Miền Bắc sắp hết nắng nóng?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Trưa nay khu vực phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sang đến phường Hòa Bình (Phú Thọ) nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ.

Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk, có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian nắng nóng 12-16h.

Các phường khác của Cao nguyên Trung Bộ thời tiết dịu hơn, không nơi nào vượt quá 31 độ.

Dự báo từ ngày 15/8, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.

Trong chiều và tối 13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, một số nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Theo dự báo thời tiết, hôm nay Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.