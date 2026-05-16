Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch
GĐXH - Loại quả "bảo bối" của mạch máu này giá rất rẻ, quen thuộc trong những món canh, kho, sốt cá hay thịt... trên mâm cơm người Việt.
2 cơ chế giúp cà chua làm sạch mạch máu
Quét sạch cholesterol xấu và làm thông thoáng lòng mạch máu
Theo chuyên gia Nhật Bản Riho Watanabe, hoạt chất lycopene trong cà chua có khả năng ức chế mạnh mẽ quá trình oxy hóa cholesterol xấu. Khi cholesterol xấu bị oxy hóa, chúng sẽ bám chặt vào thành mạch tạo thành các mảng xơ vữa, làm hẹp lòng mạch và gây tắc nghẽn. Việc tiêu thụ cà chua đều đặn giúp ngăn chặn quá trình này, thúc đẩy lưu lượng máu trơn tru và giữ cho lòng mạch luôn sạch sẽ, thông thoáng.
Chống viêm và ngăn ngừa xơ cứng động mạch
Bác sĩ Ishihara Fujiki (Nhật Bản) khẳng định, lão hóa mạch máu có liên quan mật thiết đến các triệu chứng viêm nội mô. Nhờ sự hội tụ của "bộ ba" chống oxy hóa gồm lycopene, beta carotene và vitamin C, cà chua giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, ức chế các hormone làm co thắt mạch máu. Nghiên cứu theo dõi hơn 7.000 người cho thấy, ăn 110g cà chua mỗi ngày giúp giảm tới 36% nguy cơ cao huyết áp, bảo vệ mạch máu khỏi tình trạng xơ cứng và giữ cho thành mạch luôn bền dai, đàn hồi.
Gợi ý món ngon từ cà chua – dễ làm, tốt cho sức khỏe
Để tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này, bạn có thể thử những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng dưới đây:
1. Canh cà chua trứng – thanh mát, dễ tiêu
2. Sốt cà chua nấu cá – tốt tim mạch
3. Cà chua xào trứng – món quốc dân dễ ăn
4. Nước ép cà chua – tăng cường miễn dịch
