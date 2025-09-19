Khi cha mẹ và con cái 'quay lưng': Tất cả đều liên quan đến 'tài khoản' này - chỉ có 'rút' mà không có 'gửi'
Một người chị họ của tôi đã bỏ nhà và bặt vô âm tín suốt hàng chục năm trời.
Ban đầu, bố mẹ chị ấy cũng đi tìm, nhờ bạn bè, người thân đi làm xa để ý giúp. Nhưng tìm được vài năm thì họ bỏ cuộc. Thậm chí, cứ mỗi khi nhắc đến chị, bố chị lại nghiến răng nghiến lợi: "Cái đứa con gái bất hiếu này, tìm nó làm gì nữa? Tôi coi như chưa từng sinh ra nó."
Nhưng vài năm trước, có hàng xóm đi làm ở xa thấy chị, còn thấy chị dắt theo một đứa trẻ. Người hàng xóm đến chào, hỏi tại sao chị không về nhà, chị trả lời: "Bố mẹ tôi chưa bao giờ yêu thương tôi, tôi về làm gì? Đó không còn là nhà của tôi nữa".
Người hàng xóm về kể lại cho bố mẹ chị, bố chị chỉ nói một câu: "Lần sau nếu còn gặp nó, hãy nói với nó rằng tôi không có đứa con gái vô lương tâm như thế".
Tôi luôn cảm thấy tiếc nuối. Hồi nhỏ, chị ấy thường dắt tôi đi chơi, nhưng giờ thì không ai có thể liên lạc được với chị ấy nữa.
Rõ ràng là cha con, mẹ con ruột thịt, nhưng tại sao đến cuối cùng, có những người con không yêu thương cha mẹ, và cha mẹ cũng không còn yêu thương con cái nữa?.
Theo các nhà tâm lý học thì câu chuyện này liên quan đến vấn đề được gọi là "tài khoản cảm xúc".
Thế nào là "tài khoản cảm xúc"?
Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là "tài khoản cảm xúc".
Nó giống như tài khoản ngân hàng của chính chúng ta. Nếu bạn muốn rút tiền, điều kiện tiên quyết là bạn phải có tiền gửi trong đó. Nhưng nếu bạn không gửi, số dư là 0, thì xin lỗi, bạn không có tiền để rút.
Mối quan hệ giữa người với người cũng tồn tại một "tài khoản" như vậy. Chỉ khác là, nó không lưu trữ tiền mà là "tình cảm". Bạn sẽ không vô cớ mời một người lạ ăn cơm, uống trà sữa, nhưng bạn sẽ chia sẻ đồ ăn vặt và đi mua sắm cùng bạn bè đúng không?
Bởi vì giữa bạn và người lạ không có "tài khoản cảm xúc", nên không có chuyện "gửi và rút". Nhưng giữa bạn và bạn bè, sự quan tâm, trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau hằng ngày chính là việc cả hai bên đã gửi rất nhiều "tình cảm" vào tài khoản này.
Khi bạn cần bạn bè giúp một việc nhỏ, đó chính là "rút tiền". Vì số dư trong tài khoản đủ, nên bạn bè sẵn lòng để bạn rút. Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn và bạn bè cãi vã, tuyệt giao, thì xin lỗi, cả hai bên đều đã "rút hết tiền" rồi, bạn có muốn nhờ họ giúp đỡ nữa cũng sẽ không được đáp lại.
Và trong tất cả các mối quan hệ, "tài khoản cảm xúc" lớn nhất chính là giữa cha mẹ và con cái.
"Tài khoản cảm xúc" trong mối quan hệ cha mẹ - con cái
Ngay từ khi đứa trẻ được sinh ra, "tài khoản cảm xúc" giữa chúng ta và con đã có sẵn một "khoản tiền khổng lồ". Chỉ vì đó là con của chúng ta, chúng ta sẵn lòng để con "rút tiền".
Chúng ta cho con ăn, cho con uống, kiếm tiền cho con tiêu, thậm chí đối xử với con còn tốt hơn đối xử với chính mình.
Tất nhiên, chúng ta không chỉ "gửi tiền" vào tài khoản này, mà còn "rút tiền".
Chúng ta ra lệnh cho con làm việc: "Con, đi làm việc này ngay".
Đây là đang rút tiền.
Chúng ta mắng con không nghe lời: "Nếu con còn như thế, mẹ sẽ không yêu con nữa".
Đây là chúng ta đang rút tiền.
Chúng ta đánh con: "Ai cho con cãi lại? Không đánh thì con không biết nghe lời".
Đây vẫn là chúng ta đang rút tiền.
Chúng ta hứa cuối tuần đưa con đi chơi, nhưng lại thất hứa.
Đây cũng là đang rút tiền.
Những mệnh lệnh, chỉ trích, so sánh, hạ thấp, đánh mắng này, đều là chúng ta không ngừng "rút tiền".
"Rút tiền" bản thân nó không có vấn đề gì, chỉ cần sau khi rút xong, chúng ta lại "gửi tiền" vào là được. Nếu không, cứ rút mãi thì tài khoản sẽ "không đủ số dư".
Khi tài khoản không đủ số dư thì sẽ thế nào?
"Mau đi dọn dẹp phòng của con cho sạch sẽ đi!" - "Tại sao con phải nghe lời mẹ?"; "Ở trường con thế nào rồi?" - "Không ra sao cả, đừng làm phiền con". "Con lấy giúp mẹ cốc nước đi" - "Mẹ tự lấy không được à, con không rảnh".
Bạn sẽ nhận ra, một khi "tài khoản cảm xúc" của một mối quan hệ không đủ số dư thì hai người đó sẽ trở nên lạnh lùng, xa cách và đầy "thuốc súng".
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là khi tài khoản bị "thấu chi".
Đứa trẻ đã vô cùng "chán ghét" chúng ta nhưng chúng ta vẫn không ngừng chỉ trích, trách móc, than phiền, lải nhải không dứt.
Con nhìn thấy chúng ta là bực mình, lớn lên một chút thì đi thật xa, không liên lạc nữa, thậm chí không nói cho chúng ta biết mình đang ở đâu.
Cuối cùng, trong mối quan hệ cha mẹ - con cái chỉ còn lại sự oán hận, không còn tình yêu nữa. Con cái không yêu chúng ta, và chúng ta cũng rất "chán ghét" con.
3. Làm thế nào để "gửi tiền"?
Khi chúng ta ở bên con, mỗi ngày đều là một quá trình "gửi tiền" và "rút tiền" liên tục.
Bạn có thể hỏi, vậy chúng ta phải "gửi tiền" như thế nào để tài khoản luôn "đầy đủ", không bị "thấu chi"?
Cuốn sách 7 thói quen của người thành đạt đã đề cập đến tài khoản cảm xúc và tác giả đưa ra 7 cách "gửi tiền" chính. Tôi sẽ chọn ra vài cách quan trọng để chia sẻ với mọi người.
① Quan tâm đến những chi tiết nhỏ
Chúng ta thường nghĩ, tình yêu dành cho con là rất lớn. Chúng ta kiếm tiền cho con tiêu, cho con những thứ tốt nhất trong nhà, vậy chẳng phải là yêu con sao?
Nhưng con người là một sinh vật sống bằng cảm xúc. Đặc biệt là trẻ nhỏ, cách chúng hiểu tình yêu không phải là "bố mẹ đã tiêu bao nhiêu tiền cho con" hay "bố mẹ đã thức bao nhiêu đêm vì con".
Tình yêu mà con hiểu là bố mẹ đã cho con bao nhiêu sự ấm áp, đã chơi với con bao lâu, đã ôm con bao nhiêu lần.
Thực ra, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến con cảm nhận được tình yêu của chúng ta.
Ví dụ, bạn nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương, ôm con và nói: "Mẹ yêu con nhiều lắm!". Hoặc khi con tan học về, chúng ta dịu dàng chào đón: "Chào mừng con về nhà, mẹ rất vui khi được gặp con". Hoặc khi con sợ hãi, chúng ta ôm chặt con: "Đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con."
Những hành động nhỏ này đều đang truyền tải tình yêu và sự ấm áp. Con sẽ cảm nhận được: "Bố mẹ thật sự rất yêu mình".
② Lắng nghe con nói hết câu
Lắng nghe là một khả năng. Bởi vì rất nhiều lúc, chúng ta chỉ nghe được phần mở đầu đã không kìm được mà ngắt lời, theo các cách:
Chỉ trích: "Sao con lại có thể làm như vậy?".
Phán xét: "Có gì to tát đâu, đừng nhỏ mọn thế".
Cho lời khuyên: "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con đừng làm thế, lần sau nghe lời mẹ".
Lảng tránh: "Thôi được rồi, đừng nói nữa, mau đi làm bài tập đi, đừng bận tâm những chuyện vô bổ đó".
Chúng ta không lắng nghe con, dần dần, con cũng sẽ không muốn nói chuyện với chúng ta nữa. Mỗi khi con kể cho chúng ta nghe về những chuyện con gặp phải, những ý tưởng, suy nghĩ của mình, dù chúng ta không đồng tình, cũng hãy lắng nghe con nói hết câu.
Khi chúng ta sẵn lòng lắng nghe con, con mới sẵn lòng lắng nghe chúng ta. Mối quan hệ như vậy mới là tương hỗ.
③ Chấp nhận sai lầm của con trước, sau đó mới giáo dục
Khi con mắc lỗi, phản ứng đầu tiên của chúng ta là: giáo dục con, để con không tái phạm nữa.
Nhưng khi con mắc lỗi, thực ra con đang có cảm giác hối hận, tự trách, sợ hãi. Lúc này, nếu chúng ta giáo dục con, con có thể sẽ làm ngược lại, không nghe lời để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đó.
Lúc này, chúng ta phải chấp nhận sai lầm của con trước, sau đó mới giáo dục.
Ví dụ, con làm đổ ly nước, làm vương vãi khắp nơi. Chúng ta có thể lấy khăn lau, cùng con dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó bình tĩnh dạy con: "Lần sau đi chậm một chút, cẩn thận giữ thăng bằng là được".
Bằng cách này, con sẽ cảm thấy: dù con có mắc lỗi, bố mẹ vẫn yêu con.
Mối quan hệ giữa chúng ta và con cái phụ thuộc vào số dư trong "tài khoản cảm xúc". Khi rút tiền, đừng quên "gửi tiền" vào nhé!
Theo Abolouwang
