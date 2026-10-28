Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 28/10 – 1/11/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 28/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 28/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 28/10 – 1/11/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Xã Hỏa Lựu TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 15:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: nhánh Kênh Đê trụ 344/62 -477VT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 15:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Phú Xuân và ấp 4, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa; ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 09:30:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 09:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 13:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Lợi, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 13:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/10/2026 đến 13:30:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 31/10/2026 đến 18:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1; Xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:30:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 12:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 09:00:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/10/2026 đến 10:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp ấp Thới Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 30/10/2026 đến 12:30:00 ngày 30/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 14:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình, xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/10 – 1/11/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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