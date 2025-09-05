Thời tiết Hà Nội: Vì sao Thủ đô đã sang thu mà vẫn nắng nóng 36°C?

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay miền Bắc trời nắng mạnh. Buổi trưa có nơi xảy ra nắng nóng như phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Việt Trì (Phú Thọ), phường Hòa Bình (Hòa Bình) 35-36 độ. Còn các khu vực khác phổ biến từ 32-34 độ.

Hiện nay, miền Bắc đã vào giữa tiết thu tháng 9, nhưng thời tiết Hà Nội và nhiều tỉnh thành vẫn có mức nhiệt cao đến 36 độ.

Theo VTC News, chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, hình thái thời tiết trên do tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung Bộ, nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn vào.

Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng nóng 36 độ. Ảnh: T.H

Nhấn mạnh về hiện tượng này GS.TS Phan Văn Tân - nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khí tượng, khoa Khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay, nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.

"Năm nay có điều bất thường hơn là mưa nhiều. Thời gian qua, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa kéo dài do tác động của hai cơn bão số 5 và số 6, mọi người cảm thấy hết nắng nóng. Đến thời điểm này, nắng nóng xuất hiện nên thấy bất thường nhưng thực ra không bất thường. Hình thái thời tiết này vẫn nằm trong quy luật", GS.TS Phan Văn Tân nói.

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày mai có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Bảy, ngày 6/9/2025: Có mưa dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, mức nhiệt cao nhất 35 độ.

Chủ nhật, ngày 7/9/2025: Không mưa, ngày nắng. Mức nhiệt cao nhất 35 độ.

Thứ Hai, ngày 8/9/2025: Ít mây, trời nắng. Mức nhiệt cao nhất 33 độ.

