Các nhóm thực phẩm tuyệt đối cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng
GĐXH - Những người nhiệt miệng cần tuyệt đối kiêng cữ các nhóm thực phẩm sau đây để tình trạng nhiệt miệng suy giảm, vết loét nhanh lành và không tái đi tái lại nhiều lần.
Thức ăn gây kích ứng và tổn thương hóa học
Các thức ăn dễ gây kích ứng và tổn thương hóa học sau đây nếu sử dụng khi bị nhiệt miệng có thể khiến đau rát ngay khi chạm vào vết loét.
Đồ cay nóng: Khi bị nhiệt miệng, bạn cần tuyệt đối tránh những đồ ăn cay nóng như ớt, sa tế, tiêu, mù tạt, bột ớt Hàn Quốc, mì cay… vì có thể khiến vết loét bỏng rát và tăng viêm hơn.
Thực phẩm chua/Axit cao: Các loại thực phẩm như cóc, xoài xanh, dứa, quất, chanh, giấm, dưa chua, kimchi, các món muối chua… có thể gây xót cho vết loét nhiệt miệng, từ đó khiến vết thương lâu lành hơn.
Đồ ăn mặn đậm: Những đồ ăn có độ mặn đậm như dưa cà muối mặn, cá khô, mực khô, mắm tôm… cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng để tránh làm rát tại vùng viêm loét.
Thực phẩm gây tổn thương cơ học và gây nóng
Những thực phẩm gây tổn thương cơ học và gây nóng sau đây cũng cần phải hạn chế hoặc kiêng cữ khi bị nhiệt miệng:
Chất kích thích: Các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, trà đậm… có thể làm khô niêm mạc, giảm độ ẩm và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Từ đó khiến vết loét nhiệt miệng lâu lành hơn.
Cà phê: Trong cà phê có chứa acid salicylic và axit khác có thể gây kích ứng mô tổn thương và gây rát xót cho vùng viêm loét nhiệt miệng.
Nước ngọt có gas: Chứa siro và axit photphoric – nguyên nhân gây viêm nhiễm và lở loét.
Thực phẩm ngọt: Bánh kẹo ngọt, nhiều đường sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khiến vết loét nhiệt miệng lâu khỏi hơn.
Sô-cô-la: Có thể gây dị ứng ở một số người, dẫn đến kích ứng niêm mạc khiến vết loét lâu lành hơn.
Thực phẩm giàu Arginine
Một số loại thực phẩm giàu Arginine có tính chất cứng/giòn, dễ gây tổn thương cơ học cho niêm mạc, vết loét nhiệt miệng cũng cần kiêng trong giai đoạn này. Cụ thể:
Các loại hạt cứng: Một số loại hạt cứng như hạt hạnh nhân, óc chó, hạt vừng, quả phỉ… khi ăn có thể tác động gây tổn thương vùng viêm loét.
Đậu phộng và dừa: Dễ gây cọ xát.
Ngũ cốc: Các loại ngũ cốc như bột mì trắng/nguyên cám, yến mạch có tính giòn cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng.
Bắp rang bơ, Gelatin: Dễ cọ xát do đặc tính cứng, giòn.
Ngoài ra, người bị nhiệt miệng cũng nên tránh rượu bia.
Trái cây và đồ uống khác người bị nhiệt miệng nên dùng
Dưới đây là một số loại trái cây và đồ uống mà người nhiệt miệng nên ăn vì có thể giúp đẩy nhanh quá trình lành vết loét cũng như bổ sung vi chất giúp tái tạo mô niêm mạc.
Trái cây mềm, ít axit: Nên chọn các loại trái cây như kiwi, chuối chín, bơ, đu đủ, dưa hấu, lê chín… và chế biến bằng cách nghiền nhuyễn hoặc xay sinh tố để dễ ăn.
Trà thảo mộc: Các loại trà thảo mộc sau đây sẽ hỗ trợ quá trình lành vết loét do nhiệt miệng mà bạn có thể sử dụng:
Trà xanh/trà đen: Tốt cho sức khỏe răng miệng, nên uống nhạt và ấm để không làm rát vết loét nhiệt miệng.
Trà hoa cúc/cúc La Mã: Giúp giảm đau do nhiệt miệng.
Trà hoa hòe: Hỗ trợ thanh nhiệt cơ thể.
Trà cam thảo: Giúp dịu vết loét, giảm cảm giác đau rát do nhiệt miệng.
Nước uống giàu Lysine: Các nguồn thức uống giàu lysine tự nhiên mà người bị nhiệt miệng nên sử dụng gồm sữa/sữa chua uống, sữa đậu nành, sinh tố sữa chua…
Uống đủ nước: Khi bị nhiệt miệng, bạn nên uống đủ nước để khoang miệng có đủ ẩm, giúp vết thương nhiệt miệng nhanh lành hơn. Bạn có thể uống nước lọc, nước ấm, nước trái cây pha loãng và nên chia theo nhỏ lượng uống trong ngày.
Mờ mắt, mỏi mắt nên ăn gì? 'Siêu thực phẩm' giúp phục hồi thị lực và ngăn ngừa đục thủy tinh thểĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Khi xuất hiện tình trạng mắt mờ, bạn nên điều chỉnh lối sinh hoạt, vận động và chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Đồng thời, người bị mờ mắt có thể cân nhắc bổ sung các nhóm thực phẩm tốt cho mắt sau.
Ai mang cơm trưa đi làm, nếu có 3 món ăn này thì nên bỏ ngayĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ cảnh báo, đặc biệt có 3 nhóm thực phẩm không nên để qua đêm rồi tiếp tục hâm nóng nhiều lần để ăn trưa.
Mẹ tôi mỗi tuần đều làm món hấp tuyệt vị này, ăn kèm với cơm siêu ngon, cả gia đình ai cũng thích tới mức reo hòĂn - 6 giờ trước
Món ăn này có công thức rất đơn giản và sử dụng phương pháp hấp nên lành mạnh, kết cấu phong phú, hương vị thơm ngon, dinh dưỡng cân bằng. Mỗi lần gia đình tôi được thưởng thức ai nấy đều reo hò tỏ vẻ thích thú.
Canh, rau để tủ lạnh qua đêm có thật sự sinh ra chất gây ung thư?Ăn - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia đình có thói quen cất phần canh hoặc rau thừa vào tủ lạnh để dùng lại hôm sau. Tuy nhiên, cũng không ít người lo ngại rằng thực phẩm để qua đêm có thể sinh ra “chất độc”, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư. Vậy sự thật là gì?
Chồng cầu cứu mẹ dạy vợ làm gỏi mướp đắng thanh mát giàu đạm giải ngán cho mìnhĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Nắng nóng diện rộng, chồng giục tôi làm gỏi mướp đắng thanh mát, thêm chút thực phẩm dinh dưỡng vừa chống ngán để ăn tăng cường dinh dưỡng. Thấy tôi tần ngần, chồng bốc máy cầu cứu mẹ dạy vợ vì: "Mấy trưa nay con không ăn được đây này...".
Mì trộn lạnh kiểu Nhật sốt miso - yuzu: Bát mì mùa hè khiến tôi phải lòng ngay từ lần đầuĂn - 21 giờ trước
Một sự kết hợp tưởng chừng ngẫu nhiên giữa vị umami đậm đà của miso và hương cam yuzu thanh mát, lại trở thành công thức "gây nghiện" cho những ngày oi nóng - phiên bản healthy của mì vừng mà ai cũng có thể tự làm tại nhà.
Thực đơn 'vàng' cứu vãn thị lực: Món ăn giúp ngăn tăng độ cận và giảm mỏi mắt cho người ngồi máy tínhĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Thực đơn cho người cận thị đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với những ai đang mắc phải tật khúc xạ này. Bài viết này gợi ý thực đơn hữu ích, giúp bạn dễ xây dựng chế độ ăn uống khoa học và tối ưu cho đôi mắt.
Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại quả "bảo bối" của mạch máu này giá rất rẻ, quen thuộc trong những món canh, kho, sốt cá hay thịt... trên mâm cơm người Việt.
Thực đơn 7 ngày cho người ung thư vú: Khoa học, dễ làm và giúp tăng cường thể trạngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trên cơ sở các nhóm thực phẩm ưu tiên, bạn có thể linh hoạt xây dựng thực đơn dinh dưỡng ung thư vú như sau để đảm bảo đa dạng thực phẩm và dễ áp dụng.
Món ăn này chỉ cần xào một cách đơn giản là hoàn thành và cả gia đình sẽ cùng ăn sạch đĩaĂn - 1 ngày trước
Dù là món ăn rất đơn giản nhưng mỗi khi mẹ tôi làm món này, cả gia đình đều tranh giành nhau "vét" sạch cuối cùng của món ăn đến khi sạch láng.
Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạchĂn
GĐXH - Loại quả "bảo bối" của mạch máu này giá rất rẻ, quen thuộc trong những món canh, kho, sốt cá hay thịt... trên mâm cơm người Việt.