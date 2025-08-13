Miền Bắc sắp hết nắng nóng?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có nắng nóng, trong đó có khu vực Bắc Bộ. Dự báo từ ngày 15/8, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Trưa nay khu vực phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sang đến phường Hòa Bình (Phú Thọ) nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ.
Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk, có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian nắng nóng 12-16h.
Các phường khác của Cao nguyên Trung Bộ thời tiết dịu hơn, không nơi nào vượt quá 31 độ.
Dự báo từ ngày 15/8, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.
Trong chiều và tối 13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, một số nơi trên 70mm.
Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?Thời sự - 27 phút trước
GĐXH - Nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm; Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.
Dàn dựng, đăng clip nhạy cảm trên không gian mạng, nhóm thanh niên ở Ninh Bình bị xử lýThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Tối ngày 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Phủ Lý đã xác minh, làm rõ vụ việc 3 đối tượng dàn dựng, đăng clip sai sự thật trên không gian mạng.
Sạt lở ở quán cà phê Đà Lạt, hai người bị vùi lấp tử vongThời sự - 11 giờ trước
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập. Bờ taluy quán cà phê sạt lở khiến 2 người bị vùi lấp, tử vong.
Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động tại Đắk Lắk làm 2 người tử vongThời sự - 14 giờ trước
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm liên quan vụ tai nạn lao động tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.
Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật ĐảngThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Sáng 12/8/2025, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng đối với Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng do gây tai nạn nghiêm trọng.
Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vongThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh) đang nguy kịch.
Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Tài xế là cán bộ xãThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ ô tô tông trúng nhóm trẻ ở xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) tối ngày 11/8, tài xế ô tô được xác định là lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng.
Tiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Hung thần chạy rầm rộ, CSGT sẽ xử lý dứt điểmThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Lực lượng CSGT đội số 15 tiếp tục xử lý tình trạng xe tải “khủng” náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội), nhiều phương tiện bị phạt.
Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khi Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục xảy ra lại khu vực Hà Nội và miền Bắc. Nhiều nơi mức nhiệt cao dao động trong khoảng 35 - 36 độ.
Tin sáng 12/8: Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng cao dịp 2/9; Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thềm nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, giá vé máy bay trong nước đi Hà Nội tăng vọt; Theo cơ quan khí tượng, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng trong ngày 12 - 13/8.
Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải LýThời sự
GĐXH - Người dân vừa cấp cứu thành công 5 du khách khi đến tắm biển tại khu vực nhà thờ đổ, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa.