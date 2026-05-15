Các nhóm thực phẩm tuyệt đối cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng

Thức ăn gây kích ứng và tổn thương hóa học

Các thức ăn dễ gây kích ứng và tổn thương hóa học sau đây nếu sử dụng khi bị nhiệt miệng có thể khiến đau rát ngay khi chạm vào vết loét.

Đồ cay nóng: Khi bị nhiệt miệng, bạn cần tuyệt đối tránh những đồ ăn cay nóng như ớt, sa tế, tiêu, mù tạt, bột ớt Hàn Quốc, mì cay… vì có thể khiến vết loét bỏng rát và tăng viêm hơn.

Thực phẩm chua/Axit cao: Các loại thực phẩm như cóc, xoài xanh, dứa, quất, chanh, giấm, dưa chua, kimchi, các món muối chua… có thể gây xót cho vết loét nhiệt miệng, từ đó khiến vết thương lâu lành hơn.

Đồ ăn mặn đậm: Những đồ ăn có độ mặn đậm như dưa cà muối mặn, cá khô, mực khô, mắm tôm… cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng để tránh làm rát tại vùng viêm loét.

Thực phẩm gây tổn thương cơ học và gây nóng

Những thực phẩm gây tổn thương cơ học và gây nóng sau đây cũng cần phải hạn chế hoặc kiêng cữ khi bị nhiệt miệng:

Chất kích thích: Các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, trà đậm… có thể làm khô niêm mạc, giảm độ ẩm và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Từ đó khiến vết loét nhiệt miệng lâu lành hơn.

Cà phê: Trong cà phê có chứa acid salicylic và axit khác có thể gây kích ứng mô tổn thương và gây rát xót cho vùng viêm loét nhiệt miệng.

Nước ngọt có gas: Chứa siro và axit photphoric – nguyên nhân gây viêm nhiễm và lở loét.

Thực phẩm ngọt: Bánh kẹo ngọt, nhiều đường sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khiến vết loét nhiệt miệng lâu khỏi hơn.

Sô-cô-la: Có thể gây dị ứng ở một số người, dẫn đến kích ứng niêm mạc khiến vết loét lâu lành hơn.

Thực phẩm giàu Arginine

Một số loại thực phẩm giàu Arginine có tính chất cứng/giòn, dễ gây tổn thương cơ học cho niêm mạc, vết loét nhiệt miệng cũng cần kiêng trong giai đoạn này. Cụ thể:

Các loại hạt cứng: Một số loại hạt cứng như hạt hạnh nhân, óc chó, hạt vừng, quả phỉ… khi ăn có thể tác động gây tổn thương vùng viêm loét.

Đậu phộng và dừa: Dễ gây cọ xát.

Bắp rang bơ, Gelatin: Dễ cọ xát do đặc tính cứng, giòn.

Ngũ cốc: Các loại ngũ cốc như bột mì trắng/nguyên cám, yến mạch có tính giòn cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng.

Trái cây và đồ uống khác người bị nhiệt miệng nên dùng

Dưới đây là một số loại trái cây và đồ uống mà người nhiệt miệng nên ăn vì có thể giúp đẩy nhanh quá trình lành vết loét cũng như bổ sung vi chất giúp tái tạo mô niêm mạc.

Trái cây mềm, ít axit: Nên chọn các loại trái cây như kiwi, chuối chín, bơ, đu đủ, dưa hấu, lê chín… và chế biến bằng cách nghiền nhuyễn hoặc xay sinh tố để dễ ăn.

Trà thảo mộc: Các loại trà thảo mộc sau đây sẽ hỗ trợ quá trình lành vết loét do nhiệt miệng mà bạn có thể sử dụng:

Trà xanh/trà đen: Tốt cho sức khỏe răng miệng, nên uống nhạt và ấm để không làm rát vết loét nhiệt miệng.

Trà hoa cúc/cúc La Mã: Giúp giảm đau do nhiệt miệng.

Trà hoa hòe: Hỗ trợ thanh nhiệt cơ thể.

Trà cam thảo: Giúp dịu vết loét, giảm cảm giác đau rát do nhiệt miệng.

Nước uống giàu Lysine: Các nguồn thức uống giàu lysine tự nhiên mà người bị nhiệt miệng nên sử dụng gồm sữa/sữa chua uống, sữa đậu nành, sinh tố sữa chua…

Uống đủ nước: Khi bị nhiệt miệng, bạn nên uống đủ nước để khoang miệng có đủ ẩm, giúp vết thương nhiệt miệng nhanh lành hơn. Bạn có thể uống nước lọc, nước ấm, nước trái cây pha loãng và nên chia theo nhỏ lượng uống trong ngày.

