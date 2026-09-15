Đừng tốn tiền mua hóa chất, kết hợp hai thứ này sẽ giúp bạn đuổi sạch gián, chuột vừa an toàn lại tiết kiệm

Trộn bột giặt với cơm nguội có tác dụng gì?

Với những nguyên liệu sẵn có trong bếp, bạn có thể tạo ra loại thuốc diệt gián, côn trùng mà không lo ảnh hưởng tới sức khỏe. Đặc biệt, sau bữa ăn, nếu còn thừa cơm, bạn có thể tận dụng làm nguyên liệu chế thuốc diệt gián, kiến và các loại côn trùng. Mùi hương của cơm rất thu hút các loại sinh vật này, trong khi bột giặt sẽ từ từ tiêu diệt chúng nếu chúng ăn phải.

Chỉ cần trộn cơm nguội với bột giặt, bạn đã có được hỗn hợp giúp diệt gián cực hiệu quả. Có nhiều cách đuổi gián, diệt gián như dùng dung dịch có chất hóa học, hay đuổi gián theo cách tự nhiên, mà một trong các giải pháp tiện lợi, an toàn chính là dùng hỗn hợp bột giặt - cơm nguội.

Theo VTC News, để đuổi gián, bạn cần chuẩn bị một bát cơm nhỏ, ít bột giặt, đường nâu. Cho một thìa bột giặt vào bát cơm nguội, thêm một thìa đường nâu và trộn đều. Thêm một cốc nước vào bát cơm và trộn thành hỗn hợp sền sệt.

Đặt bát cơm đã trộn vào góc tủ hoặc những nơi gián hay đi qua. Đường nâu có mùi thơm nhẹ và vị ngọt sẽ thu hút lũ gián. Một khi gián ăn phải, bột giặt sẽ làm chúng chết. Gián hô hấp dựa vào các lỗ thở ở bụng. Một khi gián ăn phải bột giặt, các thành phần trong bột giặt sẽ bịt kín ổ bụng, khiến chúng không thở được.

Chỉ cần trộn cơm nguội với bột giặt, bạn đã có được hỗn hợp giúp diệt gián cực hiệu quả.

Ngoài cách trên, bạn có thể hòa bột giặt với nước, cho hỗn hợp vào bình xịt và trực tiếp xịt vào ổ gián, những nơi gián hay đi qua. Việc rắc bột giặt ở nơi gián hay xuất hiện cũng có tác dụng nhất định. Gián ăn phải bột giặt sẽ khó sống tiếp.

Một số mẹo khác diệt gián, chuột tại nhà

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, bột giặt cũng là cách đơn giản mà hiệu quả để đuổi chuột. Bạn có thể dùng xà phòng với bột hoa tiêu, cơm nguội trộn lại với nhau và để ở nơi chuột thường qua lại. Cũng có thể trộn thêm chút cơm nguội và đặt ở những nơi chuột hay ghé qua. Chắc chắn rằng chuột sẽ sợ mùi này và không dám quay lại.

Dù có dùng bất cứ mẹo vặt đuổi chuột nào, bạn cũng nên nhớ rằng việc cần làm lâu dài là phải giữ nhà cửa càng sạch sẽ, cất đồ ăn thức uống càng gọn gàng thì xác suất có chuột sẽ càng thấp.

Diệt gián bằng bia: Để làm được mẹo hay đuổi gián bạn chỉ cần đổ ít bia vào trong chiếc chai đã chuẩn bị sẵn, lắc nhẹ cho dậy mùi để thu hút gián, nhớ mở nắp chai và chờ trong một thời gian. Giám bị hấp dẫn bởi mùi bia sẽ tự chui vào chai và không thể thoát ra được.

Công dụng khác của bột giặt và lưu ý khi sử dụng

Trang thông tin điện tử tổng hợp Tạp chí Đời sống và Pháp luật cho biết, ngoài những công dụng thường thấy như giặt quần áo và làm sạch nhà cửa, bột giặt còn có những công dụng khác ít người biết đến nhưng lại vô cùng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày:

Tránh tiếp xúc trực tiếp bột giặt với da và mắt, nên đeo găng tay khi sử dụng. Không sử dụng bột giặt cho các vật liệu dễ bị hư hỏng như da, lụa, đồ điện tử...

Hút ẩm và khử mùi: Bột giặt có khả năng hút ẩm rất tốt, bạn có thể đặt một bát bột giặt trong tủ quần áo, tủ giày hoặc những nơi ẩm thấp để giữ cho không gian khô ráo và thoáng mát.

Làm sạch đồ trang sức: Hòa tan một ít bột giặt trong nước ấm, ngâm đồ trang sức bạc hoặc kim loại khác trong vài phút, sau đó dùng bàn chải mềm chà nhẹ và rửa lại bằng nước sạch. Bột giặt sẽ giúp đánh bay các vết bẩn và làm sáng bóng đồ trang sức.

Thông tắc cống: Đổ một lượng bột giặt vừa đủ vào đường ống cống bị tắc, sau đó đổ thêm nước nóng. Bột giặt sẽ giúp phân hủy các chất cặn bã và làm thông tắc cống.

Làm sạch đồ nội thất ngoài trời: Pha bột giặt với nước và dùng để lau chùi bàn ghế, đồ dùng bằng nhựa ngoài trời, bột giặt sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và làm mới đồ dùng.

Lưu ý: Nên sử dụng bột giặt với lượng vừa phải và pha loãng với nước trước khi sử dụng cho các mục đích khác ngoài giặt quần áo.

Tránh tiếp xúc trực tiếp bột giặt với da và mắt, nên đeo găng tay khi sử dụng. Không sử dụng bột giặt cho các vật liệu dễ bị hư hỏng như da, lụa, đồ điện tử...