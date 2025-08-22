Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

Thứ sáu, 19:36 22/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có những con giáp lại mang trong mình tính cách nóng nảy, cố chấp, không dễ thỏa hiệp, dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp là điều khó tránh khỏi.

Vậy đâu là những con giáp thường xuyên rơi vào cảnh tranh cãi nơi làm việc?

Con giáp Dần: Thẳng thắn đến mức dễ làm mất lòng

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn- Ảnh 1.

Con giáp Dần có xu hướng nói thẳng, góp ý trực diện mà không để ý đến cảm xúc của người khác. Ảnh minh hoạ

Con giáp Dần luôn nghiêm túc, cầu toàn trong công việc. Họ đặt ra tiêu chuẩn cao không chỉ cho bản thân mà còn kỳ vọng đồng nghiệp cũng phải làm việc hết mình như vậy.

Chính vì quá khắt khe, con giáp Dần thường khó chấp nhận những phương án mà họ cho là sơ suất hay thiếu cẩn trọng.

Họ có xu hướng nói thẳng, góp ý trực diện mà không để ý đến cảm xúc của người khác. Lời nói ấy có thể khiến đồng nghiệp tổn thương, từ đó bầu không khí căng thẳng và tranh cãi nổ ra.

Nếu con giáp Dần không biết tiết chế, môi trường làm việc xung quanh họ sẽ luôn tiềm ẩn mâu thuẫn, ảnh hưởng đến sự gắn kết trong tập thể.

Con giáp Sửu: Cứng đầu, không thích bị chỉ đạo

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn- Ảnh 2.

Một khi đã bắt tay vào làm, con giáp Sửu tin tưởng tuyệt đối vào cách làm của mình và rất khó chấp nhận ý kiến khác. Ảnh minh hoạ

Con giáp Sửu nổi tiếng cần cù, kiên trì và có trách nhiệm. Họ thích tự mình giải quyết công việc, chỉ cần có đủ thời gian và không gian yên tĩnh là có thể hoàn thành xuất sắc.

Tuy nhiên, khi đang tập trung mà bị ai đó xen ngang, chỉ đạo hoặc can thiệp quá sâu, con giáp Sửu sẽ dễ nổi nóng.

Một khi đã bắt tay vào làm, họ tin tưởng tuyệt đối vào cách làm của mình và rất khó chấp nhận ý kiến khác.

Bởi vậy, để góp ý cho con giáp Sửu, cần lựa chọn thời điểm thích hợp, dùng lời lẽ khéo léo thì mới tránh được tranh cãi không đáng có.

Con giáp Thân: Sĩ diện cao, khó tiếp nhận phê bình

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn- Ảnh 3.

Con giáp Thân thường rơi vào tình huống tranh cãi với đồng nghiệp để bảo vệ quan điểm của mình. Ảnh minh hoạ

Khác với hai con giáp trên, người tuổi Thân vốn cởi mở, hòa đồng, dễ dàng bắt chuyện và xây dựng mối quan hệ tốt. Nhưng trong công việc, họ lại rất sĩ diện.

Con giáp Thân thích được khen ngợi và luôn phát huy tốt hơn khi nhận được sự công nhận.

Ngược lại, nếu thường xuyên bị phê bình hoặc chỉ trích, họ dễ cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng và phản ứng gay gắt.

Đó là lý do con giáp Thân thường rơi vào tình huống tranh cãi với đồng nghiệp để bảo vệ quan điểm của mình.

Thay vì chỉ trích, nếu biết dùng lời khích lệ, đồng nghiệp sẽ dễ dàng khai thác và phát huy những ưu điểm của con giáp này.

3 con giáp cần tiết chế cảm xúc

Trong môi trường làm việc, mâu thuẫn và tranh cãi là điều khó tránh, đặc biệt với những con giáp mang tính cách mạnh mẽ và cứng rắn như Dần, Sửu hay Thân.

Tuy nhiên, nếu biết tiết chế cái tôi, rèn luyện sự kiên nhẫn và học cách lắng nghe, họ hoàn toàn có thể biến thẳng thắn thành điểm mạnh, góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết và hiệu quả hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thươngTử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thương

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn mang trong mình sự lo lắng, ngập ngừng và thiếu quyết đoán.

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp &quot;trái đắng&quot; trong tình yêuNghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ luôn sống hết mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng cũng vì quá cảm tính nên dễ trở thành "con mồi" của những lời ngọt ngào, những hứa hẹn không thành.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Cùng chuyên mục

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những trường hợp thuộc dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi từ vốn tài trợ của Tổ chức World Vision International.

Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắng

Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) đã bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc tiếp đón bệnh nhân cấp cứu rạng sáng 21/8. Sự việc gây bức xúc, nhất là khi nữ điều dưỡng này vốn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.

Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biết

Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biết

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để người dân gửi ô tô, xe máy, xe đạp... khi đi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Xã hội - 23 giờ trước

Một cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.

Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô

Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô.

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp không bao giờ chấp nhận bị lợi dụng, nhưng lại thường tìm cách lợi dụng người khác để thu lợi về mình.

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.

Theo quy định mới nhất, đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội 2025?

Theo quy định mới nhất, đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội 2025?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước, quy định diện tích theo từng loại nhà cụ thể. Cần đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội?

Xem nhiều

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Đời sống

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn

Đời sống
Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Đời sống
Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Đời sống
Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top