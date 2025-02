Khách đi máy bay tăng mạnh, Cục Hàng không yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ bay, xử nghiêm trường hợp bán vé máy bay không đúng giá

Ngân hàng đồng loạt 'tung' gói vay ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm để hỗ trợ người trẻ trước 35 tuổi mua nhà GĐXH - Trước thực trạng người có được ngôi nhà "mơ ước" đang dần xa tầm tay của nhiều hộ gia đình, đặc biệt là giới trẻ, các ngân hàng đã lần lượt đưa ra những gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ khách hàng trẻ tuổi "an cư lạc nghiệp".

Khách đi máy bay tăng mạnh

Theo đó, tổng thị trường hành khách đạt 7,3 triệu khách, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế tăng 22%, đạt 4,2 triệu khách và khách nội địa tăng 1,6%, đạt 3,1 triệu khách.

Trong số này, hành khách chuyên chở của các hãng hàng không Việt Nam đạt 4,8 triệu khách, tăng 6,2% so với tháng 2/2024.

Riêng hành khách quốc tế được vận chuyển bởi các hãng hàng không Việt Nam tăng 15,4%, đạt 1,7 triệu khách.

Tổng thị trường hàng hóa đạt 110,8 nghìn tấn, tăng 39% so với tháng 2/2024. Trong đó, hàng hóa nội địa đạt 22,4 nghìn tấn, hàng hóa quốc tế đạt 88,4 nghìn tấn, lần lượt tăng 29,2% và 41,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong tháng 2/2025, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá thị trường hành khách có sự tăng trưởng ở cả hành khách nội địa và quốc tế.

Trong tháng 2, sản lượng điều hành bay đi/đến cũng tăng trưởng tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 63,3 nghìn chuyến. Với các chuyến bay quá cảnh, sản lượng điều hành đạt 28 nghìn chuyến, tăng 23%.

Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong tháng 2 đạt 10,4 triệu khách, tăng 9% so với tháng 2/2024. Trong đó, sản lượng hành khách quốc tế đạt 4,2 triệu khách và nội địa đạt 6,2 triệu khách, lần lượt tăng 21,9% và 1,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng tăng trưởng ấn tượng trong tháng 2 khi đạt 133,2 nghìn tấn, tăng 37,2% so với tháng 2/2024.

Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển khối lượng hàng hóa trong tháng đạt 38,8 nghìn tấn. Trong đó, hàng hóa quốc tế khoảng 16,4 nghìn tấn và hàng hóa nội địa khoảng 22,4 nghìn tấn, lần lượt tăng 26,6% và 29,2% so với tháng 2/2024.

Nâng cao chất lượng dịch vụ bay, đẩy mạnh khai thác quốc tế tại 7 điểm du lịch

Để nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam đẩy mạnh hoạt động khai thác quốc tế đến các cảng hàng không ở địa phương có các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Phú Quốc, Vân Đồn, Cát Bi, Đà Lạt.

Thúc đẩy khai thác vận tải hàng không nội địa, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, cao điểm Hè 2025 và lễ Quốc khánh 2/9.

Các hãng cần tăng cường lực lượng vận tải, bổ sung và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay; tiếp tục tối ưu hóa công tác xây dựng lịch bay, điều hành, quản lý chuyến bay linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cơ sở hạ tầng, năng lực phục vụ của từng cảng hàng không, sân bay.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ, tỷ lệ sử dụng và sử dụng đúng giờ hạ cất cánh tại các cảng hàng không. Cùng đó, xây dựng, sắp xếp kế hoạch bay bảo đảm thời gian quay đầu tàu bay, giãn cách hợp lý.

Các hãng cần nghiên cứu, bố trí dự phòng tàu bay trong điều kiện cho phép để ứng trực, sẵn sàng thay thế, điều chỉnh phương án khai thác, cũng như tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật tàu bay, bổ sung nhân lực phù hợp;

Làm việc với nhà cung ứng để bảo đảm nguồn vật tư, khí tài, trang thiết bị sẵn sàng, đáp ứng hoạt động khai thác để hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay chậm, hủy.

Các hãng cũng được lưu ý thực hiện đúng các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá, chính sách giá vận chuyển nội địa của hãng và theo dõi tình hình bán vé, đặt chỗ để có giải pháp bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Với các đại lý bán vé cần tăng cường kiểm soát công tác bán vé đảm bảo giá bán đúng quy định. Xử lý nghiêm việc các đại lý bán vé không đúng quy định.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị hủy, chuyến bay bị chậm kéo dài. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi về khiếu nại, thắc mắc của hành khách liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của hãng hàng không.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với UBND các địa phương có cảng hàng không và các đơn vị du lịch, lữ hành trong việc phát động thị trường và xây dựng sản phẩm hàng không - du lịch. Tăng cường truyền thông tới hành khách, cung cấp thông tin hướng dẫn hành khách đi lại bằng đường hàng không, các chính sách về dịch vụ, giá vé của hãng và hoạt động của ngành hàng không.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cùng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được yêu cầu xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại cảng hàng không, phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay.

Tăng cường nhân viên hướng dẫn cho các phương tiện ra vào nhà ga hành khách để đón, trả khách và ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ hoạt động điều phối phương tiện, tạo thuận lợi trong giao thông, tránh xung đột, ùn tắc trong khu vực cảng hàng không...

