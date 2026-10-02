Khả Ngân thông báo tin vui đang mang thai

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GĐXH - Sau khi công khai nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân gây chú ý khi xác nhận đang mang thai con đầu lòng.

Tối 1/10, Khả Ngân chia sẻ loạt ảnh đời thường khi dạo phố, đồng thời hé lộ niềm vui chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Nữ diễn viên còn vui vẻ đố xem trong hình có mấy "em bé". Đây là lần đầu nữ diễn viên xác nhận chuyện mang thai sau một thời gian giữ kín đời tư.

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và bạn bè của Khả Ngân nhanh chóng gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng trước tin vui nữ diễn viên sắp làm mẹ.

Thông tin Khả Ngân mang thai nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên, đồng thời bày tỏ niềm vui trước cột mốc mới trong cuộc sống của cô. Những hình ảnh trong thai kỳ cũng khiến người hâm mộ dành nhiều sự chú ý cho diện mạo của Khả Ngân.

Khả Ngân mang thai con đầu lòng - Ảnh 1.

Khả Ngân khoe hé lộ niềm vui chuẩn bị làm mẹ.

Trước đó, vào tối 31/8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ khoe khoảnh khắc Khả Ngân nhận lời cầu hôn kèm trạng thái: She said 'YES'! (tạm dịch: Cô ấy nói 'CÓ').

Ngay sau đó, nữ diễn viên "Gia đình mình vui bất thình lình" đăng tải hình ảnh chiếc nhẫn cầu hôn và gọi đây là chặng đường mới, cũng là "hành trình hạnh phúc nhất". Cô viết: "Cảm ơn anh đã đến, cùng em xây dựng mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn món quà đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Khả Ngân khẳng định khi bước sang giai đoạn mới, cô vẫn là chính mình, yêu công việc và tiếp tục theo đuổi các dự án.

Khả Ngân mang thai con đầu lòng - Ảnh 2.

Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh vào cuối tháng 8.

Khả Ngân sinh năm 1997, nổi lên với danh xưng "hot girl boxing" năm 15 tuổi. Khi lấn sân điện ảnh, cô ghi dấu ấn ở các phim: Cao thủ ẩn danh, Yêu em từ khi nào, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình,...

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, được khán giả biết đến qua các phim: Cô Thắm về làng, Ước hẹn mùa thu, Ngày ấy mình đã yêu, Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ...

(Ảnh FB nhân vật)

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