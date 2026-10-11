Cuộc sống của Khả Ngân khi mang thai con đầu lòng

Từ tháng 7, Khả Ngân đã được nhiều khán giả tò mò về việc tăng cân. Tại một sự kiện, cô diện chiếc váy ôm dáng, liên tục dùng tay hoặc đặt phụ kiện trước bụng khi tạo dáng. Ở một số góc chụp, Khả Ngân bị nhiều khán giả thắc mắc về chuyện có bầu. Dưới một video có hơn triệu lượt xem trên TikTok, Khả Ngân chỉ giải thích 'đã mập còn bị chụp góc dìm'. Khả Ngân sinh năm 1997, nổi lên với danh xưng "hot girl boxing" năm 15 tuổi. Khi lấn sân điện ảnh, cô được khen về ngoại hình nhưng diễn xuất bị chê ở các phim: Cao thủ ẩn danh, Yêu em từ khi nào, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời... Với 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, người đẹp được đánh giá có tiến bộ, tuy nhiên danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại giải thưởng Cánh diều vàng 2022 vẫn gây tranh cãi. Đẹp đôi và diễn ăn ý trong hai tác phẩm này, Khả Ngân vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Thanh Sơn nhưng cả hai chưa từng xác nhận.