Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/10 – 1/11/2026: Hàng loạt ấp dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày dài

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 28/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: Khu vực Ấp Bãi Bấc, Bãi Đá Bàn đảo Lại Sơn (thuộc Đặc Khu Liên Hải)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần khu đô thị Tây Bắc P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Gò Đất, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Bình Lạc- xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu vực Cừ đứt, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên từ tổ 19 đến tổ 21 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80 gồm từ tổ 4 đến tổ 5, tổ 10 ấp Bình Hòa xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực Cụm dân cư Tà Hem & dọc 2 bên lộ đan kinh Tà Hem gồm từ tổ 13 đến tổ 14 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa Đường Hòn gồm từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Bến Đá xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 08:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông kinh Lình Huỳnh từ cửa hàng Bách Hóa Xanh đến gần Miếu Lình Huỳnh gồm tổ 9 đến tổ 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80 gồm từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Thành Công & từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/10/2026 đến 16:40:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh 3000 & khu vực 2 bên lộ đan bờ tây kinh Tri Tôn, khu vực dọc 2 bên lộ nhựa bờ đông kinh 165 Nam Thái gồm tổ 12 ấp Đầu Doi, tổ 1 ấp Sơn Bình, từ tổ 3 đến tổ 7 ấp Hòa Tiến xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 lộ đan bờ đông kinh Kiên Hảo, khu vực dọc 2 bên lộ nhựa bờ tây kinh Kiên Hảo & dọc 2 lộ đan kinh Đập Đá, dọc 2 bên lộ đan kinh Thầy Thông gồm tổ 2 ấp Phước Hảo, tổ 1 ấp Phước Thạnh, từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Phước Tân, tổ 2, tổ 4, tổ 5 ấp Phước Thái, tổ 9, tổ 10 ấp Tràm Dưỡng, tổ 1 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 lộ đan bờ đông kinh Kiên Hảo, khu vực dọc 2 bên lộ nhựa bờ tây kinh Kiên Hảo gồm tổ 2, từ tổ 8 đến tổ 10, tổ 18 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên đê quốc phòng gồm tổ 14 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/10/2026 đến 15:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên đê Quốc Phòng từ cống Vàm Răng đến cống Tà Hem gồm tổ 12 ấp Sơn Tiến, tổ 11 ấp Sơn Tiến, tổ 12 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận & các Hộ Kinh doanh Nuôi trồng Thủy sản trên địa bàn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 28/10/2026 đến 17:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp 9 Chợ, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 29/10/2026 đến 17:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp 9A, 9B, 10 Biển, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 31/10/2026 đến 17:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố 1, 5, 12 Dương Đông và khu phố Bến Tràm, Cây Thông Ngoài Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 18:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện Khu Phố 6,9 Và một Phần Khu Phố 10 Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu Phố Suối Mây Dương tơ , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu Phố Dương tơ, Khu Phố Đường Bào , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu Phố Suối Mây , Khu Phố Hàm ninh , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu Phố Bún Gội Cửa Dương ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Kinh Lò Rèn ấp Vĩnh Lộc, Lò Rèn xã Vĩnh Thuân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 17h00: Kênh Mười Sôm đoạn từ nhà máy Nước đến cuối kênh, ấp Bình An xã Vĩnh Bình..

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 14h00: Kênh Kiểm Lâm đoạn từ cầu Lô A đến Vàm Cái Ướng ấp Cái Nứa, ấp Bời Lời A, ấp Hòa Thành , ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 17h00: Kênh Bộ Đạm, kênh Nhà Đồng, kênh Phủ Nhật ấp Bời Lời A và một phần ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình..

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 14h00: Đường Lộ Xe một phần ấp Hiệp Hòa, ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình..

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 14:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kênh Cả Chợ, ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 10h00 đến 17h00: Kênh Ô Môi ấp Bình Hòa, ấp Xẻo Gia; Kênh Xáng Hậu, Xáng Giữa ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình..

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kênh Cả Chợ, ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 17h30: Một phần Kênh Một Hãng ấp Vĩnh Tây xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh 3, Kinh Đòn Dong, ấp Kinh 3 và từ Vàm Bờ Xáng tới 3500 Kinh Thủy Lợi ấp Kinh 314 xã Vĩnh Thuân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Kinh Rạch Củ - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 13:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 8 và một phần ấp 7 - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kinh Minh Tân - thuộc xã Giồng Riềng và xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Minh Tân - thuộc xã Giồng Riềng và xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tĩnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 10:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, tĩnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, tĩnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/10/2026 đến 15:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, tĩnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Cống Tre, xã Hòa Điền, một phần ấp Song Chinh, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Kha Na, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/10/2026 đến 14:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kiên Tân, Một phần ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Sơn Hải, Tỉnh Kiên Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 10:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Sơn Hải, Tỉnh Kiên Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Sơn Hải, Tỉnh Kiên Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 13:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Sơn Hải, Tỉnh Kiên Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành





KHU VỰC: Khu vực Kinh K1 ấp T4 xã Vĩnh Điều tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện