Nhặt được số tiền lớn, người phụ nữ tìm người trả lại
GĐXH - Nhặt được hơn 22 triệu đồng, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đưa đến công an để thông báo tìm người để trả lại.
Ngày 17/12, Công an xã Hương Sơn cho biết, phối hợp với người dân trao trả số tiền hơn 22 triệu đồng cho ông Nguyễn Hữu Cường (58 tuổi, quê ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An).
Trước đó, ngày 16/12, ông Cường dừng xe tại khu vực thôn Dương Đình, xã Hương Sơn để bán hàng. Trong lúc đứng bán hàng, do cảm thấy nóng, ông Cường cởi chiếc áo khoác ngoài rồi để vào sọt chở hàng trên chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Đông (45 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh).
Sau đó ông Cường di chuyển đi nơi khác nhưng quên chiếc áo để trong sọt chở hàng của chị Đông.
Sau một thời gian, khi nhớ ra, ông Cường vội vã quay lại tìm nhưng không thấy chiếc áo đâu. Chị Đông sau khi hoàn tất việc mua hàng, cũng không để ý đến sọt hàng của mình và tiếp tục trở về nhà.
Về nhà, chị Đông phát hiện trong sọt hàng của mình có chiếc áo khoác cùng hai xấp tiền trị giá 22.420.000 đồng trong chiếc áo. Sau đó, chị Đông đến Công an xã Hương Sơn trình báo để tìm người để trả lại tài sản.
Công an xã Hương Sơn tiến hành xác minh và đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên mạng xã hội. Chiều cùng ngày, Công an xã Hương Sơn xác minh được chủ sở hữu tài sản đánh rơi và tiến hành trao trả chiếc áo khoác và số tiền cho ông Nguyễn Hữu Cường.
Hà Nội: Ô tô Santa Fe lật nghiêng giữa Ngã Tư Sở, tài xế có biểu hiện bất thườngĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trưa 17/12, một vụ tai nạn giao thông đã khiến một xe ô tô con lật nghiêng ngay tại nút giao Ngã Tư Sở (phường Đống Đa, TP Hà Nội). Vụ việc không chỉ khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng mà hành động "lạ" của nam tài xế sau tai nạn cũng đang được cơ quan công an làm rõ.
Nhiều người dân Hà Nội đón tin vui đặc biệt, hưởng chế độ ưu đãi mà trước giờ chưa từng cóĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhiều người dân Hà Nội được nhận quà theo Kế hoạch số 341/KH-UBND.
Dự báo tử vi tuần mới đến 21/12/2025 mang tới những bất ngờ cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, HợiĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới đến 21/12/2025 cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tý năm 2026Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 mở ra một chu kỳ không mấy êm ả đối với người tuổi Tý khi rơi vào thế Xung Thái Tuế. Đây là dấu hiệu của những chuyển động mạnh mẽ trong cuộc sống, nơi sự ổn định bị phá vỡ, thay vào đó là những thử thách.
4 con giáp thăng tiến sự nghiệp, tài lộc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong tháng 12Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH – Khám phá 4 con giáp sẽ có sự nghiệp thăng tiến và tài lộc tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần này. Đón nhận cơ hội tốt đẹp và thành công vượt trội với những dự báo từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà.
Ngày sinh Âm lịch của người mang 'mệnh hút tiền': Tiền bạc sinh sôi như nấm sau mưaĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường có xu hướng làm giàu ổn định, cuộc sống càng về sau càng sung túc.
Đáp ứng điều kiện này, người dân sẽ không phải đăng ký tạm trúĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những trường hợp không phải đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú 2020.
Những con giáp sinh ra để làm chỗ dựa tinh thần cho người khác: Ở bên họ, nỗi buồn cũng nhẹ tênhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được xem là những "liều thuốc tinh thần", luôn biết cách an ủi, động viên và giúp người khác tìm lại sự bình yên trong lòng.
Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, TPHCM sẽ tặng quà, mừng thọ cho nhóm người cao tuổi theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND. Mức cao nhất được nhận lên đến 2.400.000 đồng/người.
Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2025 đã được Henley Passport Index. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 90 thế giới.
Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiềnĐời sống
GĐXH - Dưới đây là 4 con giáp được dự báo chịu ảnh hưởng mạnh nhất của Thái Tuế trong năm Bính Ngọ 2026, kèm theo những điểm cần đặc biệt lưu tâm để hạn chế rủi ro.