Loại rau dân dã là "vua" của kẽm, người bị gút vẫn ăn được
GĐXH - Đây là thực phẩm ít purin, người bị gút ăn hoàn toàn không có vấn đề".
Ngọn su su - loại rau chứa hàm lượng kẽm cao
Thầy thuốc Đông y người Hồng Kông (Trung Quốc) Mã Kỳ Kiệt khuyến nghị mọi người nên ăn nhiều ngọn su su vì loại rau này chứa dồi dào vitamin A, B1, B2 và nhiều khoáng chất như kali, canxi, magie, phốt pho, sắt, kẽm.
Bên cạnh đó, ngọn su su có hàm lượng chất xơ cao, calo cực thấp và không có cholesterol. Ông Mã cho biết: "Đang vào mùa xuân hè, ăn nhiều cũng không sao. Đây là thực phẩm ít purin, người bị gút ăn hoàn toàn không có vấn đề".
Ông Mã Kỳ Kiệt chỉ ra rằng loại rau này đi vào kinh tỳ vị và phế kinh, "có thể thanh nhiệt phổi, kiện tỳ khai vị, sơ can giảm ho, giảm nhẹ các triệu chứng cảm mạo nhiệt như khô họng, ho nhiều đờm, đau đầu. Do cơ thể người không tự sản sinh kẽm mà phải hấp thu qua thực phẩm, trong khi ngọn su su có hàm lượng kẽm rất cao - kẽm giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm mức độ viêm nhiễm và hỗ trợ tăng trưởng, phát triển".
Do ngọn su su là một trong số ít loại rau không cần dùng thuốc trừ sâu và có sức sống mạnh mẽ, có thể phát triển tốt ngoài tự nhiên. Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ, khi mua, có thể kiểm tra độ tươi non bằng cách bẻ thử phần "râu" - thẳng là non, quá xoăn là già. Do ngọn su su không để được lâu, qua đêm dễ bị già, nên tốt nhất hãy dùng khi còn tươi.
Món ngon với ngọn su su
Ngọn su su xào tỏi
Ngọn su su xào thịt heo
Ngọn su su xào tôm
Ngọn su su luộc
Ngọn su su xào mực
Ngọn su su xào lòng gà
Các nhóm thực phẩm tuyệt đối cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệngĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Những người nhiệt miệng cần tuyệt đối kiêng cữ các nhóm thực phẩm sau đây để tình trạng nhiệt miệng suy giảm, vết loét nhanh lành và không tái đi tái lại nhiều lần.
13 mâm cơm gia đình đơn giản, thanh nhiệt, "đánh bay cái nóng mùa hè"Ăn - 20 giờ trước
GĐXH - "Mình về chỉ nấu tầm 30 phút nữa là xong. Buổi tối thong thả hơn thì mình sẽ ưu tiên nấu các món cầu kỳ hơn một chút".
Bỏ túi ngay bí quyết nấu ăn bằng lò vi sóng, nhanh, tiện mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡngĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Bí quyết nấu ăn bằng lò vi sóng sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng.
Loại rau rẻ tiền trong mâm cơm Việt gây bất ngờ khi được quốc tế ca ngợi như 'nhân sâm xanh', chế biến hơn 7 món ngon thanh mát mùa hèĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Có một loại rau dân dã quen thuộc trong bữa cơm Việt không chỉ dễ tìm, dễ chế biến mà còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Nhờ những lợi ích cho tiêu hóa, giải nhiệt và tăng cường sức khỏe, loại rau này được ví như “nhân sâm xanh” của người bình dân.
Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa giúp giảm đau hiệu quả khi nhiệt miệngĂn - 1 ngày trước
GĐXH- Khi bị nhiệt miệng, lựa chọn thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa là rất quan trọng. Các thực phẩm này không chỉ giúp giảm đau khi ăn mà còn cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Hãy tham khảo những món ăn phù hợp để phục hồi nhanh chóng và hiệu quả.
Cặp “thần dược” buổi sáng: Ăn vào là đẹp dáng, khỏe người, giảm mỡ cực dễĂn - 1 ngày trước
Chỉ với 2 thực phẩm quen thuộc, bạn có thể vừa hỗ trợ giảm cân, vừa tăng đề kháng và giữ cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.
Những người thường xuyên mang cơm trưa cần đặc biệt lưu ý điều này!Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Mang cơm trưa đi làm đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, thói quen này còn được xem là cách ăn uống lành mạnh hơn so với việc thường xuyên gọi đồ ăn nhanh hay ăn hàng quán. Tuy nhiên, chính cách chuẩn bị và bảo quản cơm trưa sai cách mới là điều âm thầm ảnh hưởng tới sức khỏe.
Đây chính là “bí quyết” của mùi tanh: Cho vào khi rửa cá, tanh mấy cũng biến mất, thịt mềm ngọt bất ngờĂn - 1 ngày trước
Khử mùi tanh là bước quan trọng để món cá trở nên hấp dẫn hơn trong bữa cơm gia đình. Với một vài mẹo nhỏ dễ thực hiện, người nội trợ có thể tự tin chế biến nhiều món cá thơm ngon mà không còn lo mùi khó chịu.
Món ăn bà xã Quang Hải - Chu Thanh Huyền, đánh giá "sẽ không quay lại" tại Trung Quốc, có gì đặc biệt?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Đang có chuyến công tác tại Quảng Châu, Chu Thanh Huyền tranh thủ trải nghiệm món lẩu gà sầu riêng nổi tiếng nơi đây cho thỏa tò mò.
Tôi đã thoát chứng táo bón nhờ ăn luân phiên cách ngày 4 món ăn "nhuận tràng tự nhiên" giúp đường ruột sạch sẽĂn - 2 ngày trước
4 món ăn mệnh danh là "thuốc nhuận tràng tự nhiên" hiệu quả cao. Hãy cùng xem những công thức ngon miệng này đóng góp như thế nào cho sức khỏe đường ruột!
Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sauĂn
GĐXH - Trong quá trình điều trị ung thư, nhiều bệnh nhân còn thường xuyên gặp chứng chán ăn, khó nuốt… Do đó, bệnh nhân ung thư nên ăn gì chứa nhiều chất đạm, chất béo, vitamin cùng khoáng chất để cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.