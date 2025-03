Khẩn trương tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu tự vẫn

Sáng 4/3, Phòng cảnh sát PCCC&CHCN (Công an Nghệ An) cho biết đang khẩn trương tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) tự vẫn, mất tích trên sông Lam.

Chiếc xe máy để lại cạnh lan can cầu.

Trước đó, lúc 2h20 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH nhận được tin báo có có một nam thanh niên mất tích khu vực dưới cầu Bến Thủy 1. Trên cầu, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc xe máy nghi của nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Hà Nội: Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân tự tử GĐXH - Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, người đàn ông ở quận Long Biên (TP. Hà Nội) đã ra cầu Nhật Tân nhảy xuống sông Hồng tự tử. May mắn, nạn nhân đã được một tàu chở cát cứu vớt lên thuyền.