Tranh luận dữ dội về Mỹ Tâm và Hòa Minzy
Nhiều video trên TikTok so sánh Hòa Minzy với Mỹ Tâm gây tranh cãi dữ dội, buộc nữ ca sĩ phải lên tiếng khẳng định đàn chị là “huyền thoại” không thể đặt lên bàn cân.
Trên TikTok, nhiều video so sánh Hòa Minzy với Mỹ Tâm hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nội dung video cho rằng Hòa Minzy là ca sĩ “hot” hơn Mỹ Tâm hiện nay bởi liên tục được mời diễn ở các “concert quốc gia”, góp mặt trong các sự kiện lớn, ra nhạc, đóng phim, làm từ thiện… gắn chặt hình ảnh với tinh thần yêu quê hương, dân tộc.
Video nhanh chóng làm dấy lên tranh luận trái chiều trong cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả nhận định: “Là gương mặt sáng giá để thay thế Mỹ Tâm thì còn chấp nhận được, chứ bảo vượt qua thì chưa”. Người khác cho rằng Hòa Minzy là nghệ sĩ truyền cảm hứng với năng lượng tích cực, nhưng “khó có thể đạt đến tầm của Mỹ Tâm”.
Bên cạnh đó, không ít ý kiến kêu gọi nhìn nhận khách quan, nhấn mạnh mỗi nghệ sĩ có con đường riêng: “Mỹ Tâm và Hòa Minzy ở hai độ tuổi khác nhau. Mỹ Tâm giờ ít hoạt động, âm thầm nhiều hơn, còn Hòa Minzy đại diện thế hệ trẻ năng động, tích cực lan toả. Cả hai đều xứng đáng được tôn trọng, không nên đặt lên bàn cân so sánh”, “Sao cứ phải so sánh? Hòa Minzy trẻ, có thực lực. Mỹ Tâm ngày trước cũng vậy. Mỗi thời một tư duy âm nhạc khác nhau, cái nào hay thì nghe, thần tượng thì trân trọng, so sánh như vậy không công bằng. Chưa kể Mỹ Tâm cũng chính là thần tượng của Hòa Minzy”...
Tranh cãi bùng nổ khiến Hòa Minzy lên tiếng tối 31/8. Giọng ca Nỗi đau giữa hòa bình bất bình khi liên tục bị so sánh với đàn chị. “Mỹ Tâm là tượng đài, là thần tượng của hầu hết thế hệ nghệ sĩ như tôi. Tôi không tự ti hay thiếu tự tin, bởi mỗi nghệ sĩ đều có điểm riêng và đối tượng khán giả riêng. Nhưng thật vô lý khi cứ mang chị Tâm ra so sánh rồi vô tình tạo cớ cho antifan chỉ trích tôi”, ca sĩ nói.
Nữ ca sĩ nhấn mạnh không có khái niệm “vượt qua” Mỹ Tâm: “Chị Tâm mãi là huyền thoại, không thể so sánh. Tôi không phải top 1 hay ở vị trí nào, chỉ cần có chỗ đứng trong lòng khán giả của mình là đủ”.
Hòa Minzy cũng mong cộng đồng mạng dừng lan truyền các nội dung kích động so sánh, tránh gây chia rẽ và tạo mâu thuẫn không đáng có.
