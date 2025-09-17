Đừng hỏi 3 câu này khi đón con ở trường mẫu giáo nếu không muốn hủy hoại cảm xúc và nhận thức của con

Mỗi bậc cha mẹ, khi đứng chờ con trước cổng trường mẫu giáo, lòng đều đầy lo lắng. Nhưng bạn có biết không? Một câu nói vô tình thốt ra khi đón con có thể trở thành một "mũi gai" hoặc một "viên kẹo" trong lòng trẻ.

Người xưa có câu: "Ba tuổi nhìn lớn, bảy tuổi nhìn già" (Có thể biết tương lai của một đứa trẻ khi nó lên 3 tuổi, và biết tuổi già của nó khi nó lên 7 tuổi).

Đừng xem thường những điều nhỏ nhặt ở giai đoạn mẫu giáo, chỉ một ánh mắt, một câu nói cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức cơ bản của trẻ về thế giới.

Đừng xem thường những giây phút và những lời nói khi đón con mỗi ngày tan học. Ảnh minh hoạ

Trước đây, tôi là một bà mẹ điển hình của kiểu "sốt ruột". Câu đầu tiên tôi hỏi con gái khi đón bé mỗi ngày là: "Con yêu, hôm nay có ai bắt nạt con không?" Khi hỏi, tôi chỉ muốn thể hiện sự quan tâm và mong con không phải chịu thiệt thòi.



Nhưng sau này, tôi mới biết rằng cách hỏi này chẳng khác nào trút sự lo lắng của mình lên con, ngầm ám chỉ rằng: "Ở trường mẫu giáo con lúc nào cũng có thể bị tổn thương".

Dần dần, nụ cười của con trở nên thận trọng, thậm chí bé còn đoán xem mẹ muốn nghe câu trả lời nào. Một lần trò chuyện với một người bạn làm giáo viên mầm non, tôi mới biết rằng có những câu nói không nên thốt ra khi đón con ở cổng trường. Chỉ một câu sai cũng có thể hủy hoại cả một ngày của con! Nghe xong, tôi giật mình, tự thấy mình suýt chút nữa đã trở thành "hung thủ" làm hại con.

3 điều tối kỵ đừng hỏi khi đón con đi học về

Điều tối kỵ thứ nhất khi đón con: Đừng hỏi "Con có nhớ bố/mẹ không?"

Nhiều bà mẹ, khi vừa nhìn thấy con, tình yêu thương trào dâng, không kìm được mà hỏi: "Hôm nay con ở trường mẫu giáo có nhớ mẹ không?" Câu nói này nghe có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm.

Nếu con trả lời "Có", mẹ sẽ thấy ngọt ngào, nhưng con lại bị kéo trở lại cảm giác "con đã rất cô đơn ở trường mẫu giáo", khiến việc thích nghi trở nên khó khăn hơn.

Nếu con trả lời "Không", cha mẹ sẽ cảm thấy buồn bã, thậm chí cho rằng con vô tâm. Tóm lại, câu hỏi này đẩy cả hai bên vào một tình huống khó xử.

"Mẹ nhớ con quá chừng!" - câu nói trực tiếp truyền tải tình yêu và cảm giác an toàn mà không cần con phải trả lời. Ảnh minh hoạ

Sau đó, tôi đổi cách. Mỗi khi gặp con, tôi sẽ cúi xuống, dang rộng vòng tay ôm con thật chặt và nói: "Ôi, cục cưng của mẹ, mẹ nhớ con quá chừng!". Bằng cách này, tôi trực tiếp truyền tải tình yêu và cảm giác an toàn mà không cần con phải trả lời.

Dần dần, con gái tôi sẽ khúc khích cười và tự đáp lại: "Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ lắm!" Sự chủ động này tốt hơn rất nhiều so với một câu trả lời bị động.

Sự gần gũi mà cha mẹ mong muốn, thực ra có thể thể hiện bằng cách bày tỏ, chứ không phải bằng cách truy vấn.

Điều tối kỵ thứ hai: Đừng hỏi "Hôm nay con học được gì?"

Cha mẹ chúng ta nghĩ rằng con đi học mẫu giáo là để học kiến thức. Chúng ta cố gắng lắng nghe con đọc một bài thơ, đếm một vài con số. Nhưng kết quả là con nhíu mày, không nói được, rồi bĩu môi: "Con quên rồi!".

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, hóa ra sự kỳ vọng của tôi quan trọng hơn niềm vui của con. Đây đâu phải là đón con, mà là thẩm vấn!

Hãy hỏi "Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không?" để bước vào thế giới nhỏ của con, thay vì "Hôm nay con học được gì?". Ảnh minh hoạ

Thực tế, phần lớn thời gian ở trường mẫu giáo, trẻ học thông qua các trò chơi. Điều con cảm nhận được là "vui", chứ không phải là "hôm nay con đã hoàn thành xong kiến thức này rồi".

Thế là tôi đổi sang hỏi: "Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không?", "Cô giáo có dạy các con bài hát mới nào không?". Lúc này, mắt con sáng lên, líu lo kể không ngớt. Cha mẹ cần chính là sự sẵn lòng chia sẻ này. Khi con vui vẻ kể, bạn mới có thể bước vào thế giới nhỏ của con.

Điều tối kỵ thứ ba: Đừng hỏi "Hôm nay có ai bắt nạt con không?"

Chúng ta lo con bị thiệt thòi, trong tiềm thức sợ con bị bỏ rơi, bị đánh, bị giành đồ chơi, nên không kiềm chế được mà hỏi.

Nhưng câu hỏi này, thực chất đang gieo một "giả định tiêu cực" vào tâm trí con.

Đừng hỏi "Hôm nay có ai bắt nạt con không?". Ảnh minh hoạ

Đứa trẻ vốn đang chơi vui vẻ, bị bạn hỏi như vậy, bé sẽ bắt đầu suy nghĩ: "Có phải mẹ nghĩ có ai đó bắt nạt mình không? Có phải mình nên kể một chuyện gì đó không?".

Một số đứa trẻ thậm chí sẽ thuận theo gợi ý của cha mẹ mà bịa ra một câu chuyện nhỏ, kết quả là cha mẹ nghe xong càng tức giận, đi tìm cô giáo để chất vấn, cuối cùng làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau này, tôi học được cách hỏi khác, ví dụ: "Hôm nay con kết bạn được với mấy người bạn mới?", "Con chơi với ai vui nhất?".

Lúc này, con sẽ hào hứng kể tên bạn bè và những câu chuyện thú vị, bạn cũng có thể gián tiếp nắm bắt được tình hình giao tiếp của con ở lớp. Cách này vừa có được câu trả lời, lại không gieo vào lòng con những lo lắng tiêu cực.

Về nhà, nên nói gì trên đường đi?

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng sau khi đón con, điều quan trọng nhất là về nhà nấu cơm, tắm rửa. Nhưng thực tế, 20 phút trên đường về mới là thời điểm tốt nhất để con mở lòng.

Trước đây, khi tôi hỏi "Hôm nay con học được gì?", con gái tôi luôn trả lời "Không có gì".

Sau đó, tôi đổi thành: "Hôm nay ai chơi với con nào?", "Câu chuyện cô giáo kể có hay không?", "Chuyện vui nhất hôm nay là gì?". Miệng con gái tôi như vòi nước được mở, líu lo không ngừng.

Khi con kể, tôi không ngắt lời, cũng không tùy tiện nhận xét. Tôi chỉ "ừ ừ, à à" đáp lại, thỉnh thoảng thêm một câu "Ồ, nghe có vẻ hay thật đấy!". Khoảnh khắc đó, cảm giác an toàn và mong muốn chia sẻ của con đều được thắp lên.

Đón con, một việc tưởng chừng nhỏ nhặt, thực ra là một "công trình tái tạo" mối quan hệ cha mẹ - con cái mỗi ngày. Ảnh minh hoạ

Đón con, một việc tưởng chừng nhỏ nhặt, thực ra là một "công trình tái tạo" mối quan hệ cha mẹ - con cái mỗi ngày. Nó không phải là một nhiệm vụ máy móc, mà là một cuộc trao đổi tâm hồn đầy ý nghĩa.

Những gì chúng ta có thể làm mỗi ngày chỉ là ra khỏi nhà sớm một chút, cất điện thoại đi, cho con một cái ôm và bớt đi một câu nói tiêu cực. Nhưng những hành động tưởng chừng nhỏ bé đó sẽ như dòng suối róc rách, nuôi dưỡng tâm hồn con.

Vì vậy, lần tới khi bạn đến đón con trước cổng trường mẫu giáo, đừng vội vã đưa ra những câu hỏi kia nữa. Hãy cúi xuống, dang rộng vòng tay, ôm thật chặt đứa con nhỏ nhắn thơm mùi sữa đó và nói: "Con yêu, hôm nay mẹ nhớ con thật nhiều". Khoảnh khắc đó mới là sự giáo dục thực sự, tình yêu thương thực sự, bạn thấy có đúng không?.