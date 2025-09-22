Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Cha mẹ than nghèo khó để hy vọng con sớm gánh vác gia đình

"Nhà mình rất khó khăn, tiền không đủ dùng".

"Mẹ thật sự không có tiền, ra ngoài đừng gây chuyện gì đấy, mẹ không đền nổi đâu".

"Con phải học thật giỏi, cả nhà mình đều trông cậy vào con, đừng để bố mẹ phải vất vả thế này nữa".

Không biết từ bao giờ, con cái trở thành hy vọng duy nhất để cha mẹ thay đổi số phận. Cha mẹ bắt đầu dốc bầu tâm sự, kể về những khó khăn của gia đình trước mặt con cái, hy vọng con có thể sớm gánh vác trách nhiệm, thành tài và giúp gia đình sống tốt hơn.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thường không như mong đợi.

Tôi đã hiểu vì sao có những người cả đời không thế giàu lên được

Ngày hôm đó, cô Phương dẫn con gái đi dạo phố. Cô bé thấy một quầy kem và tỏ ý muốn ăn. Mặc dù thấy giá hơi đắt, nhưng cô Phương vẫn cắn răng mua cho con một chiếc.

Vừa mua, cô vừa nói: "Mẹ kiếm tiền không dễ, mẹ còn không dám ăn, vậy mà vẫn mua cho con. Con phải học thật giỏi, sau này hiếu thảo với bố mẹ nhé".

Tuy nhiên, sau khi nhận được kem, cô bé lại không mấy hứng thú, chỉ ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa. Cô Phương thấy vậy rất tức giận, cảm thấy tiền bị lãng phí.

Ảnh minh họa

Lúc đó có rất nhiều người đi ngang qua, cô không kìm được mà lớn tiếng mắng con ngay tại chỗ: "Con có biết nhà mình khó khăn thế nào không? Con có biết bố mẹ kiếm tiền vất vả ra sao không? Mẹ mua cho con cây kem này, gần bằng nửa ngày lương của mẹ rồi đấy, ngay cả mẹ còn không dám ăn, sao con lại lãng phí như vậy?".

Đứng bên cạnh, đôi mắt cô bé rưng rưng, giọng run rẩy nói: "Vì con mà nhà mình mới nghèo thế này." Nói xong, nước mắt cô bé tuôn rơi, ánh mắt đầy vẻ bất lực.

Tình yêu nặng nề và sự kỳ vọng sâu sắc như vậy đã tạo áp lực rất lớn cho đứa trẻ. Gánh nặng vô hình của cha mẹ khiến con cái cảm thấy nghẹt thở. Đứa trẻ trở nên ngày càng cẩn thận, sợ không thể đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, dần dần trở nên tự ti, nhút nhát.

Lời nói và hành động của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm lý của con cái. Môi trường gia đình có tác động sâu sắc đến sự trưởng thành của con, đặc biệt là việc cha mẹ thường xuyên thể hiện "nỗi khổ" và "than vãn" trước mặt con, sẽ làm trầm trọng thêm cảm xúc tiêu cực của con cái, khiến chúng nghi ngờ bản thân, thậm chí cảm thấy bất an về cuộc sống.

Đừng để gánh nặng tâm lý làm nghèo khổ cuộc đời con

Nhiều bậc cha mẹ luôn than vãn trước mặt con: "Kiếm tiền khó quá, nhà mình nghèo quá". Kiểu giáo dục "kể khổ" này, mặc dù đôi khi nhằm mục đích để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình, nhưng nếu kéo dài, nó sẽ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.

Than vãn nghèo khó không nhằm muốn con sớm hiểu hoàn cảnh gia đình để phấn đấu nhưng không ngờ nó sẽ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con. Ảnh minh họa

Chúng bắt đầu nghĩ rằng mình là nguyên nhân của những khó khăn kinh tế trong gia đình. Suy nghĩ như vậy thường khiến chúng trở nên tự ti trong các mối quan hệ xã hội, thậm chí nghi ngờ nghiêm trọng về giá trị của bản thân.

Vì vậy, việc nuôi dưỡng sự tự tin và thái độ tích cực cho con cái trở nên đặc biệt quan trọng. Chúng ta nên tránh thể hiện quá nhiều cảm xúc tiêu cực trước mặt con, đặc biệt là sự lo lắng liên quan đến tiền bạc. Chúng ta có thể chia sẻ tình hình kinh tế gia đình một cách thích hợp với con, nhưng phải truyền tải một thái độ lý trí và tích cực, chứ không phải là sự than vãn.

Chúng ta có thể cùng con đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, nói cho con biết hiện tại chúng ta có thể làm được gì, và không thể làm được gì. Bằng cách này, con không chỉ hiểu được thực tế, mà còn tìm thấy vị trí và giá trị của mình trong việc đạt được mục tiêu gia đình. Thông qua đó, con sẽ cảm nhận được sự đóng góp tích cực của mình cho gia đình, và cũng nâng cao sự tự tin trong quá trình không ngừng nỗ lực.

Cha mẹ nên tránh thể hiện quá nhiều cảm xúc tiêu cực trước mặt con, đặc biệt là sự lo lắng liên quan đến tiền bạc. Ảnh minh họa

Đồng thời, là cha mẹ, chúng ta phải làm gương tích cực bằng chính hành vi của mình. Chúng ta phải dạy con: việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào cũng cần thông qua nỗ lực và kiên trì, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc thay đổi môi trường bên ngoài. Bằng cách nhấn mạnh giá trị của sự nỗ lực, con cái có thể học được cách duy trì thái độ tích cực khi đối mặt với thách thức, học cách quản lý cảm xúc và giải quyết vấn đề.

Gia đình là điểm tựa cảm xúc của con, là nguồn hỗ trợ tinh thần của chúng. Khi con cái gặp phải bối rối, sợ hãi hoặc các cảm xúc tiêu cực khác, chúng ta phải kiên nhẫn lắng nghe, an ủi và hướng dẫn. Bằng cách đó, con cái có thể học cách tự điều chỉnh cảm xúc dưới sự yêu thương của cha mẹ và dũng cảm đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

Lời nhắn nhủ từ "Mẹ Bỉm Sữa"

Để nuôi dưỡng những đứa con tự tin, tích cực và lạc quan, chúng ta cần giao tiếp tích cực với chúng, cùng nhau đặt ra mục tiêu gia đình, đồng lòng nỗ lực, cùng nhau phấn đấu.

Trên con đường này, chúng ta không chỉ là cha mẹ của chúng, mà còn là người hỗ trợ tinh thần cho chúng. Thông qua những nỗ lực như vậy, chúng ta không chỉ giúp con có sức khỏe tâm lý tốt, mà còn đặt nền móng vững chắc cho tương lai của chúng.

Cha mẹ thân mến, bạn đã bao giờ "kể khổ" với con mình chưa?

Hãy bắt đầu từ bây giờ, điều chỉnh cách bạn đối diện với cuộc sống, dùng năng lượng tích cực để ảnh hưởng đến con, và cùng nhau bước tới một tương lai tươi sáng hơn.

(Bài viết của tài khoản "Mẹ Bỉm Sữa" được đăng trên Abolouwang về áp lực của những đứa trẻ khi có cha mẹ suốt ngày kể khổ)

