Thực đơn 7 ngày cho người ung thư vú: Khoa học, dễ làm và giúp tăng cường thể trạng

Ngày 1–3: Ưu tiên món luộc, hấp, cháo dinh dưỡng

Bắt đầu tuần với các món nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa để cơ thể làm quen và hấp thụ tối ưu dưỡng chất.

Bữa sáng: Cháo yến mạch nấu với sữa đậu nành, thêm hạt chia và vài lát chuối chín.

Bữa trưa: Ức gà luộc + bông cải xanh hấp (nấu chín kỹ) + cơm gạo lứt.

Bữa chiều: Sinh tố bơ, sữa hạt (hạnh nhân hoặc đậu nành lên men).

Bữa tối: Cá hồi hấp gừng + canh bí đao + ½ chén gạo lứt.

Ngày 4–6: Kết hợp súp, salad, bữa ăn phụ với smoothie

Giai đoạn giữa tuần, bạn có thể đổi sang các món tươi mát và súp bổ dưỡng để cân bằng vị giác và dinh dưỡng.

Bữa sáng: Smoothie việt quất, chuối, bột lanh.

Bữa trưa: Salad rau xanh lá đậm (rau chân vịt, cải xoăn) + đậu phụ áp chảo + nước sốt dầu oliu.

Bữa chiều: Sinh tố trà xanh pha loãng + vài hạt hạnh nhân.

Bữa tối: Súp bí đỏ ninh nhừ + cá thu sốt nghệ.

Ngày 7: Bữa "detox" nhẹ nhàng, ưu tiên trái cây nhiều nước

Kết thúc tuần với ngày ăn nhẹ, giúp cơ thể nghỉ ngơi, thải độc và duy trì thói quen uống đủ nước.

Bữa sáng: Trái cây tươi (dưa hấu, dâu tây) + 1 ly nước ấm chanh.

Bữa trưa: Canh nấm đông cô + 1 chén cơm gạo lứt + vài lát dưa leo.

Bữa chiều: Trà xanh pha loãng + 1 quả táo.

Bữa tối: Salat trái cây + vài thìa hạt chia ngâm.

Lưu ý khi xây dựng chế độ dinh dưỡng ung thư vú

Để thực sự an toàn và hiệu quả, bạn cần cân nhắc những lưu ý quan trọng sau đây trước khi lên thực đơn cho bệnh nhân K vú đó là:

Hạn chế hoặc nấu chín kỹ rau họ cải: Bông cải xanh, bắp cải chứa goitrogen có thể ức chế hấp thu i-ốt nếu dùng sống và nhiều. Chỉ ăn 2–3 lần/tuần, mỗi lần 100–150g và luôn nấu chín kỹ.

Tiêu thụ đậu nành ở mức vừa phải: Giới hạn 1 khẩu phần/ngày (khoảng 150 ml sữa đậu nành hoặc 50 g đậu phụ). Ưu tiên đậu nành lên men để giảm isoflavone thô.

Không bỏ bữa, chia nhỏ 5–6 bữa/ngày: Giúp duy trì năng lượng ổn định, hạn chế cảm giác mệt mỏi do đường huyết dao động.

Tránh thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối, đường: Các món ăn nhanh, thức ăn đóng hộp thường chứa nhiều muối, chất béo xấu và chất bảo quản có thể gây viêm.

Bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng

Thịt trắng và cá

Đây là nhóm thực phẩm giàu đạm dễ tiêu hóa, phù hợp cho người ung thư vú trong quá trình điều trị. Thịt gà, cá và các loại hải sản cung cấp protein giúp tái tạo mô, duy trì khối cơ và hỗ trợ phục hồi cơ thể sau phẫu thuật hoặc hóa trị.

Đặc biệt, cá còn chứa omega-3 có lợi cho tim mạch và giúp giảm viêm, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin và khoáng chất cần thiết, giúp hỗ trợ phục hồi cơ thể và duy trì sức khỏe cho người bệnh ung thư vú.

Nên sử dụng trứng với lượng vừa phải và chế biến đơn giản như luộc hoặc hấp để đảm bảo dễ hấp thu.

Trứng cũng dễ tiêu hóa, phù hợp trong giai đoạn điều trị khi cơ thể thường mệt mỏi hoặc giảm ăn uống.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt chia và hạt lanh là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh, protein thực vật, chất xơ và nhiều vi chất quan trọng.

Nhóm thực phẩm này giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm viêm và cung cấp năng lượng cho người bệnh ung thư vú trong quá trình điều trị. Nên sử dụng với lượng vừa phải và ưu tiên loại không tẩm muối hoặc đường.

