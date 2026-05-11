Muốn chống lại tế bào ung thư, bệnh nhân ung thư nên ăn thực phẩm sau
GĐXH - Trong quá trình điều trị ung thư, nhiều bệnh nhân còn thường xuyên gặp chứng chán ăn, khó nuốt… Do đó, bệnh nhân ung thư nên ăn gì chứa nhiều chất đạm, chất béo, vitamin cùng khoáng chất để cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.
Thực phẩm giàu protein lành mạnh
Nguồn protein thực vật
Các loại đậu: Đậu nành, đậu Hà Lan, đậu xanh, đậu đen, nấm mèo, đậu phụ, đậu phộng…
Các loại hạt: Hạt chia, hạt vừng (mè), hạt hạnh nhân, hạt điều…
Sữa của các loại đậu và hạt: Sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa hạt điều…
Nguồn protein động vật
Thịt gia cầm bỏ da: Thịt gà, vịt, ngan…
Trứng gia cầm: Trứng gà, vịt, cút, ngỗng…
Thịt đỏ: Thịt nạc bò, heo, cừu, dê…. Tuy nhiên, không nên ăn quá 510g thịt đỏ/ tuần, đồng thời mỗi phần ăn không nên ăn quá 85g thịt để tránh làm tăng nguy cơ khiến bệnh ung thư tiến triển nặng hơn.
Thủy hải sản: Phi lê (gồm cả da) các loại cá béo (cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu…) và các loại hải sản như tôm, cua, mực…
Người bệnh ung thư tuyệt đối không ăn các loại thủy hải sản sống, đặc biệt là nghêu, sò, ốc, hến vì chúng có nguy cơ cao bị nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus – một loại vi khuẩn gây ngộ độc cực kỳ nguy hiểm.
Sữa tách béo và các chế phẩm liên quan: Sữa bò tách béo, sữa đạm whey, sữa chua tách béo, phô mai…
Thực phẩm chứa chất béo không bão hòa
Người bệnh ung thư nên ăn gì chứa nhiều chất béo không bão hòa (omega 3, 6, 9) vì 3 nguyên nhân sau:
Giúp giảm viêm: Viêm là nguyên nhân hàng đầu kích thích sự phát triển của tế bào ung thư. Nghiên cứu cho thấy, omega-3 – một loại chất béo không bão hòa, có thể ngăn ngừa ung thư bằng cách giảm viêm, đồng thời làm chậm sự phát triển và phân chia của tế bào ung thư.
Tăng cường hệ miễn dịch: Người đang điều trị ung thư thường có hệ miễn dịch suy yếu sau điều trị. May mắn thay, chất béo không bão hòa được chứng minh là có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và góp phần làm giảm tác dụng phụ của các phương pháp điều trị ung thư phổ biến như hóa trị và xạ trị.
Ngăn ngừa ung thư di căn: Nghiên cứu cho thấy, axit béo không bão hòa (omega-3), khi được kết hợp với vitamin D và một chế độ vận động hợp lý, có thể giúp giảm 61% nguy cơ ung thư xâm lấn sang cơ quan khác.
Những nguồn chất béo không bão hòa tốt cho người bệnh ung thư bao gồm:
Mỡ các loại cá béo: Cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu…
Các loại hạt: Hạt hạnh nhân, hạt óc chó, hạt vừng (mè), hạt điều…
Dầu/bơ thực vật: Dầu ô-liu, dầu hạt lanh, dầu đậu nành, bơ magarine, quả bơ…
Tinh bột lành mạnh
Tinh bột lành mạnh - hay còn gọi là tinh bột phức hợp, là một loại tinh bột chứa nhiều chất xơ, tồn tại nhiều trong rau củ, các loại đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt.
Các loại ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt, yến mạch, lúa mì, lúa mạch…
Các loại hạt: Hạt hạnh nhân, hạt óc chó, hạt kiều mạch, hạt diêm mạch…
Các loại đậu: Đậu nành, đậu lăng, đậu xanh, đậu Hà Lan.
Các loại rau lá xanh: Cải bó xôi, cải xoăn, bắp cải, rau muống…
Các loại củ: Củ sắn, bí đỏ, khoai lang, khoai mì, khoai tây…
Thực phẩm giàu vitamin và các khoáng chất
Rau lá xanh: Gồm cải bó xôi, bông cải xanh, măng tây, rau muống, cải xoăn, bắp cải Brussels, cải thìa, rau ngót, cải ngọt, cải bẹ xanh…
Các loại trái và củ: Gồm bí đỏ, su hào, bắp ngon, củ đậu, cà tím, khổ qua, ớt chuông, tỏi, nghệ, gừng…
Hoa quả tươi: Gồm bưởi, cam, táo, chuối, lê, nho, mận, việt quất, dâu tây, dưa hấu…
