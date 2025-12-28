Thư biết được tình cảm của Biên, Hiếu thừa nhận thích Tú thật lòng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 35 "Cách em 1 milimet", Hiếu quyết định sẽ đầu tư cho dự án của Tú. Hiếu tuyên bố điều này nhưng vì biết Hiếu đang có ý định cưa cẩm em gái mình nên Viễn đã hỏi lại Hiếu một lần nữa khi anh đèo Hiếu về nhà ở làng Đông. Đáp lại câu hỏi của Viễn, Hiếu trả lời với sự nghiêm túc: "Em sẽ đầu tư thật!".

Viễn vốn là người đầy trải nghiệm và chặt chẽ nhưng cũng hết sức thẳng thắn nên nhắc nhở: "Đầu tư là chuyện làm ăn, đừng có nhét chung vào chuyện tình cảm nhé!". "Em là người rạch ròi anh ạ. Không thấy mùi lợi nhuận, không thấy khả thi thì đời nào em nhảy vào" - Hiếu trả lời đầy dứt khoát. Hiếu còn thổ lộ đang thích Tú thật lòng.

Hiếu thẳng thắn với Viễn rằng sẽ đầu tư vào dự án của Tú. Ảnh VTV

Trong khi đó, cuộc gặp gỡ tình cờ ở làng Mây, nhìn cách Hiếu đuổi theo Tú và những việc diễn ra ở đây khiến Duyên đã trở nên thiếu tỉnh táo. Cô ta thấy cả 2 người đàn ông của mình cũ và mới đều đang xoay quanh Tú và điều này khiến một người hiếu thắng và ngạo mạn như Duyên không cam lòng.

Duyên đã có cuộc nói chuyện riêng với Tú và tại đây, Duyên đã hỏi một câu cho thấy sự đố kỵ không thể kìm nén cô ta dành cho Tú: "Dẫn nhiều người đàn ông về cùng một lúc, bí quyết là gì hả chị?". Duyên có lẽ đã không biết sự tồn tại của bức ảnh Tú chụp cô ta và Hiếu thân mật trong khách sạn.

Duyên có cuộc nói chuyện và thể hiện sự ghen tị với Tú. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Biên nhờ Đức lấy hộ chiếc quần trong lúc đang tắm, Đức vì thế đã nhìn thấy chiếc băng đô tóc màu đỏ để trong vali của Biên. Chiếc băng đô này là của Thư để quên trong một lần chạy tập thể dục ở công viên, Biên đã nhặt mang về và giữ nó như một món đồ quý giá.

Khi Biên và Đức ra sân tập của homestay và gặp bố con Thư đang chơi bóng, Đức đã ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc băng đô tóc Thư đang mang. Đức vô tư nói anh Biên cũng có một cái y như thế và chắc băng đô đó là của bạn gái Biên. Câu nói của Đức khiến Thư không vui và cảm thấy rất buồn.

Biên bị Thư giận, nhưng qua chuyện hiểu lầm này khiến cả hai hiểu nhau hơn. Ảnh VTV

Biên sau đó đã chạy theo Thư và giải thích mãi. Biên kể lại, trước đây, anh vẫn dõi theo Thư nhưng không ra mặt. Một lần, anh thấy Thư làm rơi chiếc băng đô này ở công viên khi tập thể dục nên anh đã nhặt lại, giữ theo bên mình. Nghe xong, Thư từ giận chuyển sang tủm tỉm cười khi biết Biên chỉ có cô trong lòng.

Tập 35 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 1/1/2026 trên VTV3.

