4 mẹo xử lý chống ẩm mốc tường, sàn nhà sau mưa vừa nhanh vừa đỡ tốn kém

Mẹo khử mùi hôi gian bếp hiệu quả bằng nguyên liệu tự nhiên trong những ngày ẩm ướt GĐXH - Những ngày mưa ẩm dễ gây mùi hôi trong bếp. Thay vì dùng ngay các loại nước xịt khử mùi, khám phá cách khử mùi hôi hiệu quả với nguyên liệu tự nhiên dưới đây để tạo không gian bếp thơm mát.

Mở cửa và làm khô nhà nhanh chóng để tránh ẩm mốc tường sau cơn mưa

Theo tư vấn của công ty vệ sinh công nghiệp Phúc An, sau khi nước rút, việc đầu tiên là loại bỏ nước đọng, bùn đất, rác, các vật dụng bị ngâm nước… Các đồ dùng bằng vải, giấy, thảm, gỗ, vật liệu hút nước không thể làm khô, làm sạch ngay cần được đưa ra khỏi khu vực ẩm ướt hoặc loại bỏ để tránh phát sinh nấm mốc.

Làm khô tường nhà là bước quan trọng để hạn chế tường bong tróc và ẩm mốc tái phát. Khi tường chưa khô hoàn toàn không nên sơn, trét lại luôn.

Tường nhà thường bị ẩm mốc sau mưa

Khi điều kiện thời tiết cho phép, mở cửa ra vào và cửa sổ để tăng lưu thông không khí. Ánh nắng mặt trời giúp thoáng khí, tiêu diệt nấm mốc và làm khô bề mặt tường, giảm độ ẩm nhanh chóng.

Bên cạnh đó, mọi người có thể dùng quạt để hỗ trợ làm khô sàn và tường. Tuy nhiên, nếu trong nhà đã xuất hiện nhiều nấm mốc nhìn thấy rõ, không nên dùng quạt theo cách làm phát tán bào tử mốc sang những khu vực khác.

Sử dụng điều hòa, máy hút ẩm

Với những ngày mưa liên tục, điều hòa có chế độ Dry hoặc máy hút ẩm có thể hỗ trợ kiểm soát độ ẩm trong nhà. Điều hòa có thể bật chế độ khô (Dry) trong vài giờ để hỗ trợ giảm hơi ẩm trong không khí. Máy hút ẩm cũng là lựa chọn phù hợp, nhất là tại những khu vực ẩm thấp. Kết hợp thiết bị hút ẩm với việc thông gió hợp lý sẽ giúp quá trình làm khô sàn, tường và các vật dụng bị ướt nhanh hơn.

Nếu sử dụng máy hút ẩm, nên đặt máy tại khu vực có độ ẩm cao như phòng kín, góc nhà hoặc tầng thấp. Việc kiểm soát độ ẩm cũng góp phần hạn chế mùi ẩm mốc trong nhà.

Làm sạch lớp mốc trên tường, sàn nhà bằng chính những nguyên liệu có sẵn trong nhà

Kiến trúc sư Cao Cường chia sẻ, với những vị trí mốc trên bề mặt cứng, có thể dùng bàn chải hoặc dụng cụ phù hợp để làm sạch. Khi vệ sinh, nên đeo găng tay và khẩu trang để hạn chế tiếp xúc, hít phải bụi và bào tử nấm mốc.

Sau khi làm sạch, thu gom phần mốc và bụi bẩn, vệ sinh khu vực xung quanh rồi lau khô bề mặt. Nếu lớp mốc bám sâu hoặc lớp vữa tường đã hư hỏng cần loại bỏ phần vật liệu bị ảnh hưởng trước khi sửa chữa.

Một số nguyên liệu có sẵn trong nhà cũng được sử dụng để làm sạch những vị trí mốc nhỏ

Giấm: Có thể xịt giấm lên khu vực bị mốc, sau đó dùng bàn chải cọ sạch và lau khô.

Nước oxy già: Oxy già 3% dùng trong y tế có thể được sử dụng để xử lý một số vị trí mốc nhỏ. Xịt lên khu vực cần làm sạch, sau đó cọ lại bằng giẻ hoặc bàn chải. Nên đeo găng tay khi thực hiện. Nước oxy già còn có tác dụng diệt khuẩn, ngăn ngừa nấm mốc quay trở lại.

Một số nguyên liệu có sẵn trong nhà có thể dùng để làm sạch những vị trí mốc nhỏ. Ảnh TL

Tro bếp: Với các gia đình ở vùng ngập lũ, tro bếp cũng có thể được sử dụng để chà rửa một số bề mặt. Sau khi chà, cần làm sạch lại khu vực và làm khô.

Baking soda hoặc than củi: Có thể đặt trong các hộp nhỏ tại tủ quần áo, góc phòng hoặc dưới gầm giường để hỗ trợ hút ẩm và khử mùi. Đây là những cách đơn giản, ít tốn kém và phù hợp với những khu vực nhỏ.

Sơn chống thấm, chống nấm mốc sau khi tường đã khô

Sau khi xử lý sạch nấm mốc và bảo đảm tường đã khô, có thể tiến hành sửa chữa, sơn lại những vị trí bị ảnh hưởng. Có thể sử dụng một lớp sơn lót kháng kiềm, sau đó phủ sơn chống thấm hoặc sơn có khả năng chống nấm mốc phù hợp với bề mặt tường. Nếu tường bị thấm từ bên ngoài, cần xác định và xử lý nguyên nhân gây thấm trước khi sơn lại.

Không nên sơn hoặc trét trực tiếp lên bề mặt còn ẩm hoặc còn nấm mốc vì có thể khiến tình trạng bong tróc, ẩm mốc tái diễn.

Lưu ý khi dọn nhà sau mưa ngập Nếu nhà bị ngập nước bẩn hoặc nước thải, việc vệ sinh cần thận trọng hơn vì nước ngập có thể chứa vi khuẩn, hóa chất và các tác nhân gây hại khác. Người dọn dẹp nên sử dụng găng tay, ủng, kính bảo vệ và khẩu trang phù hợp. Nếu khu vực bị mốc rộng, vật liệu xây dựng bị hư hỏng nghiêm trọng, xử lý khó nên gọi thợ chuyên để xử lý.