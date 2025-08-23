Mới nhất
Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

Thứ bảy, 14:53 23/08/2025 | Xã hội
Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến 4 người nhập viện

Sáng 23-8, đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào khoảng hơn 7 giờ 30 phút cùng ngày, Km77+960 hướng Hà Nội - HP thuộc địa phận xã An Khánh (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người nhập viện.

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc ô tô con dập nát, hư hỏng nghiêm trọng sau cú va chạm với xe tải

Sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) cùng đơn vị này đã tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

"Trong quá trình lưu thông, xe ô tô tải và xe con loại 5 chỗ đi cùng chiều theo hướng Hà Nội - Hải Phòng) đã xảy ra va chạm. Hậu quả, 1 người bị thương, 3 người khác bị xây sát nhẹ. Cả 4 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu"- đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết.

Tại hiện trường, một chiếc ô tô 5 chỗ màu đỏ BKS 30K-358.xx hư hỏng nặng, phần đuôi và thân xe bị dập nát. Xe ô tô tải BKS 29H-074.xx bị hư hỏng phần đầu xe. Nhiều mảnh vỡ bắn văng khắp mặt đường cao tốc.

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện - Ảnh 3.

Phần sau của chiếc xe 5 chỗ...

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện - Ảnh 4.

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện- Ảnh 5.

... và phần đầu của chiếc xe tải

Hiện, lực lượng chức năng đang khoanh vùng khu vực hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên vụ tai nạn.

Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi

GĐXH – Vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa khiến 4 học sinh thương vong khi đi xe máy khi chưa đủ tuổi. Vụ việc là lời cảnh báo cho học sinh và phụ huynh về việc chấp hành luật giao thông.

