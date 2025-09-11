Khoảnh khắc Hòa Minzy, Bình An nhăn nhó vì nâng khẩu pháo nặng
GĐXH - Hòa Minzy, diễn viên Bình An và Diệu Nhi đã có màn nâng khẩu pháo trong chương trình "Sao nhập ngũ" khiến khán giả chú ý.
Tập 6 "Sao nhập ngũ" 2025 với tên gọi “Đoàn kết hiệp đồng” chính thức công chiếu vào 21h10 Thứ 4 (10/9) trên YouTube chính thức của chương trình với những khoảnh khắc ấn tượng và xúc động về tinh thần đồng đội của tất cả các chiến sĩ. Trong đó nổi bật nhất là cảnh Hòa Minzy, Diệu Nhi thành "pháo thủ".
Kéo pháo là một trong những nội dung huấn luyện tiêu biểu, tái hiện phần nào hình ảnh hào hùng của bộ đội ta trong những chiến dịch lịch sử. Đây không chỉ là một hoạt động thể lực đơn thuần mà còn là thử thách đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần đồng đội và sự quyết tâm cao độ.
Trong điều kiện địa hình phức tạp, trọng lượng nặng nề và yêu cầu thao tác chính xác, mỗi chiến sĩ tham gia kéo pháo đều phải nỗ lực hết mình, vượt qua giới hạn cá nhân để hoàn thành mục tiêu chung.
Trong tập 6, phần thi kéo pháo đã trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc. Với khẩu pháo nặng tới 3.200kg, trung bình mỗi pháo thủ phải chịu tải khoảng 533kg khi vượt qua đồi dốc. Anh Tú cho biết con số này trên thực tế còn nặng hơn nhiều khi lực dồn xuống sườn đồi, khiến các chiến sĩ phải gồng mình hết sức.
Khẩu đội 2 với Anh Tú, Hòa Minzy, LyLy và Bình An xuất phát trước, tạo lợi thế ngay từ đầu và tưởng như sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng khi di chuyển qua vũng lầy, khẩu pháo nặng nề bất ngờ bị kẹt lại, khiến cả đội gần như kiệt sức.
Trong khi đó, Khẩu đội 1 gồm Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Độ Mixi và Double2T khởi đầu khó khăn hơn, loay hoay ở những bước kéo đầu tiên, nhưng càng đi lại càng thuận lợi và bất ngờ vượt lên để cán đích chỉ trong 2 phút 30 giây.
Chưa kịp thở một hơi khi hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ của Khẩu đội 1 đã lập tức sang trợ giúp Khẩu đội 2 đẩy xe pháo khỏi vũng lầy. Gần 2 phút sau, khẩu pháo cũng đã được tất cả các chiến sĩ cả cũ lẫn mới đưa về đúng vị trí. Khẩu đội 2 hoàn thành nhiệm vụ trong 4 phút 30 giây.
Khoảnh khắc 24 chiến sĩ cùng nhau hô vang “2,3” và đồng loạt dồn sức đẩy khẩu pháo khổng lồ vượt qua vũng lầy đã trở thành hình ảnh biểu tượng của tinh thần đoàn kết.
Những con số tưởng chừng khô khan càng trở nên sống động khi so sánh với trải nghiệm cá nhân, khi số kg nặng nhất mà các chiến sĩ từng gánh/nâng trung bình chỉ khoảng 40 - 50kg. Diệu Nhi từng cõng Lan Ngọc nặng 48kg, Bình An vác bao lạc 40kg, Hòa Minzy bê xe đạp thồ 30kg qua suối.
Sau phần thi, LyLy thừa nhận “cái mệt của chúng tôi không là gì so với ông cha ta”. Hòa Minzy nghẹn ngào nhắc đến “sự hy sinh, mất mát và đau thương rất nhiều” trong lịch sử. Còn Bình An khẳng định: “Đôi khi trong khó khăn mới thấy tinh thần đồng đội, đồng chí lên cao.”
Phần thi kéo pháo vì thế không chỉ chứng minh ý chí kiên cường của từng cá nhân mà còn khắc sâu sức mạnh tập thể – yếu tố đã làm nên những chiến công oanh liệt trong quá khứ và tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay.
Phần thi kéo pháo của các đội tuyển.
Sao nhập ngũ 2025: “Khi Tổ quốc gọi tên” phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần.
