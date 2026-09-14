Có nên luộc bình sữa ở nhiệt độ cao? Hiểm họa không ngờ từ bình sữa không phải mẹ bỉm nào cũng biết

Sử dụng bình sữa nhựa có an toàn cho trẻ?

Theo cổng thông tin của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, hầu hết, các sản phẩm từ nhựa đều có chứa BPA. Đây là một hóa chất đã được sử dụng trong các sản phẩm nhựa polycarbonate và các sản phẩm được làm từ nhựa epoxy trong nhiều thập kỷ để làm cứng nhựa, ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào thực phẩm và chống gỉ. Mặc dù có rất ít dữ liệu khoa học về tác động của BPA đối với sức khỏe, nhưng kết quả từ các nghiên cứu trên động vật cho thấy nó không an toàn.

Nếu sử dụng bình sữa bằng nhựa có chứa BPA sẽ không đem lại an toàn cho trẻ. Chính vì vậy vào năm 2012, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấm BPA trong quy trình sản xuất các bình sữa và cốc sippy dành cho trẻ em. BPA cũng từng xuất hiện trong bao bì sữa công thức cho trẻ em, tuy nhiên vào năm 2013, FDA quyết định cấm sử dụng BPA trong bao bì sữa công thức, hiện nay các nhà sản xuất đã ngừng sử dụng.

Hầu hết các sản phẩm từ nhựa đều có chứa BPA.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết mức độ phơi nhiễm của con người với BPA đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, nhưng các chuyên gia y tế cho rằng cần loại bỏ BPA ra khỏi các sản phẩm tiêu dùng như như hộp đựng thực phẩm, bộ đồ ăn bằng nhựa và bao bì thực phẩm vẫn được sản xuất bằng BPA.

Hiểm họa không ngờ từ bình sữa của bé

Theo VTV, với các sản phẩm nhựa chịu đựng được nhiệt độ cao như bình đựng nước hay hộp đựng thực phẩm dùng trong lò vi sóng thường được làm từ polypropylene với độ bền và an toàn đảm bảo được kiểm chứng. Vì thế, chúng được sử dụng rất rộng rãi, kể cả các vật dụng dành cho trẻ em.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu từ Trinity College Dublin (Ireland) cho thấy, việc chuẩn bị sữa công thức bằng bình nhựa làm từ polypropylene khiến trẻ nhỏ có thể tiếp xúc với 1 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày.

Dựa trên thực nghiệm khi để các bình nhựa polypropylene tiếp xúc trực tiếp với nước ở nhiệt độ cao, các nhà khoa học nhận thấy thời gian tiếp xúc với nước nóng càng lâu sẽ khiến việc phóng thích hạt nhựa.

Khi thử thực hiện các thao tác từ làm sạch, khử trùng và hòa trộn sữa ở 12 bình nhựa dạng này, nhóm nghiên cứu đo lường được đến 16 triệu vi hạt nhựa trên tổng số 70 lít nước.

Không nên luộc bình ở nhiệt độ cao

Thông tin từ VOV, bác sĩ Tiến Dũng, chuyên khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã từng chia sẻ, để bảo vệ sức khỏe của trẻ tốt nhất, bạn nên hạn chế sử dụng bình sữa, đặc biệt với trẻ dưới 4 tháng tuổi nên cho bú mẹ hoàn toàn.

Trước và sau khi dùng, phải rửa sạch và tiệt trùng bình sữa, núm vú bằng nước nóng. Nhất là các loại núm vú ngậm cần phải vệ sinh và kiểm tra thường xuyên. Khoảng 2-3 tháng, nên thay núm vú ngậm cho bé để đảm bảo vệ sinh.

Trong trường hợp phải dùng bình sữa cho trẻ ăn ngoài thì nên chọn những loại bình của các nhà sản xuất có uy tín, thương hiệu lớn. Tránh chọn những bình sữa làm từ nhựa có BPA. Khi vệ sinh bình sữa bằng nhựa, bạn không nên luộc, đun sôi trong nhiệt độ cao, mà chỉ cần tráng rửa sạch sẽ sau khi trẻ dùng xong.

Nhựa poclycarbonate thường khá cứng, nhìn trong suốt vì có chất BPA. Các sản phẩm làm bằng nhựa polypropylene nhìn sẽ đục hơn và mềm hơn. Bình sữa được làm từ nhựa polypropylene sẽ có chữ PP hoặc biểu tượng ở dưới đáy bình. Mỗi bé cần ít nhất là 3-4 bình sữa để có thể thay đổi thường xuyên. Trước và sau khi dùng, phải rửa sạch và tiệt trùng bình sữa, núm vú bằng nước nóng. Nhất là các loại núm vú ngậm cần phải vệ sinh và kiểm tra thường xuyên. Khoảng 2-3 tháng, nên thay núm vú ngậm cho bé để đảm bảo vệ sinh.

Theo các bác sĩ chuyên khoa nhi, các nguy cơ lây bệnh cho trẻ ăn sữa qua bình và vú cao su phần lớn là do nước dùng rửa bình, nước pha sữa không vệ sinh. Người pha sữa không rửa tay hoặc rửa không sạch, sữa cất giữ nơi không an toàn. Tốt nhất, nên cho trẻ ăn sữa bằng thìa và ly, vì không những giúp giảm các bệnh tiêu hoá mà còn hạn chế một số bệnh về răng miệng thường gặp ở trẻ bú bình như: sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu, nấm miệng.../.

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