Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niên
GĐXH - Không chỉ dùng làm cảnh hay hái quả để nấu ăn, cây cảnh này được nhiều gia đình trồng ở ban công. Lá của chúng có thể chế biến thành các món ngon hỗ trợ xương khớp và giải nhiệt hiệu quả trong ngày hè phù hợp cho người trung niên.
Lá ớt – món ngon cho xương khớp giúp bạn tăng cường sức khỏe xương khớp
Cây ớt là loại cây quen thuộc được nhiều gia đình trồng ở ban công, sân thượng hoặc vườn nhà để làm cảnh và lấy quả. Tuy nhiên, ít người biết rằng phần lá non của cây ớt cũng chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý và chế biến thành món ngon.
Theo tài liệu dinh dưỡng, lá ớt chứa hàm lượng canxi tương đối cao, cùng các vitamin A, C, K và khoáng chất như magie, kali giúp hỗ trợ quá trình hấp thu canxi và duy trì sức khỏe xương khớp. Trong 100g lá ớt tươi có khoảng 200–250mg canxi, tương đương nhiều loại rau nổi tiếng giàu canxi như cải bó xôi hay cải xoăn…
Điểm đáng chú ý là lá ớt chứa ít oxalat hơn một số loại rau xanh khác. Đây là chất có thể cản trở khả năng hấp thu canxi của cơ thể.
Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc bổ sung canxi từ thực vật có thể hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh và người trung niên.
Theo quan niệm Đông y, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho biết lá ớt có vị hơi đắng, tính mát, thường được dùng để hỗ trợ thanh nhiệt và giải độc.
Lá ớt là nguyên liệu dân dã, dễ tìm. Chỉ cần vài nắm lá non trong vườn nhà là có thể chế biến thành nhiều món ăn thanh mát cho ngày hè.
Món ngon với lá ớt hỗ trợ người xương khớp sau tuổi 40
Canh lá ớt nấu trứng
Một trong những món ăn được nhiều người yêu thích từ lá ớt là canh lá ớt nấu trứng. Món ăn có vị thanh ngọt, dễ ăn, phù hợp trong thời tiết nóng bức.
Nguyên liệu: Lá ớt non, trứng gà, hành lá, gừng. Gia vị muối, hạt tiêu, dầu mè, giấm ăn.
Cách làm:
Lá ớt nhặt bỏ lá già, ngâm nước muối rồi rửa sạch. Trứng gà đánh tan cùng vài giọt giấm để giảm mùi tanh.
Đun sôi nước cùng hành và gừng, sau đó cho lá ớt vào nấu chín. Nêm gia vị vừa ăn rồi từ từ đổ trứng vào để tạo thành những sợi trứng đẹp mắt. Khi canh sôi trở lại thì tắt bếp.
Canh trứng lá ớt có màu xanh đẹp mắt, vị thanh mát kết hợp cùng vị béo của trứng, thích hợp dùng trong bữa cơm ngày hè.
Canh lá ớt nấu tôm
Sự kết hợp giữa lá ớt (giàu canxi) và tôm (giàu canxi và protein) tạo ra món canh bổ dưỡng cho xương, giúp hỗ trợ xương khớp.
Cách làm:
Hái 2 nắm lá ớt non, chọn phần đọt và lá non gần ngọn. 150g tôm tươi làm sạch, bóc vỏ, đập dập nhẹ rồi ướp với một ít hạt nêm, tiêu, hành tím băm và chút đường.
Phi thơm hành tím với dầu ăn rồi cho tôm vào đảo đến khi săn lại. Thêm nước nóng, đun sôi vài phút rồi cho lá ớt vào. Phần đọt để nguyên, lá vò nhẹ trước khi nấu. Có thể thêm ớt tùy khẩu vị, nêm lại vừa ăn rồi tắt bếp.
Lá ớt xào tôm
Phi thơm tỏi với một ít mỡ lợn hoặc dầu ăn rồi cho tôm vào xào săn. Sau đó cho lá ớt vào đảo nhanh tay vì lá rất nhanh chín.
Lá ớt xào thịt/tỏi
Lá ớt có vị hơi đắng, khi xào cùng thịt lợn, thịt bò hoặc tỏi sẽ tạo nên món ăn đậm vị, phù hợp trong bữa cơm gia đình.
Lưu ý khi chế biến món ngon từ lá ớt
Lá ớt có vị hơi đắng nhưng không cay như quả ớt, nên rửa sạch và chần sơ qua nước sôi khoảng 1 phút trước khi chế biến để giảm vị hăng.
Dù chứa nhiều dưỡng chất, lá ớt vẫn cần được sử dụng hợp lý nên chọn lá non để món ăn mềm và ít đắng hơn. Khi nấu cần nấu chín kỹ để tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.
Người có dạ dày nhạy cảm nên dùng với lượng vừa phải để tránh kích ứng tiêu hóa.
