấp hệ sinh thái hàng nghìn sản phẩm phong phú thuộc nhiều ngành hàng: thang nhôm, máy hàn, dụng cụ dùng pin, dụng cụ điện, thiết bị nâng đỡ, thiết bị đo đạc, đồ bảo hộ, phụ tùng và linh kiện. Tiêu biểu như các dòng máy khoan Bosch luôn nằm trong top lựa chọn ưu tiên của thợ thầu và doanh nghiệp nhờ hiệu suất làm việc vượt trội và độ an toàn cao.

Không chỉ bán hàng, KNTD tận dụng 16 năm kinh nghiệm tích lũy để thấu hiểu sâu sắc nhu cầu từ nhóm khách hàng cá nhân, thợ cơ khí/xây dựng chuyên nghiệp cho đến các phòng thu mua doanh nghiệp. Đội ngũ tư vấn am hiểu kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng chọn đúng sản phẩm, hướng dẫn vận hành và bảo trì tối ưu. Đồng thời, KNTD phát triển hệ sinh thái mua sắm đa kênh (Omnichannel) liền mạch từ cửa hàng, Website, Zalo Mini App, các cửa hàng trên sàn thương mại điện tử đến hệ thống kênh nội dung review sản phẩm chân thực trên YouTube, TikTok, Facebook.

Chuyên viên tư vấn Kết Nối Tiêu Dùng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn giải pháp tối ưu nhất.

Mừng sinh nhật 16 năm "Kết Nối Niềm Tin", Kết Nối Tiêu Dùng (KNTD) mang đến chuỗi ưu đãi bùng nổ trong tháng 10/2026 với sự đồng hành đặc biệt từ thương hiệu Oregon, TOTAL, DCA, INGCO và WADFOW,…

Đặc biệt, ngày sinh nhật chính thức 28/10 sẽ vô cùng sôi động với chuỗi hoạt động tri ân hấp dẫn dành cho thợ chuyên nghiệp, người tiêu dùng và các đơn vị thu mua:

- Flash Sale bùng nổ: Diễn ra từ 0h trên trang chủ Kết Nối Tiêu Dùng với hơn 100 mã hàng hot được giảm giá cực sâu. - Vòng quay may mắn 100% trúng quà: Cơ hội nhận phần thưởng giá trị - Công bố danh sách khách trúng giải 3 kỳ đầu tháng 10: bộ mũi vít DeWalt trị giá 385.000đ cho đơn hàng từ 3 triệu; máy khoan búa Makita trị giá 750.000đ cho đơn từ 8 triệu (áp dụng cho các đơn sớm theo kỳ và CTKM có điều kiện) và 12 phần quà sinh nhật đặc biệt tri ân khách hàng có tổng giá trị tích lũy mua sắm hợp lệ cao nhất trong mỗi kỳ. (Kỳ 4 vẫn đang diễn ra đến hết 31/10)

- Quà đặc biệt từ thương hiệu: Trao tặng 8 phần quà máy móc thiết bị pin 42V cao cấp từ thương hiệu Total cho Top 8 khách hàng có tổng giá trị mua sắm cao nhất (CTKM có điều kiện). - Ngoài ra, khách hàng còn nhận được ưu đãi hỗ trợ phí vận chuyển tối đa 150.000 đồng cho đơn từ 1.000.000 đồng.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập website ketnoitieudung.vn.

Đội ngũ chuyên gia Kết Nối Tiêu Dùng giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn công cụ, dụng cụ phù hợp cho khách hàng

Kết Nối Tiêu Dùng – Công cụ, dụng cụ & thiết bị kỹ thuật - 100% chính hãng

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