Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện
Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến 4 người nhập viện
Sáng 23-8, đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào khoảng hơn 7 giờ 30 phút cùng ngày, Km77+960 hướng Hà Nội - HP thuộc địa phận xã An Khánh (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người nhập viện.
Sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) cùng đơn vị này đã tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.
"Trong quá trình lưu thông, xe ô tô tải và xe con loại 5 chỗ đi cùng chiều theo hướng Hà Nội - Hải Phòng) đã xảy ra va chạm. Hậu quả, 1 người bị thương, 3 người khác bị xây sát nhẹ. Cả 4 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu"- đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết.
Tại hiện trường, một chiếc ô tô 5 chỗ màu đỏ BKS 30K-358.xx hư hỏng nặng, phần đuôi và thân xe bị dập nát. Xe ô tô tải BKS 29H-074.xx bị hư hỏng phần đầu xe. Nhiều mảnh vỡ bắn văng khắp mặt đường cao tốc.
Hiện, lực lượng chức năng đang khoanh vùng khu vực hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên vụ tai nạn.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào nhóm ngành Sư phạm 2025 cao kỷ lụcGiáo dục - 44 phút trước
Các trường đại học đào tạo ngành Sư phạm công bố điểm chuẩn 2025, một số ngành chạm mức điểm tuyệt đối 30/30.
Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2Thời sự - 45 phút trước
Từ 12 giờ 30 ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cấm triệt để tất cả các phương tiện trên nhiều tuyến phố để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2.
Tài xế xe đưa đón công nhân tông chết người rồi tiếp tục chạyPháp luật - 55 phút trước
Sau khi tông vào xe máy gây chết người, chiếc xe đưa đón công nhân tại Gia Lai tiếp tục chạy, tài xế giải thích "vì không biết có va chạm".
Ninh Bình: Tạm giữ đối tượng hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải HậuPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ đối tượng hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hải Hậu.
Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết ngườiPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) về tội giết người.
Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên!Giáo dục - 5 giờ trước
Nữ sinh lên xin hiệu trưởng được đi học lại nhưng bị nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp THPT, trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.
Cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinhPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại với chiêu thức giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, thao túng tâm lý học sinh đã liên tiếp xảy ra tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM. Một số em thậm chí bị dụ dỗ rời khỏi nhà, đi xa khỏi địa phương, khiến phụ huynh hoang mang lo lắng.
Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổiXã hội - 6 giờ trước
GĐXH – Vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa khiến 4 học sinh thương vong khi đi xe máy khi chưa đủ tuổi. Vụ việc là lời cảnh báo cho học sinh và phụ huynh về việc chấp hành luật giao thông.
Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có chính sách miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Tin vui cho hàng triệu công chức, viên chức và người lao động, được nhận thêm khoản hỗ trợ đặc biệt từ 23/8Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 200/2025/NĐ-CP, từ ngày 23/8/2025, công chức, viên chức và người lao động được nhận 2 mức tiền hỗ trợ khi làm nhiệm vụ trực.
Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.