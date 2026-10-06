Tin sao 6/10: Khả Ngân xinh tươi rạng rỡ khi mang bầu, Văn Mai Hương khiến khán giả tò mò về 'nửa kia'

Thứ ba, 18:00 06/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Khả Ngân xinh tươi rạng rỡ chỉ vài ngày sau khi công khai mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh, trong khi đó Văn Mai Hương khiến khán giả tò mò về người đàn ông giấu mặt.

Khả Ngân rạng rỡ mang bầu , Văn Mai Hương gây sốt với người đàn ông bí ẩn - Ảnh 1.

Khả Ngân gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh xuất hiện trong một sự kiện, chỉ vài ngày sau khi công khai mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ ngoài rạng rỡ trong thời gian mang thai.

Khả Ngân rạng rỡ mang bầu , Văn Mai Hương gây sốt với người đàn ông bí ẩn - Ảnh 2.

Dù đang mang thai, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái cuốn hút, trang phục giúp cô trông gọn gàng và chỉn chu. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo của Khả Ngân và cho rằng, nữ diễn viên ngày càng rạng rỡ khi bước vào một dấu mốc mới của cuộc sống.

Khả Ngân rạng rỡ mang bầu , Văn Mai Hương gây sốt với người đàn ông bí ẩn - Ảnh 3.

Ca sĩ Văn Mai Hương khiến người hâm mộ "phát cuồng" khi chia sẻ hình ảnh e ấp bên người đàn ông giấu mặt, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10… Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày". Khán giả bàn luận sôi nổi và đưa ra nhiều dự đoán về "nửa kia" của nữ ca sĩ.

Khả Ngân rạng rỡ mang bầu , Văn Mai Hương gây sốt với người đàn ông bí ẩn - Ảnh 4.

Hoa hậu Ngọc Hân vui mừng chia sẻ hình ảnh và báo tin đã chính thức ký hợp đồng trở thành giảng viên Khoa Thời trang - MTCN, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Khả Ngân rạng rỡ mang bầu , Văn Mai Hương gây sốt với người đàn ông bí ẩn - Ảnh 5.

Rapper Pháo chia sẻ hình ảnh đời sống thường nhật của Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026 và nhận được nhiều giải phụ trong cuộc thi.

Khả Ngân rạng rỡ mang bầu , Văn Mai Hương gây sốt với người đàn ông bí ẩn - Ảnh 6.

Đỗ Duy Nam đăng tải hình ảnh tình tứ bên bà xã trong chuyến du lịch tại Venice.

Khả Ngân rạng rỡ mang bầu , Văn Mai Hương gây sốt với người đàn ông bí ẩn - Ảnh 7.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ khoảnh khắc xinh tươi, cuốn hút khi tham gia một sự kiện với vai trò làm MC. Người đẹp đúc rút kinh nghiệm của một MC kỳ cựu bên ngoài sự hào nhoáng còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi bước lên sân khấu.

Khả Ngân rạng rỡ mang bầu , Văn Mai Hương gây sốt với người đàn ông bí ẩn - Ảnh 8.

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(Ảnh FB nhân vật)

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