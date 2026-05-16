Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Thứ bảy, 10:18 16/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Loại quả "bảo bối" của mạch máu này giá rất rẻ, quen thuộc trong những món canh, kho, sốt cá hay thịt... trên mâm cơm người Việt.

Huyết áp cao và xơ cứng động mạch thường diễn tiến âm thầm, khiến mạch máu mất đi độ đàn hồi và trở nên già nua trước tuổi. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới nhất từ Nhật Bản đã chỉ ra một phương pháp "đảo ngược" quá trình này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tiêu thụ nửa quả cà chua mỗi ngày, bạn đã có thể sở hữu một "chổi quét" tự nhiên giúp làm sạch thành mạch và trẻ hóa hệ thống tuần hoàn một cách thần kỳ.


2 cơ chế giúp cà chua làm sạch mạch máu

Quét sạch cholesterol xấu và làm thông thoáng lòng mạch máu

Theo chuyên gia Nhật Bản Riho Watanabe, hoạt chất lycopene trong cà chua có khả năng ức chế mạnh mẽ quá trình oxy hóa cholesterol xấu. Khi cholesterol xấu bị oxy hóa, chúng sẽ bám chặt vào thành mạch tạo thành các mảng xơ vữa, làm hẹp lòng mạch và gây tắc nghẽn. Việc tiêu thụ cà chua đều đặn giúp ngăn chặn quá trình này, thúc đẩy lưu lượng máu trơn tru và giữ cho lòng mạch luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Chống viêm và ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Bác sĩ Ishihara Fujiki (Nhật Bản) khẳng định, lão hóa mạch máu có liên quan mật thiết đến các triệu chứng viêm nội mô. Nhờ sự hội tụ của "bộ ba" chống oxy hóa gồm lycopene, beta carotene và vitamin C, cà chua giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, ức chế các hormone làm co thắt mạch máu. Nghiên cứu theo dõi hơn 7.000 người cho thấy, ăn 110g cà chua mỗi ngày giúp giảm tới 36% nguy cơ cao huyết áp, bảo vệ mạch máu khỏi tình trạng xơ cứng và giữ cho thành mạch luôn bền dai, đàn hồi.

Gợi ý món ngon từ cà chua – dễ làm, tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này, bạn có thể thử những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng dưới đây:

1. Canh cà chua trứng – thanh mát, dễ tiêu

Ăn nửa quả cà chua mỗi ngày để trẻ hóa mạch máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch - Ảnh 2.Nguyên liệu cần cà chua chín, trứng gà, hành lá. Bạn phi nhẹ hành, cho cà chua xào mềm, thêm nước đun sôi rồi đổ trứng đánh tan vào. Nêm gia vị vừa ăn. Món này giúp giải nhiệt, phù hợp ngày nóng hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

2. Sốt cà chua nấu cá – tốt tim mạch

Ăn nửa quả cà chua mỗi ngày để trẻ hóa mạch máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch - Ảnh 3.Nguyên liệu cần có cá (cá thu/cá rô phi), cà chua, hành, thì là. Bạn cho cà chua xào mềm, thêm nước tạo sốt, cho cá vào nấu chín. Nêm gia vị và thêm rau thơm. Kết hợp omega-3 từ cá và lycopene từ cà chua, rất tốt cho tim mạch.

3. Cà chua xào trứng – món quốc dân dễ ăn

Ăn nửa quả cà chua mỗi ngày để trẻ hóa mạch máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch - Ảnh 4.Nguyên liệu cần có là cà chua, trứng, hành lá. Bạn nên xào cà chua chín mềm rồi cho trứng vào đảo đều. Cách này vừa nhanh, vừa giúp hấp thu tốt lycopene nhờ dầu ăn.

4. Nước ép cà chua – tăng cường miễn dịch

Ăn nửa quả cà chua mỗi ngày để trẻ hóa mạch máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch - Ảnh 5.Nguyên liệu cần có là cà chua chín, một chút muối hoặc mật ong. Bạn cho vào xay nhuyễn, lọc nhẹ nếu cần. Loại nước này thích hợp uống buổi sáng để bổ sung vitamin C.
Ăn nửa quả cà chua mỗi ngày để trẻ hóa mạch máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch - Ảnh 6.Người đàn ông 35 tuổi không rượu bia, không thuốc lá vẫn suy thận: Bác sĩ cảnh báo một kiểu ăn nhiều người Việt đang mắc phải, đặc biệt người trẻ tuổi

GĐXH - Thực tế hiện nay cho thấy bệnh thận đang trẻ hóa rất nhanh, và nguyên nhân đôi khi lại đến từ chính những thói quen ăn uống tưởng như vô hại mỗi ngày.

Ăn nửa quả cà chua mỗi ngày để trẻ hóa mạch máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch - Ảnh 7.Nam thanh niên 28 tuổi giảm gần 30% chỉ số viêm gan sau 4 tuần nhờ ăn loại rau này mỗi ngày

GĐXH - Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày.

Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa giúp giảm đau hiệu quả khi nhiệt miệng

Cặp “thần dược” buổi sáng: Ăn vào là đẹp dáng, khỏe người, giảm mỡ cực dễ

Những người thường xuyên mang cơm trưa cần đặc biệt lưu ý điều này!

Đây chính là “bí quyết” của mùi tanh: Cho vào khi rửa cá, tanh mấy cũng biến mất, thịt mềm ngọt bất ngờ

Món ăn bà xã Quang Hải - Chu Thanh Huyền, đánh giá "sẽ không quay lại" tại Trung Quốc, có gì đặc biệt?

Thực đơn 7 ngày cho người ung thư vú: Khoa học, dễ làm và giúp tăng cường thể trạng

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Trên cơ sở các nhóm thực phẩm ưu tiên, bạn có thể linh hoạt xây dựng thực đơn dinh dưỡng ung thư vú như sau để đảm bảo đa dạng thực phẩm và dễ áp dụng.

Món ăn này chỉ cần xào một cách đơn giản là hoàn thành và cả gia đình sẽ cùng ăn sạch đĩa

Ăn - 6 giờ trước

Dù là món ăn rất đơn giản nhưng mỗi khi mẹ tôi làm món này, cả gia đình đều tranh giành nhau "vét" sạch cuối cùng của món ăn đến khi sạch láng.

15 mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Là tác giả của những mâm cơm nhà ngon mắt, chị Bích Ngân (Hà Nội) luôn tâm niệm một điều: "Dù cuộc sống bận rộn, nhưng việc dành thời gian cho bữa cơm gia đình luôn là điều quý giá đối với em". Chính vì thế, chị luôn dành thời gian lo bữa cơm gia đình.

Nắng nóng cứ làm ngay 1 nồi canh này, nhìn thôi đã mê, đủ chất mà ăn với bún hay cơm đều "nhức nách"

Ăn - 21 giờ trước

Để món ăn đạt đẳng cấp nhà hàng, hãy thực hiện theo các bước sau...

Loại rau dân dã là "vua" của kẽm, người bị gút vẫn ăn được

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là thực phẩm ít purin, người bị gút ăn hoàn toàn không có vấn đề".

Các nhóm thực phẩm tuyệt đối cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Những người nhiệt miệng cần tuyệt đối kiêng cữ các nhóm thực phẩm sau đây để tình trạng nhiệt miệng suy giảm, vết loét nhanh lành và không tái đi tái lại nhiều lần.

13 mâm cơm gia đình đơn giản, thanh nhiệt, "đánh bay cái nóng mùa hè"

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - "Mình về chỉ nấu tầm 30 phút nữa là xong. Buổi tối thong thả hơn thì mình sẽ ưu tiên nấu các món cầu kỳ hơn một chút".

Bỏ túi ngay bí quyết nấu ăn bằng lò vi sóng, nhanh, tiện mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bí quyết nấu ăn bằng lò vi sóng sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng.

Loại rau rẻ tiền trong mâm cơm Việt gây bất ngờ khi được quốc tế ca ngợi như 'nhân sâm xanh', chế biến hơn 7 món ngon thanh mát mùa hè

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Có một loại rau dân dã quen thuộc trong bữa cơm Việt không chỉ dễ tìm, dễ chế biến mà còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Nhờ những lợi ích cho tiêu hóa, giải nhiệt và tăng cường sức khỏe, loại rau này được ví như “nhân sâm xanh” của người bình dân.

Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa giúp giảm đau hiệu quả khi nhiệt miệng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH- Khi bị nhiệt miệng, lựa chọn thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa là rất quan trọng. Các thực phẩm này không chỉ giúp giảm đau khi ăn mà còn cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Hãy tham khảo những món ăn phù hợp để phục hồi nhanh chóng và hiệu quả.

Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sau

Ăn

GĐXH - Trong quá trình điều trị ung thư, nhiều bệnh nhân còn thường xuyên gặp chứng chán ăn, khó nuốt… Do đó, bệnh nhân ung thư nên ăn gì chứa nhiều chất đạm, chất béo, vitamin cùng khoáng chất để cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Ăn
Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

Ăn
Đây chính là “bí quyết” của mùi tanh: Cho vào khi rửa cá, tanh mấy cũng biến mất, thịt mềm ngọt bất ngờ

Ăn
13 mâm cơm gia đình đơn giản, thanh nhiệt, "đánh bay cái nóng mùa hè"

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
