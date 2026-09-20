Loại cây nên trồng giúp ngôi nhà luôn ngát hương thơm lại hút ẩm rất tốt

Cây thường xuân

Cây thường xuân là loại cây leo thường trồng trong chậu treo để tránh leo lên tường hoặc các phần khác của ngôi nhà. Cây có nguồn gốc từ các bờ biển Đại Tây Dương ở Châu Âu. Môi trường sống tự nhiên của nó bao gồm các khu rừng ẩm và ôn đới.

Theo VOV, loại cây này rất lý tưởng khi được đặt trong những căn phòng ẩm ướt nhất trong nhà của bạn. Nó có thể là phòng tắm, nhà bếp. Nó cũng hoàn hảo để treo trên bồn rửa trong bếp hoặc cạnh cửa sổ.

Hoa cẩm chướng

Hoa cẩm chướng hấp thụ độ ẩm từ không khí. Cây này không mọc rễ trong đất, nơi các cây khác thường hút chất dinh dưỡng hoặc nước. Cây này chủ yếu mọc ở những nơi mưa nhiều trên thế giới, từ mực nước biển lên đến vài trăm mét độ cao.

Hoa cẩm chướng hấp thụ độ ẩm từ không khí.

Do đặc điểm của các vùng mà nó phát triển tự nhiên, lá cẩm chướng được bao phủ bởi các tế bào chuyên biệt gọi là trichomes có khả năng hấp thụ nhanh nước tích tụ trên chúng.

Cây hoa mộc

Cây mộc vào mùa hoa rất thơm, những cánh hoa mộc trắng nhỏ li ti đẹp mắt và dễ trồng. Bạn có thể trồng tại vườn, hoặc trồng hai bên cửa nhà cũng rất đep mắt. Mùi hương của loài hoa này rất dễ chịu, thơm nhưng không hè hắc, bất cứ ai cũng đều tấm tắc khen bởi độ mộc mạc và quyến rũ của loài hoa này.

Một lưu ý nhỏ khi mua, bạn nhớ chọn mộc ta, bởi cây mộc có 2 loài chính là mộc ta và mộc tàu. Cả hai đều thơm nhưng mộc ta có mùi thơm sâu và đậm hơn nhiều.

Cây hoa nhài

Hoa nhài là một loài cây quen thuộc và gần gũi với người dân Việt Nam. Hoa nhài có màu trắng hoặc vàng tùy vào giống hoa, không chỉ có vẻ đẹp thuần khiết mà còn có thể chế tạo nên loại trà thơm ngon bổ dưỡng.

Hoa nhài có màu trắng hoặc vàng tùy vào giống hoa, không chỉ có vẻ đẹp thuần khiết mà còn có thể chế tạo nên loại trà thơm ngon bổ dưỡng.

Ngoài vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ, hoa nhài còn là một liều thuốc có tác dụng giảm căng thẳng, thanh nhiệt, hạ sốt, giảm đau nhức xương khớp và đau bụng do ăn đồ lạnh. Tuy nhiên trà hoa nhài có chứa hàm lượng caffeine khá cao nên cần thận trọng khi dùng cho người mẫn cảm với thành phần này và phụ nữ đang mang thai.

Cây hương thảo

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, một số người sử dụng cây hương thảo để chế biến thức ăn, cũng có người sử dụng để làm trả thảo dược. Cây hương thảo là loại cây xanh tốt quanh năm và có hương thơm dễ chịu.

Là cây thuộc họ lá kim, cây hương thảo có khả năng lọc không khí rất tốt, chúng hấp thụ khí CO2 và thải ra O2, đặc biệt là vào mùa đông và ẩm ướt.

Tinh dầu của cây hương thảo có mùi rất nồng, vì thế khi trồng loại cây này bạn sẽ không cần phải đốt tinh dầu để tạo mùi nữa. Ngoài ra, cây hương thảo còn được biết đến như là loại cây giúp tăng cường trí nhớ, tinh thần sảng khoái và kích thích trí não phát triển.

Cây dành dành

Cây dành dành là loại cây phổ biến ở các tỉnh Nam Bộ, bên cạnh đó loài cây này rất nổi tiếng trong việc trồng làm cảnh, hay lấy quả đề làm thuốc và để nhuộm thức ăn (bánh xu xê, thạch) không độc hại và chống ô nhiễm không khí. Chính vì vậy, nhiều gia đình thường chọn dành dành để làm cây cảnh trong vườn nhà.

Loài cây này rất nổi tiếng trong việc trồng làm cảnh, hay lấy quả đề làm thuốc và để nhuộm thức ăn (bánh xu xê, thạch) không độc hại và chống ô nhiễm không khí.

Cây dành dành ưa thích môi trường ẩm ướt, nhiều ánh sáng. Cây không ưa thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh. Vào mùa xuân và mùa hè, bạn nên bón phân đều đặn cho cây. Sang đến mùa thu và mùa đông, khi tiết trời hanh khô hơn cần chú ý duy trì độ ẩm cho cây.

Cây cẩm cù

Còn có nhiều tên gọi khác như lan sáp, lan cầu long, cẩm cù không chỉ đẹp mà còn tỏa hương thơm ngọt ngào. Không ít người cho biết rằng, cây cẩm cù có mùi thơm giống như socola hoặc vani.

Thậm chí, giống cẩm cù Kentiana còn có hương thơm tựa như kẹo bơ đường – rất hấp dẫn. Đặc biệt, cây cẩm cù không khó chăm sóc, những người tay mơ cũng có thể trồng được. Chỉ cần giữ ẩm cho chậu cây và tránh nắng chiếu trực tiếp vào lá.

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