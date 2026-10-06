Tin sao 6/10: Khả Ngân xinh tươi rạng rỡ khi mang bầu, Văn Mai Hương khiến khán giả tò mò về 'nửa kia'
GĐXH - Khả Ngân xinh tươi rạng rỡ chỉ vài ngày sau khi công khai mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh, trong khi đó Văn Mai Hương khiến khán giả tò mò về người đàn ông giấu mặt.
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