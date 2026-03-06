Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn

Thứ sáu, 10:32 06/03/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng nổi tiếng vì quá đa cảm, thường xuyên giấu những suy tư trong lòng.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Cô nàng đa sầu đa cảm, luôn thiếu cảm giác an toàn

Cự Giải là cung hoàng đạo nổi tiếng nhạy cảm và giàu cảm xúc. Những cô nàng thuộc cung này thường có đời sống nội tâm phong phú, sâu sắc nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. 

Trong lòng họ luôn tồn tại cảm giác thiếu an toàn, giống như những con sóng ngầm lặng lẽ nhưng mạnh mẽ dưới đại dương.

Phụ nữ Cự Giải thường lo lắng rất nhiều điều. Họ sợ người yêu phản bội, sợ bạn bè rời xa, sợ bản thân chưa đủ tốt, thậm chí lo lắng về những tình huống tiêu cực chưa từng xảy ra. 

Chính vì vậy mà tâm trạng của họ dễ rơi vào trạng thái bất an và buồn bã.

Không chỉ vậy, Cự Giải còn rất dễ suy diễn. Chỉ một lời nói bông đùa hay một hành động vô tình của người khác cũng có thể khiến họ suy nghĩ theo hướng nghiêm trọng hơn thực tế. 

Điều mà người khác cho là bình thường lại có thể khiến Cự Giải cảm thấy chạnh lòng hoặc bị tổn thương.

Sự nhạy cảm quá mức đôi khi khiến tâm lý của họ trở nên thất thường, lúc vui lúc buồn. 

Nếu không biết cách điều chỉnh cảm xúc, chính những suy nghĩ tiêu cực này có thể khiến Cự Giải tự đẩy mình vào nhiều phiền muộn không đáng có.

Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn - Ảnh 1.

Cự Giải còn rất dễ suy diễn. Chỉ một lời nói bông đùa hay một hành động vô tình của người khác cũng có thể khiến họ suy nghĩ theo hướng nghiêm trọng hơn thực tế. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Tử: Vẻ ngoài lạc quan nhưng nội tâm nhiều suy nghĩ

Song Tử thường được biết đến với hình ảnh năng động, hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng. 

Thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài vui vẻ đó là một tâm hồn khá nhạy cảm và dễ rơi vào trạng thái bất an.

Những cô nàng Song Tử yêu thích sự mới mẻ, luôn tìm kiếm trải nghiệm thú vị và không ngừng theo đuổi cảm giác kích thích trong cuộc sống. 

Tuy nhiên, chính vì suy nghĩ quá nhiều nên đôi khi họ lại cảm thấy bản thân lạc lõng hoặc vô dụng.

Trong đầu Song Tử dường như luôn tồn tại vô số suy nghĩ cùng lúc. Không chỉ là thông tin hay kế hoạch, mà còn là những băn khoăn, do dự và lo lắng được tích tụ qua thời gian. 

Họ có thể tự đặt ra hàng loạt câu hỏi cho chính mình và bị cuốn vào vòng xoáy suy tư.

Song Tử sống ở hiện tại nhưng lại thường xuyên lo nghĩ cho tương lai. 

Việc suy nghĩ quá nhiều khiến họ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bất an và đôi khi cảm thấy mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình.

Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn - Ảnh 2.

Song Tử sống ở hiện tại nhưng lại thường xuyên lo nghĩ cho tương lai. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Nhạy cảm bậc nhất

Song Ngư được xem là một trong những cung hoàng đạo nhạy cảm nhất. 

Những cô nàng Song Ngư sở hữu thế giới nội tâm vô cùng phong phú, giàu cảm xúc nhưng cũng rất mong manh.

Họ dễ xúc động, dễ tủi thân và đôi khi chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến nước mắt rơi. 

Song Ngư thường không thích đối mặt với thực tế khắc nghiệt nên hay mơ mộng về một cuộc sống nhẹ nhàng và tươi đẹp hơn.

Chính sự mơ mộng này khiến họ đôi khi trở nên yếu mềm, thiếu tự tin và khó độc lập trong một số tình huống của cuộc sống. 

Bên cạnh đó, Song Ngư cũng đặc biệt nhạy cảm với lời nói hay hành động của người khác.

Khi có chuyện không như ý xảy ra, cảm xúc của Song Ngư thường dâng trào rất mạnh. Trong những khoảnh khắc tiêu cực, họ thậm chí có thể cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. 

Vì thế, nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc, chính sự nhạy cảm thái quá có thể khiến Song Ngư tự làm tổn thương bản thân nhiều hơn.

Dù vậy, sự nhạy cảm của các cung hoàng đạo này cũng không hoàn toàn là điểm yếu. 

Khi biết cân bằng cảm xúc và suy nghĩ tích cực hơn, chính sự tinh tế và giàu cảm xúc ấy lại trở thành thế mạnh giúp họ thấu hiểu và đồng cảm với người khác.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Càng xinh đẹp, giỏi giang càng khó lấy chồng: 3 cung hoàng đạo ế vì quá "kén"Càng xinh đẹp, giỏi giang càng khó lấy chồng: 3 cung hoàng đạo ế vì quá 'kén'

GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, có những cung hoàng đạo nữ thường xuyên rơi vào tình trạng "ế bền vững" không phải vì kém hấp dẫn, mà vì… quá kén chọn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phục

Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phục

3 cung hoàng đạo nữ ngoài đời mạnh mẽ, khi yêu lại hóa mèo nhỏ

3 cung hoàng đạo nữ ngoài đời mạnh mẽ, khi yêu lại hóa mèo nhỏ

Cãi nhau với vợ giữa đường, chồng nhận bài học nhớ đời

Cãi nhau với vợ giữa đường, chồng nhận bài học nhớ đời

Đàn ông lấy 4 con giáp nữ này thường đổi vận sau hôn nhân

Đàn ông lấy 4 con giáp nữ này thường đổi vận sau hôn nhân

Nghỉ hưu sớm trước tuổi 40: Bí quyết gây sốc của cô gái lương 27 triệu đồng/tháng

Nghỉ hưu sớm trước tuổi 40: Bí quyết gây sốc của cô gái lương 27 triệu đồng/tháng

Cùng chuyên mục

Khi con dâu, con rể thiếu tôn trọng: Đừng vội trở mặt hay lấy lòng, hãy làm ngay 3 việc này để bảo vệ chính mình

Khi con dâu, con rể thiếu tôn trọng: Đừng vội trở mặt hay lấy lòng, hãy làm ngay 3 việc này để bảo vệ chính mình

Gia đình - 45 phút trước

GĐXH - Thực tế tại nhiều gia đình, mối quan hệ giữa người già và con dâu, con rể thường chỉ dừng lại ở sự khách sáo của những người xa lạ. Điều này không hẳn là xấu nếu chúng ta vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu cho nhau.

Người đàn ông có 3 biểu hiện này: Nghe tưởng bình thường nhưng lấy làm chồng dễ khổ cả đời

Người đàn ông có 3 biểu hiện này: Nghe tưởng bình thường nhưng lấy làm chồng dễ khổ cả đời

Chuyện vợ chồng - 49 phút trước

GĐXH - Trong tình yêu, không phải biểu hiện nào của đàn ông cũng đáng để bỏ qua. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu một người đàn ông thường xuyên có 3 biểu hiện như thiếu trung thực, quá so đo tính toán hoặc nóng nảy khó kiểm soát cảm xúc, phụ nữ nên cân nhắc kỹ trước khi tiến tới hôn nhân.

Người EQ cao dùng MXH rất khác: 3 kiểu bài đăng họ gần như không bao giờ chia sẻ

Người EQ cao dùng MXH rất khác: 3 kiểu bài đăng họ gần như không bao giờ chia sẻ

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những người EQ cao thường rất tinh tế trong cách sử dụng mạng xã hội. Họ hiểu rõ điều gì nên chia sẻ và điều gì nên giữ lại cho riêng mình.

Top con giáp nữ khó tán bậc nhất: Không đủ bản lĩnh đừng theo đuổi

Top con giáp nữ khó tán bậc nhất: Không đủ bản lĩnh đừng theo đuổi

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Không phải cô gái nào cũng dễ rung động trước những lời tán tỉnh ngọt ngào. Trong 12 con giáp, có những cô nàng vốn nổi tiếng khó gần trong chuyện tình cảm.

Vì sao ngày càng nhiều vợ chồng trẻ chỉ gọi nhau là đồng đội, bạn cùng phòng?

Vì sao ngày càng nhiều vợ chồng trẻ chỉ gọi nhau là đồng đội, bạn cùng phòng?

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Xu hướng xưng hô mới của các cặp đôi Trung Quốc - gọi là bạn cùng phòng thay cho vợ chồng, người yêu - cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về hôn nhân.

Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Không phải lúc nào những người nổi bật nhất cũng là người thành công nhất. Trong thực tế, nhiều người trông rất bình thường, thậm chí khá lặng lẽ, nhưng theo thời gian lại đạt được thành tựu đáng kể. Theo quan sát của nhiều chuyên gia, 3 kiểu người dưới đây thường có khả năng đi xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phục

Thần đồng một thời giờ làm bảo vệ: Quyết định phía sau khiến cả khu phố cảm phục

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Ít ai ngờ rằng người đàn ông lặng lẽ làm công việc bảo vệ ấy từng là một "thần đồng" khiến cả nước chấn động.

Tuổi già khôn ngoan nhớ kỹ: 4 kiểu gia đình này tốt nhất nên hạn chế ghé thăm

Tuổi già khôn ngoan nhớ kỹ: 4 kiểu gia đình này tốt nhất nên hạn chế ghé thăm

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Người xưa có câu "chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến". Tuổi già, thời gian và năng lượng của chúng ta là những tài sản vô giá nhưng lại vô cùng hữu hạn. Việc giao thiệp quá rộng đôi khi không mang lại niềm vui mà chỉ rước thêm phiền toái vào người.

4 kiểu người được dự báo dễ phát tài, sự nghiệp thăng tiến nhanh: Kiểu thứ 2 rất nhiều người đang có

4 kiểu người được dự báo dễ phát tài, sự nghiệp thăng tiến nhanh: Kiểu thứ 2 rất nhiều người đang có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ai sinh ra cũng có điều kiện thuận lợi để thành công, nhưng nhiều người phát tài lại có chung những đặc điểm rất giống nhau. Theo quan sát của nhiều chuyên gia, 4 kiểu người dưới đây thường có cơ hội thăng tiến nhanh và đạt được thành tựu đáng kể trong sự nghiệp.

3 cung hoàng đạo nữ ngoài đời mạnh mẽ, khi yêu lại hóa mèo nhỏ

3 cung hoàng đạo nữ ngoài đời mạnh mẽ, khi yêu lại hóa mèo nhỏ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng sở hữu nội tâm mạnh mẽ, thông minh và đầy bản lĩnh.

Xem nhiều

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng

Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.

Xách vali rời đi sau 15 năm làm giúp việc, tôi bị giữ lại vì một lý do không ngờ

Xách vali rời đi sau 15 năm làm giúp việc, tôi bị giữ lại vì một lý do không ngờ

Gia đình
Đi làm trễ giờ, phản ứng đầu tiên của người EQ cao không phải là xin lỗi

Đi làm trễ giờ, phản ứng đầu tiên của người EQ cao không phải là xin lỗi

Gia đình
4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng
3 cung hoàng đạo nữ ngoài đời mạnh mẽ, khi yêu lại hóa mèo nhỏ

3 cung hoàng đạo nữ ngoài đời mạnh mẽ, khi yêu lại hóa mèo nhỏ

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top