Cha mẹ có 3 đặc điểm này, con cái sẽ càng xuất sắc hơn
GĐXH - Ai cũng mong muốn con mình đủ xuất sắc, nhưng một đứa trẻ xuất sắc chưa bao giờ được nuôi dưỡng một cách ngẫu nhiên.
Mọi người thường nói rằng trẻ không được thua kém ngay từ vạch xuất phát, nhưng trên thực tế, cha mẹ mới là vạch xuất phát thực sự của con cái.
Quan sát những ví dụ xung quanh, có thể nhận thấy những bậc cha mẹ có 3 đặc điểm sau đây thường dễ nuôi dưỡng nên những đứa trẻ ưu tú hơn.
3 kiểu cha mẹ nuôi dạy con xuất sắc
1. Cha mẹ có tư duy phát triển
> Mang lại cho con cái trình độ nhận thức cao hơn.
Trình độ nhận thức của cha mẹ là điểm khởi đầu cho sự trưởng thành của con cái, và cũng là mục tiêu cho sự phát triển của chúng. Giáo dục không chỉ là giáo dục kiến thức, mà còn bao gồm cả sở thích và tài năng đặc biệt.
Khi chúng ta chỉ bảo con tập trung vào việc học, thì những bậc cha mẹ có nhận thức cao đã chuẩn bị vô số nền tảng vững chắc cho con.
Hãy làm một phụ huynh có tư duy phát triển, cha mẹ hãy mở rộng tầm nhìn và nâng cao nhận thức về giáo dục trước, khi đó con cái mới có đủ bản lĩnh để phá vỡ rào cản tư duy.
2. Cha mẹ không ngừng học hỏi
> Tạo ra một không khí gia đình ham học hỏi.
Sự tự giác và trưởng thành của cha mẹ chính là tấm gương tốt nhất cho con cái. Mục tiêu cao nhất của giáo dục gia đình là khiến trẻ tự nguyện muốn trở nên xuất sắc.
Cha mẹ nhạy bén và mạnh mẽ sẽ mang đến cho con cái cảm giác an toàn vững chắc và lòng tự trọng cao hơn, đây là nền tảng để một đứa trẻ tự mình vươn lên.
3. Cha mẹ bồi dưỡng con cái
> Không chỉ quan tâm đến việc học, cha mẹ hiểu rằng sức khỏe thể chất và tinh thần quan trọng hơn.
Người ta thường nói, sức khỏe là số 1, còn thành tích, tiền tài... là những số 0 phía sau. Có số 1 thì các số 0 mới có giá trị; nếu số 1 sụp đổ, dù có bao nhiêu số 0 cũng chỉ là con số không.
Cách hiệu quả nhất để giữ vững số 1 này chính là vận động. Vận động trước hết sẽ đánh thức hệ thần kinh, giúp con nắm vững sự cân bằng và phối hợp; sau đó kích hoạt hệ cảm giác, giúp con âm thầm tích lũy kiến thức ban đầu thông qua việc quan sát, so sánh, phân tích và đánh giá.
Khi cha mẹ không còn chỉ chăm chăm vào điểm số, con cái mới có thể dồn sức rèn luyện một trái tim kiên cường. Khi tâm lý vững vàng, hệ tư duy sẽ trở nên hoàn thiện, khả năng tự học sẽ đến một cách tự nhiên, và sức bật trong học tập dĩ nhiên sẽ ngày càng lớn.
Cha mẹ là người dẫn đường cho sự phát triển tư duy của con cái
Một đứa trẻ thực sự xuất sắc trước hết phải có một nội tâm mạnh mẽ, không sợ vấp ngã, chịu được áp lực, từ đó mới có thể tích lũy kiến thức ngày càng nhiều.
Sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ đều không dễ dàng, cha mẹ không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người dẫn đường cho sự phát triển tư duy của con.
Mong rằng mỗi bậc cha mẹ đều có thể trong quá trình đồng hành cùng con trưởng thành, khám phá và ủng hộ những lựa chọn của con, quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con, và nỗ lực tạo ra một không khí gia đình ham học hỏi.
Chỉ khi có nền tảng tư duy vững chắc và khả năng học tập không ngừng, con cái mới có thể tự do bay lượn trong những lĩnh vực chưa biết.
GĐXH - Cách xử lý trong nuôi dạy con của các bậc cha mẹ này khiến ai cũng thán phục và phải thốt lên đây là "Đỉnh cao của việc nuôi dạy con!".
GĐXH - Tại sao rất nhiều gia đình, đến cuối cùng con cái không yêu thương cha mẹ, và cha mẹ cũng không còn yêu thương con cái nữa? Theo các nhà tâm lý học thì câu chuyện này liên quan đến vấn đề được gọi là "tài khoản cảm xúc".
GĐXH - Chúng ta không thể quyết định con sinh ra trông như thế nào, nhưng chúng ta có thể giúp con đẹp cả về nhan sắc và nội tâm. Hãy làm những việc này để giúp con đẹp cả về ngoại hình và khí chất.
GĐXH - Cha mẹ mạnh mẽ thường sắp xếp mọi thứ cho con. Trẻ không cần phải lựa chọn, chỉ cần làm theo là được. Mọi việc đều phải nghe lời cha mẹ, nên khi rời xa cha mẹ, chúng không biết phải làm sao.
GĐXH - Điểm số cao có thể giúp trẻ vào trường tốt, có sự nghiệp ổn định, nhưng chính giáo dục gia đình và việc dạy con mới quyết định trẻ có trở thành người hiếu thảo, nhân hậu hay không.
GĐXH - Thật ra, không có "đứa trẻ sinh ra đã trầm cảm", rất nhiều khi chính những hành vi vô tình của cha mẹ đã dần đẩy cảm xúc của con vào ngõ cụt.
GĐXH - Một câu nói vô tình thốt ra khi đón con có thể trở thành một "mũi gai" hoặc một "viên kẹo" trong lòng trẻ.
GĐXH - Bản chất của phương pháp nuôi con dạy theo "Hiệu ứng rắn hổ mang" là loại bỏ những can thiệp thiển cận từ bên ngoài, trả lại cho trẻ những thách thức, sự nhàm chán và cả những thất bại.
GĐXH - Chúng ta đều mong muốn con mình thông minh. Vậy bạn có biết, một đứa trẻ thông minh được nuôi dưỡng như thế nào không?
GĐXH - Những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc đều có 3 điểm chung này. Chỉ cần có một trong số đó, con bạn cũng sẽ trở nên ưu tú.
GĐXH - Chính những thói quen mà chúng ta tưởng chừng "tốt cho con" lại đang từng chút một giết chết khả năng tư duy và tính độc lập của trẻ. Đặc biệt là 2 thói quen nhỏ sau đây.