Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (ngày 3/9), miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng, nhiệt tăng cao nhất có nơi trên 34 độ; chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm (tập trung chiều và tối).

Chiều tối và tối nay, từ TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>90mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay, ban ngày trời nắng, mức nhiệt dao động từ 32-34 độ; chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có nắng mạnh ban ngày, mức nhiệt lên đến 34 độ. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Năm, ngày 4/9/2025: Có mây, ban ngày trời nắng, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Thứ Sáu, ngày 5/9/2025: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ. Sau trời nắng, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Thứ Bảy, ngày 6/9/2025: Có mưa nhẹ, sau mưa trời hửng nắng. Mức nhiệt cao nhất 34 độ.

