Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thời tiết Hà Nội: Vì sao Thủ đô đã sang thu mà vẫn nắng nóng 36°C?

Thứ sáu, 17:11 05/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, dù đã lập thu nhưng nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay miền Bắc trời nắng mạnh. Buổi trưa có nơi xảy ra nắng nóng như phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Việt Trì (Phú Thọ), phường Hòa Bình (Hòa Bình) 35-36 độ. Còn các khu vực khác phổ biến từ 32-34 độ.

Hiện nay, miền Bắc đã vào giữa tiết thu tháng 9, nhưng thời tiết Hà Nội và nhiều tỉnh thành vẫn có mức nhiệt cao đến 36 độ.

Theo VTC News, chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, hình thái thời tiết trên do tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung Bộ, nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn vào.

Thời tiết Hà Nội: Vì sao Thủ đô đã sang thu mà vẫn nắng nóng 36°C? - Ảnh 1.

Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng nóng 36 độ. Ảnh: T.H

Nhấn mạnh về hiện tượng này GS.TS Phan Văn Tân - nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khí tượng, khoa Khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay, nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.

"Năm nay có điều bất thường hơn là mưa nhiều. Thời gian qua, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa kéo dài do tác động của hai cơn bão số 5 và số 6, mọi người cảm thấy hết nắng nóng. Đến thời điểm này, nắng nóng xuất hiện nên thấy bất thường nhưng thực ra không bất thường. Hình thái thời tiết này vẫn nằm trong quy luật", GS.TS Phan Văn Tân nói.

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày mai có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Bảy, ngày 6/9/2025: Có mưa dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, mức nhiệt cao nhất 35 độ.

Chủ nhật, ngày 7/9/2025: Không mưa, ngày nắng. Mức nhiệt cao nhất 35 độ.

Thứ Hai, ngày 8/9/2025: Ít mây, trời nắng. Mức nhiệt cao nhất 33 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc hửng nắng trong đó tại Thủ đô Hà Nội mức nhiệt tăng đến 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày mai (8/8), miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dự báo có nơi trên 36 độ.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Thời tiết Hà Nội hôm nay có thuận lợi cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành?

Thời tiết Hà Nội hôm nay có thuận lợi cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Bão số 5 cường độ mạnh giật cấp 16, áp sát đất liền, Thủ đô có bị ảnh hưởng?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Bão số 5 cường độ mạnh giật cấp 16, áp sát đất liền, Thủ đô có bị ảnh hưởng?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh vào ban ngày, thay đổi thời tiết vào ban đêm

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh vào ban ngày, thay đổi thời tiết vào ban đêm

Cùng chuyên mục

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các bên liên quan

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các bên liên quan

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy.

Dự báo thời điểm không khí lạnh xuất hiện trong thời gian sắp tới

Dự báo thời điểm không khí lạnh xuất hiện trong thời gian sắp tới

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Hoàng Đức Cường (Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, dự báo không khí lạnh đến sớm, từ tháng 10. Khi kết hợp với hoàn lưu các cơn bão sẽ gây ra mưa lũ phức tạp ở các tỉnh miền Trung.

Tin sáng 5/9: Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Dự kiến lương giáo viên tăng, thêm nhiều nhất 5-7 triệu đồng/tháng

Tin sáng 5/9: Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Dự kiến lương giáo viên tăng, thêm nhiều nhất 5-7 triệu đồng/tháng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên...

Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà

Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà

Thời sự - 11 giờ trước

Chiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan, trong đó có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Dù pháp luật không cho phép, vậy nhưng do nhu cầu về giao thông tĩnh quá lớn, không gian dưới các gầm ở Hà Nội vẫn được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự cố cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 vừa qua.

Xử lý các bãi xe gầm cầu ở Hà Nội sau vụ cháy 500 xe

Xử lý các bãi xe gầm cầu ở Hà Nội sau vụ cháy 500 xe

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu, siết chặt an toàn hạ tầng giao thông.

Cận cảnh đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

Cận cảnh đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ba tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống đường sắt khiến một đoạn đường ray đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch, hư hỏng gián đoạn việc lưu thông các đoàn tàu.

Tin mới nhất vụ 2 nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc

Tin mới nhất vụ 2 nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lãnh đạo UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 nam thanh niên đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc tại khu vực thủy điện Sêrêpốk 3.

Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?

Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các cơ quan báo chí

Thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các cơ quan báo chí

Thời sự - 1 ngày trước

LTS: Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội vì đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tuyên truyền về quá trình luyện tập, hợp luyện, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Báo Quân đội nhân dân trân trọng đăng toàn văn Thư cảm ơn của Bộ trưởng Phan Văn Giang:

Xem nhiều

Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?

Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tin sáng 3/9: 100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh; thời tiết miền Bắc tăng nhiệt và liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9

Tin sáng 3/9: 100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh; thời tiết miền Bắc tăng nhiệt và liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9

Xã hội
Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội

Thời sự
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Thời sự
Tin mới nhất vụ 2 nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc

Tin mới nhất vụ 2 nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top