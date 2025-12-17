Nhặt được số tiền lớn, người phụ nữ tìm người trả lại

Ngày 17/12, Công an xã Hương Sơn cho biết, phối hợp với người dân trao trả số tiền hơn 22 triệu đồng cho ông Nguyễn Hữu Cường (58 tuổi, quê ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An).

Công an xã Hương Sơn phối hợp cùng người dân trao trả lại số tiền hơn 22 triệu đồng cho ông Cường.

Trước đó, ngày 16/12, ông Cường dừng xe tại khu vực thôn Dương Đình, xã Hương Sơn để bán hàng. Trong lúc đứng bán hàng, do cảm thấy nóng, ông Cường cởi chiếc áo khoác ngoài rồi để vào sọt chở hàng trên chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Đông (45 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau đó ông Cường di chuyển đi nơi khác nhưng quên chiếc áo để trong sọt chở hàng của chị Đông.

Sau một thời gian, khi nhớ ra, ông Cường vội vã quay lại tìm nhưng không thấy chiếc áo đâu. Chị Đông sau khi hoàn tất việc mua hàng, cũng không để ý đến sọt hàng của mình và tiếp tục trở về nhà.

Về nhà, chị Đông phát hiện trong sọt hàng của mình có chiếc áo khoác cùng hai xấp tiền trị giá 22.420.000 đồng trong chiếc áo. Sau đó, chị Đông đến Công an xã Hương Sơn trình báo để tìm người để trả lại tài sản.

Công an xã Hương Sơn tiến hành xác minh và đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên mạng xã hội. Chiều cùng ngày, Công an xã Hương Sơn xác minh được chủ sở hữu tài sản đánh rơi và tiến hành trao trả chiếc áo khoác và số tiền cho ông Nguyễn Hữu Cường.