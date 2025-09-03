Mới nhất
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Thứ tư, 10:57 03/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc hửng nắng trong đó tại Thủ đô Hà Nội mức nhiệt tăng đến 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (ngày 3/9), miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng, nhiệt tăng cao nhất có nơi trên 34 độ; chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm (tập trung chiều và tối).

Chiều tối và tối nay, từ TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>90mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay, ban ngày trời nắng, mức nhiệt dao động từ 32-34 độ; chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có nắng mạnh ban ngày, mức nhiệt lên đến 34 độ. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Năm, ngày 4/9/2025: Có mây, ban ngày trời nắng, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Thứ Sáu, ngày 5/9/2025: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ. Sau trời nắng, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Thứ Bảy, ngày 6/9/2025: Có mưa nhẹ, sau mưa trời hửng nắng. Mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?

GĐXH - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 20/5, mưa lớn các khu vực trên giảm dần.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày mai (8/8), miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dự báo có nơi trên 36 độ.

L.Vũ (th)
