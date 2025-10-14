28 biểu hiện của một người 'còn non' trong đối nhân xử thế: Bạn có bao nhiêu?
GĐXH - Đây là 28 đặc điểm phổ biến thường thấy ở một người còn non nớt về mặt tâm lý và hành vi, cho thấy sự thiếu trưởng thành trong cách đối nhân xử thế và quản lý cảm xúc.
Trưởng thành không chỉ là một quá trình mà còn là một nghệ thuật ứng xử khéo léo. Trong cuộc sống, có những người trưởng thành về mặt sinh học nhưng tâm lý "mãi không chịu lớn", ứng xử còn non nớt, gây nhiều phiền toái cho mình và những người xung quanh.
Dưới đây là 28 đặc điểm phổ biến thường thấy ở một người còn non nớt về mặt tâm lý và hành vi, cho thấy sự thiếu trưởng thành trong cách đối nhân xử thế và quản lý cảm xúc.
1. Thích tranh cãi vụn vặt
Gặp chuyện gì cũng phải tranh cãi cho ra lẽ đúng sai, không biết linh hoạt ứng biến.
2. Quá phụ thuộc vào người khác
Khi đưa ra quyết định hay giải quyết vấn đề, luôn có thói quen chờ đợi người khác giúp đỡ.
3. Nói năng không kiêng nể, kiềm chế
Nghĩ gì nói nấy, không cân nhắc đến cảm xúc của người khác.
4. Ganh tị, đố kỵ
Thấy người khác sống tốt, không tự nỗ lực vươn lên mà ngược lại sinh lòng bất mãn.
5. Làm việc thiếu kế hoạch
Nghĩ đến đâu làm đến đó, không bao giờ xem xét trước hậu quả.
6. Hay giận dỗi
Hơi không vừa ý là làm mình làm mẩy, như trẻ con chờ người khác dỗ dành.
7. Dễ tin người
Người khác nói gì cũng tin, thiếu khả năng phán đoán cơ bản.
8. Thích khoe khoang
Có chút thành tựu nhỏ là khoe khắp nơi, sợ người khác không biết.
9. Không biết đặt mình vào vị trí người khác
Chỉ quan tâm đến bản thân, không bao giờ đứng từ góc độ người khác để suy nghĩ.
10. Sớm nắng chiều mưa
"Cả thèm chóng chán": Bắt đầu làm việc thì nhiệt huyết dâng cao, nhưng rất nhanh sau đó bỏ cuộc giữa chừng.
11. Thích nhắc lại chuyện cũ
Luôn nhắc lại chuyện cũ trong lúc tranh cãi, không chịu bỏ qua.
12. Sợ bị từ chối
Tức giận khi nghe ý kiến khác biệt và không chấp nhận được khuyết điểm của bản thân.
13. Thích chạy theo đám đông
Người khác làm gì mình làm nấy, thiếu suy nghĩ độc lập.
14. Luôn tìm cớ khi đùn đẩy trách nhiệm
Phạm lỗi thì không dám thừa nhận, còn tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho mình.
15. Cảm xúc dễ bị ảnh hưởng
Một câu nói, một hành động của người khác cũng có thể làm xáo trộn tâm trạng của bản thân.
16. Không tôn trọng ranh giới
Tùy tiện hỏi thăm chuyện riêng tư, can thiệp vào cuộc sống của người khác.
17. Chi tiêu không kiểm soát
Thấy đồ thích là mua, bất kể bản thân có thực sự cần hay không.
18. Thích khoe khoang
Hứa hẹn mà không suy nghĩ nhưng không bao giờ giữ lời.
19. Trốn chạy khi gặp khó khăn
Khi gặp phải một chút trở ngại, bạn chọn cách bỏ cuộc hoặc trốn tránh.
20. Luôn than vãn bất công
Bản thân không nỗ lực, nhưng luôn cảm thấy cuộc sống đối xử bất công với mình.
21. Thích so đo tính toán
Tính toán chi li từng li từng tí trong những chuyện nhỏ, không chịu thiệt một chút nào.
22. Nói lời không giữ lời
Thường xuyên quên những việc đã hứa với người khác, không coi trọng lời hứa.
23. Quá coi trọng bản thân
Nghĩ rằng mọi người đều phải xoay quanh mình.
24. Không kiểm soát được ham muốn
Muốn cái gì là phải có ngay lập tức, thiếu kiên nhẫn.
25. Không nghe lời khuyên
Người khác có lòng tốt góp ý, nhưng lại cố chấp không chịu tiếp thu.
26. Tính khí nóng nảy
Dễ nổi cáu, không biết kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình.
27. Khả năng chịu áp lực kém
Đối mặt với chút áp lực cũng cảm thấy khó chịu đựng, dễ sụp đổ.
28. Thiếu ý thức trách nhiệm với gia đình
Chỉ biết lo cho bản thân mà không quan tâm đến nhu cầu của người thân trong gia đình.
Trẻ bị bạn bè bắt nạt, đừng dại dột dạy con 'đánh trả': Học thuộc 2 câu này, đi đâu cũng không sợ!Nuôi dạy con - 5 phút trước
GĐXH - Khi con trẻ bị bắt nạt, cả thế giới của con dường như sụp đổ. Lúc này, phản ứng của cha mẹ đóng vai trò then chốt, quyết định khả năng con vượt qua khủng hoảng và phục hồi tâm lý.
Đời người có 3 điều tuyệt đối không nên tham, ai tránh được sẽ sống an yênGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Ai trong đời cũng muốn thành công, muốn giàu sang, muốn được người đời công nhận. Nhưng khi những ước muốn ấy vượt khỏi giới hạn, chúng biến thành lòng tham và có thể thiêu rụi cả cuộc đời con người.
Mẹ già chết cóng giữa đêm lạnh, 4 con trai đùn đẩy vì 'chưa tới lịch chăm': Bi kịch của sự bất hiếuGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Sự việc gây chấn động dư luận và trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc về hai chữ bất hiếu trong đời sống hôm nay.
Không phải vì lương thấp: 5 thói quen âm thầm khiến bạn nghèo đi từng ngày mà không hề hay biếtGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Bạn vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng ví cứ mãi trống rỗng? Có thể chính những thói quen nhỏ hằng ngày đang khiến bạn nghèo đi mà không nhận ra.
Cung hoàng đạo được quý nhân phù trợ: Gặp dữ hóa lành, càng khó càng vượngGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, một vài chòm sao sở hữu vận quý nhân cực vượng, luôn có người tốt xuất hiện đúng thời điểm, biến nguy thành an, càng trải qua thử thách càng tỏa sáng.
Vì sao bạn không nên kể chuyện chồng con với người khác?: 3 điều cần nhớ nếu không muốn 'nát nhà'Gia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Kể quá nhiều điều xấu, người ngoài sẽ không giúp đỡ mà còn đem ra bàn tán. Nói quá nhiều điều tốt, người ngoài sẽ không chúc mừng mà chỉ nghĩ cách kiếm lợi, hoặc ngấm ngầm ghen tị, phá hoại sau lưng.
Ngập từ nhà ra ngõ, chú rể Hà Nội đem 2 chiếc thuyền đi đón dâuChuyện vợ chồng - 12 giờ trước
Hình ảnh cô dâu, chú rể ngồi trên thuyền vượt qua đoạn đường mênh mông nước ở Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.
Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Hôn nhân không vỡ vì cãi vã, mà vì những khoảng lặng không ai muốn nói ra – 6 dấu hiệu này là lời cảnh tỉnh.
Bố mẹ được đền bù đất 7,4 tỷ chỉ cho con gái út: Lý do khiến hai con trai cúi đầu im lặngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Với người ngoài, khoản tiền đền bù đất ấy chỉ là tài sản. Nhưng với tôi, đó là phép thử của tình thân, của lòng hiếu thảo và nghĩa tình trong gia đình.
9 chân lý nghe ngược đời nhưng giúp bạn sống không bị thiệt thòiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những sự thật đời thường nghe như nghịch lý nhưng lại chứa đựng trí tuệ sống.
4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơnNuôi dạy con
GĐXH - Đôi khi, cha mẹ than vãn rằng con cái vô tâm, bất hiếu, nhưng có bao giờ họ tự hỏi liệu điều đó có phải là kết quả từ chính cách mình từng đối xử, từng giáo dục con hay không?