Khoai môn nghiền nhuyễn rồi hấp cùng xôi: Món ăn cực ngon miệng ai thử một lần cũng thích mê

Khoai môn là một nguyên liệu phổ biến trong đời sống hàng ngày và nó cũng được rất nhiều người yêu thích. Chúng ta có thể dùng khoai môn chế biến được nhiều món ăn ngon như món canh, món bánh, hấp... Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn thêm 1 công thức làm món ăn với khoai môn, đảm bảo rằng một khi đã thưởng thức thì sẽ không muốn ngừng ăn.

Món ăn ngon này sử dụng gạo nếp, khoai môn và một số nguyên liệu phụ. Khoai môn rất giàu vitamin và khoáng chất, cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng thiết yếu, tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh. Chất mucoprotein trong khoai môn cũng rất hữu ích trong việc cải thiện hệ miễn dịch.

Hơn nữa, khoai môn rất giàu chất xơ, có thể làm chậm quá trình hấp thụ thức ăn trong ruột và giúp ổn định lượng đường trong máu. Ngoài ra, các enzyme thủy phân tinh bột trong khoai môn có thể giúp cơ thể phân giải đường, mang lại một số lợi ích hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tiểu đường.

Không dài dòng hơn nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức làm món cơm bát bảo khoai môn muối tiêu.

Nguyên liệu làm món xôi bát bảo khoai môn muối tiêu

300g khoai môn, 65g đường (chia thành 2 phần gồm 50g và 15g), 60g mỡ lợn (chia làm 2 phần), 200g gạo nếp, 15g đậu phộng giã vụn, một chút mè đen và mè trắng, 1g muối, 2g bột tiêu xay, 2 gốc hành lá thái nhỏ, 3 quả táo đỏ, một ít mứt cà rốt và vỏ cam dạng sợi.

Cách làm món xôi bát bảo khoai môn muối tiêu

Bước 1: Bạn gọt vỏ khoai môn sau đó rửa sạch rồi thái thành các miếng nhỏ. Sau đó hấp chín khoai môn rồi nghiền nhuyễn còn nóng. Thêm 35g đường và 30g mỡ lợn vào rồi trộn đều cho đến khi hỗn hợp khoai môn mịn.

Bước 2: Ngâm gạo nếp ít nhất 2 tiếng trước khi nấu. Sau khi ngâm xong thì vớt ra để ráo. Tiếp đó cho gạo nếp đã ngâm vào nồi cơm điện thêm nước theo tỷ lệ 1:1 và nấu chín. Lấy phần xôi đã nấu chín ra đĩa và để nguội. Đặt chảo lên bếp rồi phi thơm gốc hành lá thái nhỏ với 30g mỡ lợn rồi cho xôi đã nguội vào, xào đều. Sau đó cho thêm đậu phộng giã vụn, lượng mè đen và mè trắng vừa đủ, muối, tiêu xay và 15g đường. Đảo đều cho hòa quyện.

Bước 3: Chuẩn bị một cái bát và phết một lớp dầu mỡ vào để chống dính. Đầu tiên, cho một ít mứt cà rốt và mứt vỏ cam sấy khô, xếp táo đỏ (đã bỏ hạt và cắt thành các miếng) thành hình bông hoa, thêm một ít mè đen và trắng rang, cùng một ít đậu phộng rang giã nhỏ vào đáy bát. Cho xôi đã nguội vào tô và dàn đều xung quanh thành hình bát một lớp đều nhau. Cuối cùng, cho hỗn hợp khoai môn đã chuẩn bị trước đó vào - dùng phới phết từng lớp vào cho mịn nhuyễn. Sau đó bạn cho vào nồi hấp khi nước đã được đun sôi, thời gian hấp ở mức lửa lớn khoảng 8 phút trước khi lấy ra.

Thành phẩm món xôi bát bảo khoai môn muối tiêu

Món này ngon tuyệt khi vừa mới ra khỏi nồi. Từng hạt xôi dẻo mềm lại có vị ngọt nhẹ, quyện với vị bùi thơm của các loại hạt, mùi tiêu khá ngon và lạ miệng. Khoai môn bên trong mềm thơm, bùi bùi, béo ngậy. Món xôi này dùng ăn sáng hoặc ăn vào các bữa chính đều hợp và ai cũng thích.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món xôi bát bảo khoai môn muối tiêu!