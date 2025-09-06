Miền Bắc lại mưa lớn sau nắng nóng?

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc trời tiếp tục nắng mạnh, mức nhiệt cao.

Trong đó phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Việt Trì và Hòa Bình (Phú Thọ), phường Bắc Kạn (Thái Nguyên), phường Lào Cai (Lào Cai) nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ.

Đến chiều tối mưa dông khả năng chỉ xảy ra ở một vài nơi miền núi khu vực Bắc Bộ.

Với khu vực Bắc miền Trung, tại Quảng Trị và Huế có mưa nhiều vào chiều tối và đêm. Từ sáng suốt từ Thanh Hóa vào đến Huế trời nắng ráo, thời tiết khá nóng. Mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32- 34 độ.

Thời tiết khu vực Nam miền Trung và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh vào tối nay. Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực Nam miền Trung nối với vùng áp thấp; khả năng dải hội tụ nhiệt đới sẽ mạnh lên khi vùng áp thấp phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó gió mùa Tây Nam gia tăng về cường độ đẩy ẩm vào sâu trong đất liền tạo đà cho mây dông phát triển và trút mưa xuống.

Thời gian mưa nhiều tập trung về chiều và tối. Cảnh báo cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có thể vượt 70mm. Tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông; mưa trong thời gian ngắn có thể gây ra ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục nắng mạnh trong ngày. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.