Thư biết được tình cảm của Biên, Hiếu thừa nhận thích Tú thật lòng

Chủ nhật, 13:01 28/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong cuộc nói chuyện với Viễn, Hiếu đã bày tỏ muốn đầu tư vào dự án phim và chia sẻ thật lòng thích Tú.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 35 "Cách em 1 milimet", Hiếu quyết định sẽ đầu tư cho dự án của Tú. Hiếu tuyên bố điều này nhưng vì biết Hiếu đang có ý định cưa cẩm em gái mình nên Viễn đã hỏi lại Hiếu một lần nữa khi anh đèo Hiếu về nhà ở làng Đông. Đáp lại câu hỏi của Viễn, Hiếu trả lời với sự nghiêm túc: "Em sẽ đầu tư thật!".

Viễn vốn là người đầy trải nghiệm và chặt chẽ nhưng cũng hết sức thẳng thắn nên nhắc nhở: "Đầu tư là chuyện làm ăn, đừng có nhét chung vào chuyện tình cảm nhé!". "Em là người rạch ròi anh ạ. Không thấy mùi lợi nhuận, không thấy khả thi thì đời nào em nhảy vào" - Hiếu trả lời đầy dứt khoát. Hiếu còn thổ lộ đang thích Tú thật lòng.

Hiếu trap boy đầu tư cho dự án Toki trong cách em 1 milimet - Ảnh 1.
Hiếu trap boy đầu tư cho dự án Toki trong cách em 1 milimet - Ảnh 2.

Hiếu thẳng thắn với Viễn rằng sẽ đầu tư vào dự án của Tú. Ảnh VTV

Trong khi đó, cuộc gặp gỡ tình cờ ở làng Mây, nhìn cách Hiếu đuổi theo Tú và những việc diễn ra ở đây khiến Duyên đã trở nên thiếu tỉnh táo. Cô ta thấy cả 2 người đàn ông của mình cũ và mới đều đang xoay quanh Tú và điều này khiến một người hiếu thắng và ngạo mạn như Duyên không cam lòng.

Duyên đã có cuộc nói chuyện riêng với Tú và tại đây, Duyên đã hỏi một câu cho thấy sự đố kỵ không thể kìm nén cô ta dành cho Tú: "Dẫn nhiều người đàn ông về cùng một lúc, bí quyết là gì hả chị?". Duyên có lẽ đã không biết sự tồn tại của bức ảnh Tú chụp cô ta và Hiếu thân mật trong khách sạn.

Thư biết được tình cảm của Biên, Hiếu thừa nhận thích Tú thật lòng - Ảnh 2.

Duyên có cuộc nói chuyện và thể hiện sự ghen tị với Tú. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Biên nhờ Đức lấy hộ chiếc quần trong lúc đang tắm, Đức vì thế đã nhìn thấy chiếc băng đô tóc màu đỏ để trong vali của Biên. Chiếc băng đô này là của Thư để quên trong một lần chạy tập thể dục ở công viên, Biên đã nhặt mang về và giữ nó như một món đồ quý giá.

Khi Biên và Đức ra sân tập của homestay và gặp bố con Thư đang chơi bóng, Đức đã ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc băng đô tóc Thư đang mang. Đức vô tư nói anh Biên cũng có một cái y như thế và chắc băng đô đó là của bạn gái Biên. Câu nói của Đức khiến Thư không vui và cảm thấy rất buồn.

Thư biết được tình cảm của Biên, Hiếu thừa nhận thích Tú thật lòng - Ảnh 3.

Biên bị Thư giận, nhưng qua chuyện hiểu lầm này khiến cả hai hiểu nhau hơn. Ảnh VTV

Biên sau đó đã chạy theo Thư và giải thích mãi. Biên kể lại, trước đây, anh vẫn dõi theo Thư nhưng không ra mặt. Một lần, anh thấy Thư làm rơi chiếc băng đô này ở công viên khi tập thể dục nên anh đã nhặt lại, giữ theo bên mình. Nghe xong, Thư từ giận chuyển sang tủm tỉm cười khi biết Biên chỉ có cô trong lòng.

Tập 35 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 1/1/2026 trên VTV3.

 

Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025

Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025 đã tìm ra nhiều thí sinh ấn tượng, đáng chú ý là bé Hồ Minh Châu với câu chuyện "Thần dược của Kay".

'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?

'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Nguyễn Đình Mạnh gây chú ý khi vào vai "Tổng tài" lạnh lùng, kiêu ngạo trong bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang phát sóng trên VTV9.

Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3

Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Vào lúc 21h ngày 28/12, Chương trình Cine7 số cuối cùng của năm 2025 sẽ mang đến bộ phim điện ảnh lãng mạn "Đêm không ngủ ở Seattle".

Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt?

Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Khởi thủy" mang nhiều tầng nghĩa - vừa là 'khởi nguyên' đánh dấu điểm bắt đầu hành trình làm việc với chất liệu gốm của tôi, vừa gợi nhắc tên mình", nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ nói.

Tú cùng nhóm bạn quyết định khai trừ Bách khỏi 'Đại bản doanh'

Tú cùng nhóm bạn quyết định khai trừ Bách khỏi 'Đại bản doanh'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Khi trở về làng Mây, nhóm "Đại bản doanh" của Tú đã thống nhất loại Bách và không còn vương vấn người đã không còn quan tâm tới nhóm.

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.

