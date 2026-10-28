Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 28/10 – 1/11/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 28/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 28/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 28/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Liêm 1B trục đường quốc lộ 28 khu vực Chợ Số 3 thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 19:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực khu dân cư khu phố 2 Phú Hài thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BLUE EXCHANGE thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần tổng hợp Quyết Thắng thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Quý Cáp, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Đình Tiên Hoàng thuộc một phần phường Phan Thiết, phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Trần Quý Cáp, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Đình Tiên Hoàng thuộc một phần phường Phan Thiết, phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/10/2026 đến 07:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Liêm 2C khu vực phía sau Nhà máy Đèn thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/10/2026 đến 11:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Liêm 2C khu vực phía sau Nhà máy Đèn thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 31/10/2026 đến 19:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Quý Cáp, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Đình Tiên Hoàng thuộc một phần phường Phan Thiết, phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 31/10/2026 đến 15:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện khu vực thôn Đắc Đạo, thôn Võ Đắc, một phần thôn Đức Tín xã Hoài Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Minh Châu - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Minh Châu - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Hòa - Xã Tâ Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Đông Hải, thôn Phú Hải, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 09:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần tổ dân phố Thắng Hiệp, Phường Hàm Thắng, một phần thôn Thuận Thắng, thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/10/2026 đến 17:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ dân phố Thắng Hiệp, Phường Hàm Thắng, một phần thôn Thuận Thắng, thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 28/10/2026 đến 19:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn An Thái, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 17:15:00 ngày 28/10/2026 đến 17:45:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/10/2026 đến 10:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/10/2026 đến 12:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Liêm, Phan Hiệp, Chợ Lầu 1, Chợ Lầu 2, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Thái Thành, Thái Hòa, Cảnh Diễn, xã Hồng Thái , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 16:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 14:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 01/11/2026 đến 17:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/10 – 1/11/2026.