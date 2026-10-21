Khả Ngân mang bầu vẫn sành điệu khi dạo phố

Sau tin vui sắp cưới, Khả Ngân cho biết khi bước sang giai đoạn mới, cô vẫn là chính mình, yêu công việc và tiếp tục theo đuổi các dự án. Còn những câu chuyện riêng tư, cựu hot girl sẽ giữ cho gia đình nhỏ. Trước khi có con chung, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có khoảng hơn hai năm hẹn hò.