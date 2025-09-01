Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại
Ca sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.
Tối 31/8, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi "chỉ mặt gọi tên" một số kênh TikTok chuyên đăng nội dung so sánh các nghệ sĩ theo hướng tiêu cực.
Cô bỏ qua những lần bị so sánh trước đây nhưng quyết định lên tiếng khi lần này bị gán ghép cùng ca sĩ Mỹ Tâm.
"Hẳn là chị Mỹ Tâm? Chị ấy là tượng đài và thần tượng của hầu hết thế hệ nghệ sĩ của tôi. Không phải tôi không tự tin hay đang tự ti vì ai cũng có điểm riêng và thị phần khán giả riêng. Nhưng cứ mang chị Tâm ra để so sánh rồi vô tình anti-fan lại có cớ chửi tôi. Một câu thôi: Không thể nào so sánh, chị Tâm mãi là huyền thoại", Hoà Minzy trải lòng.
Hòa Minzy yêu cầu các kênh này ngưng việc so sánh các nghệ sĩ và nhờ người dùng mạng chung tay báo cáo để TikTok xử lý nội dung "rác".
Cô nói thêm: "Đừng kiếm thêm anti-fan cho tôi. Tôi không top 1 và cũng không bất cứ top nào. Tôi ở trong lòng khán giả của mình là đủ".
Bài viết hút tương tác "khủng", chưa đầy 1 giờ đã có 19.000 nghìn lượt thích cùng hơn 400 bình luận.
Phần bình luận, Hòa Minzy nói thêm từ trước tới nay hầu như không can thiệp chuyện khen chê, nhận xét từ mạng xã hội, lần này phản ứng vì nhận thấy các kênh TikTok cố ý đăng nội dung câu lượt xem và khiến các nghệ sĩ bị ghét. Một lý do quan trọng không kém là các clip này đụng chạm Mỹ Tâm - người mà cô yêu quý.
Việc Hòa Minzy phản ứng trên trang cá nhân không chỉ giải tỏa cảm xúc còn kêu gọi người dùng mạng chung tay xử lý nội dung câu lượt xem "bẩn".
Phản hồi một bình luận gọi mình là "Top 1 lòng nhân ái", ca sĩ 9X hài hước: "Top 1 đó tôi thích nhận nha".
2025 là năm thành công nhất trong 11 năm hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Hòa Minzy.
Đầu năm, cô phát hành MV Bắc Bling , xác lập nhiều kỷ lục thành tích trực tuyến trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Spotify. Không chỉ là bản hit quốc dân, bài hát còn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả nước ngoài.
Giữa năm, nữ ca sĩ góp mặt trong Sao nhập ngũ 2025 - một trong những chương trình truyền hình được quan tâm nhất mạng xã hội.
MV mới nhất của Hòa Minzy là Nỗi đau giữa hòa bình - ca khúc chủ đề của siêu phẩm phòng vé Mưa đỏ - tiếp tục trở thành hiện tượng, phủ sóng mọi nơi những ngày cả nước hân hoan đón chào A80 - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Hiện, Hòa Minzy là một trong những ca sĩ tham gia biểu diễn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam diễn ra vào sáng 2/9 tới Quảng trường Ba Đình.
Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đờiGiải trí - 4 giờ trước
NSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.
'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thươngGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.
'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý HảiXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".
Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắtGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.
Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Dương Hoàng Yến hài hước nhắc lại sự cố đi lạc vào khối thiếu nhi tại buổi sơ duyệt diễu binh A80.
NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí NguyễnGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch vừa công bố, NSND Tự Long là cái tên tiếp theo mang đến nhiều ẩn số thú vị.
Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80Giải trí - 13 giờ trước
Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ có sự góp mặt của tổ thuyết minh gồm 13 thành viên, là những giọng đọc tiêu biểu của cả quân đội và dân sự. Họ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành và giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài.
Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dộiXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.
Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệtXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Tranh luận dữ dội về Mỹ Tâm và Hòa MinzyCâu chuyện văn hóa - 16 giờ trước
Nhiều video trên TikTok so sánh Hòa Minzy với Mỹ Tâm gây tranh cãi dữ dội, buộc nữ ca sĩ phải lên tiếng khẳng định đàn chị là “huyền thoại” không thể đặt lên bàn cân.
Bộ ảnh hòa bình đẹp vô cùng của gia đình nam MC có tên đặc biệt nhất VTVGiải trí
GĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ bộ ảnh gia đình nhân dịp Quốc khánh 2/9 và nhắn nhủ: "Tình yêu đất nước có lẽ bắt nguồn từ tình yêu bình dị như vậy".