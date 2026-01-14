Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh 2 ngày, sau đó có sự thay đổi thời tiết khi lại đón không khí lạnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay hiện tượng sương mù dày mở rộng phạm vi cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Gió trên vùng biển vịnh Bắc Bộ đều chuyển thành hướng gió Đông Nam, liên tục dồn ẩm vào đất liền, kết hợp với bề mặt lạnh buổi đêm khiến cho hơi nước ngưng tụ thành sương mù.

Vùng có sương mù sáng sớm nay không chỉ bao gồm phía Bắc mà còn mở rộng xuống Quảng Trị hay TP Huế. Nhiều nơi có sương mù dày đặc với tầm nhìn xa giảm xuống còn dưới 500m. Thời gian sương mù dày từ 4-9h sáng.

Đến trưa và chiều, trời có nắng ấm sương tan. Nhiệt độ toàn miền từ 23-26 độ.

Dự báo khoảng từ ngày 15/1, một đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ yếu tràn về khiến trời nhiều mây hơn, nhiệt độ giảm nhẹ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm khoảng 3 độ so với hôm trước khoảng 22 độ. Do không khí lạnh yếu nên ngày 16/1 nhiệt độ lại tăng lên 23 độ.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết trước khi lại đón đợt không khí lạnh mới tràn về GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ hôm nay đến hết năm 2025, Bắc Bộ trời sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch khu vực này sẽ giảm nhiệt do đón một đợt không khí lạnh mới tràn về.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nắng mạnh trước khi đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Người dân miền Bắc và Hà Nội đón tin vui thời tiết sau những ngày rét lạnh thấu xương GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày lạnh buốt do ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc tăng dần, ban ngày trời nắng mạnh, ấm áp.