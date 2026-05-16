Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Huyết áp cao và xơ cứng động mạch thường diễn tiến âm thầm, khiến mạch máu mất đi độ đàn hồi và trở nên già nua trước tuổi. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới nhất từ Nhật Bản đã chỉ ra một phương pháp "đảo ngược" quá trình này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tiêu thụ nửa quả cà chua mỗi ngày, bạn đã có thể sở hữu một "chổi quét" tự nhiên giúp làm sạch thành mạch và trẻ hóa hệ thống tuần hoàn một cách thần kỳ.

Máu nhiễm mỡ (máu bẩn) gây tắc và làm hẹp thành mạch máu. Ảnh minh hoạ 2 cơ chế giúp cà chua làm sạch mạch máu

Quét sạch cholesterol xấu và làm thông thoáng lòng mạch máu

Theo chuyên gia Nhật Bản Riho Watanabe, hoạt chất lycopene trong cà chua có khả năng ức chế mạnh mẽ quá trình oxy hóa cholesterol xấu. Khi cholesterol xấu bị oxy hóa, chúng sẽ bám chặt vào thành mạch tạo thành các mảng xơ vữa, làm hẹp lòng mạch và gây tắc nghẽn. Việc tiêu thụ cà chua đều đặn giúp ngăn chặn quá trình này, thúc đẩy lưu lượng máu trơn tru và giữ cho lòng mạch luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Ảnh minh họa

Chống viêm và ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Bác sĩ Ishihara Fujiki (Nhật Bản) khẳng định, lão hóa mạch máu có liên quan mật thiết đến các triệu chứng viêm nội mô. Nhờ sự hội tụ của "bộ ba" chống oxy hóa gồm lycopene, beta carotene và vitamin C, cà chua giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, ức chế các hormone làm co thắt mạch máu. Nghiên cứu theo dõi hơn 7.000 người cho thấy, ăn 110g cà chua mỗi ngày giúp giảm tới 36% nguy cơ cao huyết áp, bảo vệ mạch máu khỏi tình trạng xơ cứng và giữ cho thành mạch luôn bền dai, đàn hồi.

Gợi ý món ngon từ cà chua – dễ làm, tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này, bạn có thể thử những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng dưới đây:

1. Canh cà chua trứng – thanh mát, dễ tiêu

Nguyên liệu cần cà chua chín, trứng gà, hành lá. Bạn phi nhẹ hành, cho cà chua xào mềm, thêm nước đun sôi rồi đổ trứng đánh tan vào. Nêm gia vị vừa ăn. Món này giúp giải nhiệt, phù hợp ngày nóng hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

2. Sốt cà chua nấu cá – tốt tim mạch

Nguyên liệu cần có cá (cá thu/cá rô phi), cà chua, hành, thì là. Bạn cho cà chua xào mềm, thêm nước tạo sốt, cho cá vào nấu chín. Nêm gia vị và thêm rau thơm. Kết hợp omega-3 từ cá và lycopene từ cà chua, rất tốt cho tim mạch.

3. Cà chua xào trứng – món quốc dân dễ ăn

Nguyên liệu cần có là cà chua, trứng, hành lá. Bạn nên xào cà chua chín mềm rồi cho trứng vào đảo đều. Cách này vừa nhanh, vừa giúp hấp thu tốt lycopene nhờ dầu ăn.

4. Nước ép cà chua – tăng cường miễn dịch

Nguyên liệu cần có là cà chua chín, một chút muối hoặc mật ong. Bạn cho vào xay nhuyễn, lọc nhẹ nếu cần. Loại nước này thích hợp uống buổi sáng để bổ sung vitamin C.