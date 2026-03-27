Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm toàn miền Bắc?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, từ đầu tuần sau miền Bắc chuyển nắng nóng. Mức nhiệt nhiều nơi lên đến 35 độ.
Thời tiết miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng
Theo dự báo thời tiết, sáng nay Thủ đô Hà Nội và một số nơi thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, sương mù xuất hiện. Đến trưa chiều mưa dứt, nắng lên cảm giác hơi oi nóng khi nhiệt độ nhiều phường tăng lên 28-31 độ.
Riêng các phường ở Lai Châu, Sơn La, Điện Biên mỏng mây và có nắng từ sáng đến chiều, trời nóng hơn ở mức 33-35 độ.
Dự báo từ thứ 7 trời sẽ nắng nóng dần lên. Đến đầu tuần sau từ thứ Hai, thứ Ba dự báo trời chuyển nắng nóng với mức nhiệt 35 độ.
Nguyên nhân khiến thời tiết thay đổi là do gió Đông Nam yếu tố gây mưa ẩm đang yếu dần đi thay vào đó là vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và mở rộng phạm vi ảnh hưởng toàn miền Bắc.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc miền Trung buổi sáng trời nhiều mây, đến trưa và chiều nắng mới xuất hiện. Nhiệt độ các phường tăng nhanh từ 29-31 độ.
Khu vực Nam miền Trung mỏng mây, nắng xuất hiện nhiều. Các phường Tuy Hòa, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Bắc Gia Nghĩa khá nóng, nhiệt độ tăng lên 32-34 độ.
Thời tiết tại khu vực Nam Bộ tiếp tục mỏng mây, nắng mạnh. Nhiều phường ở khu vực An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM nắng nóng 35-36 độ. Các nơi khác còn lại chưa đến mức nắng nóng mức nhiệt là 33-34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 26/3 đến ngày 28/3:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Ngày 28/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 28/3 đến ngày 05/4:
- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng thời kỳ đêm 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, từ khoảng ngày 30/3-02/4 khả năng có nắng nóng diện rộng; phía Đông Bắc Bộ ngày 30-31/3 khả năng có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng diện rộng.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Ngày 29/3 có nắng nóng cục bộ; khoảng từ ngày 30/3-02/4, khả năng có nắng nóng diện rộng.
- Các khu vực khác: Ngày nắng, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk từ ngày 30/3-02/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
