Vì sao bạn không nên kể chuyện chồng con với người khác?: 3 điều cần nhớ nếu không muốn 'nát nhà'

Khi đưa con ra ngoài chơi, một nhóm phụ huynh tụ tập lại và trò chuyện, chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện chồng con, nhà cửa:

"Con bé nhà tôi, y hệt bố nó, đãng trí mà còn cứng đầu".

"Thế à? Không nhìn ra, chồng bạn trông có vẻ dễ tính mà!".

"Đó là do bạn chưa tiếp xúc lâu thôi, ở lâu với anh ấy, bạn sẽ không chịu nổi đâu!".

"Đúng là tôi cũng không chịu nổi người như vậy."...

Những lời nói này, tưởng chừng chỉ là những câu chuyện phiếm vô tình, nhưng chúng lại ẩn chứa những nguy hại mà bạn không nhìn thấy.

Những nguy hại khi bạn 'buôn' chuyện chồng con mình

1. Gây mâu thuẫn nội bộ gia đình

Một tài khoản mạng kể lại: Trong lúc tán gẫu, cô vô tình phàn nàn về cô con gái đang tuổi dậy thì của mình: Con bé thường xuyên lén lút trốn trong chăn chơi điện thoại đến tận 11−12 giờ đêm. Hễ bị tịch thu điện thoại là nó nổi điên, ném đồ đạc, làm loạn. Con còn hay nói dối, bảo đi làm bài tập nhóm với bạn, nhưng thực chất là rủ nhau đi chơi game. Nó còn thích làm đẹp, thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, cứ soi gương mãi".

Trong lúc tức giậnn, người mẹ đã chốt một câu: "Ngày nào cũng chăm chút hình ảnh thế này, chắc là yêu sớm rồi!".

Vài ngày sau, cô con gái giận dữ trở về nhà, ném cặp xuống đất và gào thét mất kiểm soát:

"Hôm nay mấy bạn nam trong lớp trêu con, nói con yêu sớm, nói con không biết xấu hổ. Có phải mẹ đã kể với mẹ của họ không?"; "Bây giờ cả lớp đang cười con, lén lút bàn tán sau lưng con, mẹ có biết không?"; "Mẹ không phải nói con yêu sớm à? Ngày mai con đi tìm bạn trai cho mẹ xem, như ý mẹ nhé!"...

Người mẹ lúc đó kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cô không ngờ, vài câu than vãn tùy tiện của mình lại truyền đến lớp con gái, gây ra tổn thương lớn đến vậy. Nhìn con gái khóa cửa phòng khóc lóc, cô không biết phải làm sao.



Chúng ta phàn nàn về con chỉ là để xả stress nhất thời nhưng trong mắt người ngoài, đó lại là một "câu chuyện phiếm" thú vị. Nghe được chuyện phiếm, người ta khó tránh khỏi muốn chia sẻ, truyền tai nhau và câu chuyện dần bị bóp méo.

Khi những lời này vòng vèo đến tai đứa trẻ, không biết đã bị thêm thắt bao nhiêu chi tiết. Khi nghe thấy, con sẽ đau lòng nhường nào:

"Mẹ mình lại nói mình như vậy?"; "Bình thường mẹ tỏ vẻ yêu thương mình, hóa ra là giả dối, đều là lừa gạt, mẹ thật giả tạo!"; "Hóa ra trong mắt mọi người, mình là một người tệ hại đến thế"...

Điều then chốt là, dù con có quay lại hỏi bạn, bạn cũng không thể giải thích được, bởi vì bạn đã từng nói những lời tương tự một cách nước đôi.

Mâu thuẫn nội bộ gia đình ngày càng lớn, quan hệ cha mẹ - con cái cũng trở nên tồi tệ hơn.

2. Ảnh hưởng đến sự tin tưởng

Một người bạn của tôi đã cãi nhau một trận lớn với chồng chỉ vì cô ấy không biết giữ lời.

Nguyên nhân là trong một buổi tiệc, một người họ hàng của bên bạn tôi say rượu, chỉ thẳng mặt chồng cô ấy mắng:

"Anh có gì là to tát? Kiếm được nhiều tiền thì có quyền như một kẻ bạo chúa sao? Phải, giờ anh giàu rồi, anh lại coi thường những người họ hàng nghèo khổ như chúng tôi"; "Nhờ anh giúp một việc nhỏ cũng không chịu, tôi nói cho anh biết, người như anh sẽ gặp quả báo!".

Hóa ra, khi bạn tôi và người thân trò chuyện, trước những câu hỏi của các cô dì chú bác, cô ấy đã không kìm được mà chia sẻ tin vui chồng thăng chức, tăng lương. Tiện thể, cô còn kể luôn chuyện nhà mình đổi nhà, đổi xe.

Người thân nghe xong, cho rằng họ đã phát đạt rồi.

Vài ngày sau, một người thân đến bảo con trai họ chưa có bạn gái, muốn mượn xe của vợ chồng cô ấy lái một thời gian để giữ thể diện. Lại có người thân khác nói con gái họ sắp kết hôn, muốn mượn nhà mới của họ làm phòng xuất giá, lúc đó cả nhà họ hàng sẽ đến ở một thời gian.



Lái xe đưa đón một hai lần thì được, làm sao có thể cho mượn xe lâu dài? Nếu là anh em ruột thịt của bạn tôi cần ở nhờ, còn có thể thảo luận, nhưng đối với những người họ hàng xa xôi đó, ai lại muốn cả nhà họ dọn đến ở?.

Vừa nghe nói là do bạn tôi khoe khoang tình hình gia đình bên ngoài, chồng cô ấy đã tức giận mắng cô một trận. Kết quả là trong bữa tiệc lại bị người họ hàng kia chỉ mặt mắng chửi, chồng cô ấy càng tức giận hơn, và cãi nhau một trận lớn với cô ấy.

Tình hình gia đình, dù tốt hay xấu, đều nên hạn chế nói ra ngoài.

Nói quá nhiều điều xấu, người ngoài sẽ không giúp đỡ mà chỉ hóng chuyện, biến chuyện nhà bạn thành đề tài bàn tán sau bữa cơm. Nói quá nhiều điều tốt, người ngoài sẽ không chúc mừng chân thành mà chỉ nghĩ cách kiếm lợi từ bạn, hoặc ngấm ngầm ghen tị, phá hoại sau lưng bạn.

Chuyện nhà mình, cứ đóng cửa lại mà nói với người nhà. Đừng tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài.

3. Ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân

Thực ra còn một điểm nữa, việc liên tục phàn nàn về chuyện nhà với người ngoài sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chính bạn.

Bởi vì khi bạn than vãn con trai bất hiếu, chồng không tốt, bạn đang tái hiện lại những chuyện khiến bạn không vui đó. Quá trình này tự nó sẽ tiêu hao năng lượng của bạn, thậm chí củng cố những cảm xúc tiêu cực của bạn.

Vì người nghe bạn nói, thường sẽ hùa theo:

"Đúng là quá đáng thật!"; "Con trai nhà tôi thì không như vậy đâu"; "Là tôi thì tôi ly hôn lâu rồi"...

Sự đồng tình như vậy chỉ khiến bạn càng củng cố suy nghĩ của mình: "Tôi đúng, họ thật sự rất tệ".

Những suy nghĩ như vậy chỉ khiến chúng ta càng cố chấp, không nhìn nhận vấn đề toàn diện, thậm chí làm gia tăng sự bất mãn với gia đình. Và sự bất mãn này lại quay lại khiến chúng ta tức giận, buồn bã, không hạnh phúc.

Cuối cùng, chúng ta sẽ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này, trở thành một người luôn tràn đầy oán giận.

Gia đình có mâu thuẫn lớn đến đâu, chúng ta cũng có thể bàn bạc nội bộ và cố gắng giải quyết. Nếu gặp ai cũng kể lể, bạn sẽ dễ biến mình thành một người đàn bà than vãn, lắm điều; gia đình càng bất hoà, lục đục.

Nói có chọn lọc

Có người sẽ nói "Cuộc sống vốn không như ý, không cho tôi nói ra, chẳng phải sẽ sinh bệnh sao?".

Chúng ta không phải là không được nói, mà là phải biết cách nói.

Chúng ta có thể tìm một đến hai người bạn thân, tri kỷ để tâm sự. Cũng có thể viết nhật ký để trút bầu tâm sự. Hoặc, chia sẻ một số chuyện nhỏ trong cuộc sống một cách ẩn danh.

Nhưng tuyệt đối đừng kể lể với bất kỳ ai, hễ gặp người quen là không kiểm soát được lời nói, kể hết những chuyện có và không có ra bên ngoài.

Điều quan trọng nhất vẫn là phải học cách giao tiếp một cách lý trí.

Chỉ khi giữ được ranh giới của gia đình, một tổ ấm mới có sự tin tưởng lẫn nhau và mới có thể hòa thuận.