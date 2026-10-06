Tin sao 6/10: Khả Ngân xinh tươi rạng rỡ khi mang bầu, Văn Mai Hương khiến khán giả tò mò về 'nửa kia'

4 giờ trước

GĐXH - Nhắc đến những bộ phim truyền hình từng làm khán giả Việt Nam nhớ mãi như: Của để dành, Phía trước là bầu trời hay chương trình Gặp nhau cuối tuần, nhiều người nhớ đến đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải. Gần 30 năm gắn bó với VTV, ông không chỉ có dấu ấn trong vai trò đạo diễn mà còn góp phần tạo nên diện mạo mới cho phim truyền hình Việt Nam.