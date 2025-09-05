Thời tiết Hà Nội: Vì sao Thủ đô đã sang thu mà vẫn nắng nóng 36°C?
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, dù đã lập thu nhưng nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay miền Bắc trời nắng mạnh. Buổi trưa có nơi xảy ra nắng nóng như phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Việt Trì (Phú Thọ), phường Hòa Bình (Hòa Bình) 35-36 độ. Còn các khu vực khác phổ biến từ 32-34 độ.
Hiện nay, miền Bắc đã vào giữa tiết thu tháng 9, nhưng thời tiết Hà Nội và nhiều tỉnh thành vẫn có mức nhiệt cao đến 36 độ.
Theo VTC News, chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, hình thái thời tiết trên do tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung Bộ, nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn vào.
Nhấn mạnh về hiện tượng này GS.TS Phan Văn Tân - nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khí tượng, khoa Khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay, nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.
"Năm nay có điều bất thường hơn là mưa nhiều. Thời gian qua, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa kéo dài do tác động của hai cơn bão số 5 và số 6, mọi người cảm thấy hết nắng nóng. Đến thời điểm này, nắng nóng xuất hiện nên thấy bất thường nhưng thực ra không bất thường. Hình thái thời tiết này vẫn nằm trong quy luật", GS.TS Phan Văn Tân nói.
Dự báo thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày mai
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày mai có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới
Thứ Bảy, ngày 6/9/2025: Có mưa dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, mức nhiệt cao nhất 35 độ.
Chủ nhật, ngày 7/9/2025: Không mưa, ngày nắng. Mức nhiệt cao nhất 35 độ.
Thứ Hai, ngày 8/9/2025: Ít mây, trời nắng. Mức nhiệt cao nhất 33 độ.
Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các bên liên quanThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy.
Dự báo thời điểm không khí lạnh xuất hiện trong thời gian sắp tớiThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Ông Hoàng Đức Cường (Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, dự báo không khí lạnh đến sớm, từ tháng 10. Khi kết hợp với hoàn lưu các cơn bão sẽ gây ra mưa lũ phức tạp ở các tỉnh miền Trung.
Tin sáng 5/9: Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Dự kiến lương giáo viên tăng, thêm nhiều nhất 5-7 triệu đồng/thángThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Trong dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên...
Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh HàThời sự - 11 giờ trước
Chiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan, trong đó có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.
Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà NộiThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Dù pháp luật không cho phép, vậy nhưng do nhu cầu về giao thông tĩnh quá lớn, không gian dưới các gầm ở Hà Nội vẫn được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự cố cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 vừa qua.
Xử lý các bãi xe gầm cầu ở Hà Nội sau vụ cháy 500 xeThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu, siết chặt an toàn hạ tầng giao thông.
Cận cảnh đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ba tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống đường sắt khiến một đoạn đường ray đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch, hư hỏng gián đoạn việc lưu thông các đoàn tàu.
Tin mới nhất vụ 2 nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 nam thanh niên đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc tại khu vực thủy điện Sêrêpốk 3.
Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các cơ quan báo chíThời sự - 1 ngày trước
LTS: Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội vì đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tuyên truyền về quá trình luyện tập, hợp luyện, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Báo Quân đội nhân dân trân trọng đăng toàn văn Thư cảm ơn của Bộ trưởng Phan Văn Giang:
Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.