28 biểu hiện của một người 'còn non' trong đối nhân xử thế: Bạn có bao nhiêu?

Thứ ba, 07:16 14/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Đây là 28 đặc điểm phổ biến thường thấy ở một người còn non nớt về mặt tâm lý và hành vi, cho thấy sự thiếu trưởng thành trong cách đối nhân xử thế và quản lý cảm xúc.

Trưởng thành không chỉ là một quá trình mà còn là một nghệ thuật ứng xử khéo léo. Trong cuộc sống, có những người trưởng thành về mặt sinh học nhưng tâm lý "mãi không chịu lớn", ứng xử còn non nớt, gây nhiều phiền toái cho mình và những người xung quanh.

28 biểu hiện của một người 'còn non' trong đối nhân xử thế: Bạn có bao nhiêu? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Dưới đây là 28 đặc điểm phổ biến thường thấy ở một người còn non nớt về mặt tâm lý và hành vi, cho thấy sự thiếu trưởng thành trong cách đối nhân xử thế và quản lý cảm xúc.

28 biểu hiện của một người 'còn non' trong đối nhân xử thế: Bạn có bao nhiêu? - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ


1. Thích tranh cãi vụn vặt

Gặp chuyện gì cũng phải tranh cãi cho ra lẽ đúng sai, không biết linh hoạt ứng biến.

2. Quá phụ thuộc vào người khác

Khi đưa ra quyết định hay giải quyết vấn đề, luôn có thói quen chờ đợi người khác giúp đỡ.

3. Nói năng không kiêng nể, kiềm chế

Nghĩ gì nói nấy, không cân nhắc đến cảm xúc của người khác.

4. Ganh tị, đố kỵ

Thấy người khác sống tốt, không tự nỗ lực vươn lên mà ngược lại sinh lòng bất mãn.

5. Làm việc thiếu kế hoạch

Nghĩ đến đâu làm đến đó, không bao giờ xem xét trước hậu quả. 

6. Hay giận dỗi

Hơi không vừa ý là làm mình làm mẩy, như trẻ con chờ người khác dỗ dành.

7. Dễ tin người

Người khác nói gì cũng tin, thiếu khả năng phán đoán cơ bản. 

8. Thích khoe khoang

Có chút thành tựu nhỏ là khoe khắp nơi, sợ người khác không biết. 

9. Không biết đặt mình vào vị trí người khác

Chỉ quan tâm đến bản thân, không bao giờ đứng từ góc độ người khác để suy nghĩ.

10. Sớm nắng chiều mưa

"Cả thèm chóng chán": Bắt đầu làm việc thì nhiệt huyết dâng cao, nhưng rất nhanh sau đó bỏ cuộc giữa chừng.

11. Thích nhắc lại chuyện cũ

Luôn nhắc lại chuyện cũ trong lúc tranh cãi, không chịu bỏ qua.

12. Sợ bị từ chối

Tức giận khi nghe ý kiến khác biệt và không chấp nhận được khuyết điểm của bản thân.

13. Thích chạy theo đám đông

Người khác làm gì mình làm nấy, thiếu suy nghĩ độc lập.

14. Luôn tìm cớ khi đùn đẩy trách nhiệm

Phạm lỗi thì không dám thừa nhận, còn tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho mình. 

15. Cảm xúc dễ bị ảnh hưởng

Một câu nói, một hành động của người khác cũng có thể làm xáo trộn tâm trạng của bản thân. 

16. Không tôn trọng ranh giới

Tùy tiện hỏi thăm chuyện riêng tư, can thiệp vào cuộc sống của người khác.

17. Chi tiêu không kiểm soát

Thấy đồ thích là mua, bất kể bản thân có thực sự cần hay không.

18. Thích khoe khoang

Hứa hẹn mà không suy nghĩ nhưng không bao giờ giữ lời.

19. Trốn chạy khi gặp khó khăn

Khi gặp phải một chút trở ngại, bạn chọn cách bỏ cuộc hoặc trốn tránh.

20. Luôn than vãn bất công

Bản thân không nỗ lực, nhưng luôn cảm thấy cuộc sống đối xử bất công với mình. 

21. Thích so đo tính toán

Tính toán chi li từng li từng tí trong những chuyện nhỏ, không chịu thiệt một chút nào. 

22. Nói lời không giữ lời

Thường xuyên quên những việc đã hứa với người khác, không coi trọng lời hứa.

23. Quá coi trọng bản thân

Nghĩ rằng mọi người đều phải xoay quanh mình.

24. Không kiểm soát được ham muốn

Muốn cái gì là phải có ngay lập tức, thiếu kiên nhẫn. 

25. Không nghe lời khuyên

Người khác có lòng tốt góp ý, nhưng lại cố chấp không chịu tiếp thu. 

26. Tính khí nóng nảy

Dễ nổi cáu, không biết kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình.

27. Khả năng chịu áp lực kém

Đối mặt với chút áp lực cũng cảm thấy khó chịu đựng, dễ sụp đổ. 

28. Thiếu ý thức trách nhiệm với gia đình

Chỉ biết lo cho bản thân mà không quan tâm đến nhu cầu của người thân trong gia đình.

H.Anh
