Loại rau dân dã là "vua" của kẽm, người bị gút vẫn ăn được

Thứ sáu, 12:01 15/05/2026 | Ăn
GĐXH - Đây là thực phẩm ít purin, người bị gút ăn hoàn toàn không có vấn đề".

Ngọn su su - loại rau chứa hàm lượng kẽm cao

Thầy thuốc Đông y người Hồng Kông (Trung Quốc) Mã Kỳ Kiệt khuyến nghị mọi người nên ăn nhiều ngọn su su vì loại rau này chứa dồi dào vitamin A, B1, B2 và nhiều khoáng chất như kali, canxi, magie, phốt pho, sắt, kẽm.

Bên cạnh đó, ngọn su su có hàm lượng chất xơ cao, calo cực thấp và không có cholesterol. Ông Mã cho biết: "Đang vào mùa xuân hè, ăn nhiều cũng không sao. Đây là thực phẩm ít purin, người bị gút ăn hoàn toàn không có vấn đề".

Ông Mã Kỳ Kiệt chỉ ra rằng loại rau này đi vào kinh tỳ vị và phế kinh, "có thể thanh nhiệt phổi, kiện tỳ khai vị, sơ can giảm ho, giảm nhẹ các triệu chứng cảm mạo nhiệt như khô họng, ho nhiều đờm, đau đầu. Do cơ thể người không tự sản sinh kẽm mà phải hấp thu qua thực phẩm, trong khi ngọn su su có hàm lượng kẽm rất cao - kẽm giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm mức độ viêm nhiễm và hỗ trợ tăng trưởng, phát triển".

Do ngọn su su là một trong số ít loại rau không cần dùng thuốc trừ sâu và có sức sống mạnh mẽ, có thể phát triển tốt ngoài tự nhiên. Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ, khi mua, có thể kiểm tra độ tươi non bằng cách bẻ thử phần "râu" - thẳng là non, quá xoăn là già. Do ngọn su su không để được lâu, qua đêm dễ bị già, nên tốt nhất hãy dùng khi còn tươi.

Món ngon với ngọn su su

Ngọn su su xào tỏi

Với danh sách nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến đơn giản, bạn sẽ nhanh chóng chế biến thành công món ngon su su xào tỏi vô cùng thơm ngon, mang sự hòa quyện tuyệt vời giữa cái giòn ngọt từ ngọn su su, chút nồng nàn của tỏi phi cùng sự đậm đà rất vừa phải của gia vị nêm nếm cùng.

Ngọn su su xào thịt heo

Không phải tốn nhiều thời gian để sơ chế nguyên liệu và nấu nướng, món ngọn su su xào thịt heo vừa có cách chế biến đơn giản, nhanh chóng, vừa đồng thời còn sẽ mang đến cho bạn sự tươi ngon của ngọn su su cùng chút dai mềm, đậm đà của thịt heo, từ đó rất dễ khiến bạn thích mê chỉ ngay từ lần thử đầu tiên.

Ngọn su su xào tôm

Cũng là một món ăn đơn giản nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng, ngọn su su xào tôm sẽ giúp bổ sung cho bạn nhiều chất xơ, khoáng chất và vitamin, đồng thời cũng sẽ mang đến cho các thành viên trong gia đình hương vị hòa quyện tuyệt hảo giữa cái dai mềm của thịt tôm cùng sự giòn ngọt, đậm đà từ đọt su hào.

Ngọn su su luộc

Không cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, món ngọn su su luộc không chỉ mang sự giòn tươi, đậm đà, ăn đã miệng mà đồng thời còn sẽ giúp bạn cân bằng hương vị cho cả bữa cơm của gia đình, đồng thời cũng rất thích hợp để ăn cùng một số các món khác như thịt kho trứng, chả kho, thịt heo luộc,...

Ngọn su su xào mực

Cũng là một món ăn đơn giản và không tốn quá nhiều công sức chế biến, món ngọn su su xào mực là sự hòa quyện tuyệt vời giữa vị giòn ngọt, tươi mát của ngọn su su và chút dai dai, thấm đẫm gia vị từ mực ăn cùng, từ đó giúp bạn cùng các thành viên trong gia đình bổ sung nhiều chất xơ, protein và các dưỡng chất khác.

Ngọn su su xào lòng gà

Là một món ăn gia đình tuy độc lạ nhưng không quá khó chế biến, món ngọn su su xào lòng gà hẳn sẽ khiến các thành viên trong nhà bạn phải thích thú bởi hương vị tươi giòn từ ngọn su su cùng chút dai mềm, ngậy bùi và đậm đà gia vị từ lòng gà, nhờ đó cũng giúp cả bữa cơm sẽ trở nên đặc biệt, hấp dẫn hơn.

