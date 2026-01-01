Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm trong 4 ngày nghỉ lễ

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển mưa rét.





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/1/2026, không khí lạnh bắt đầu tràn về và ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó lan tiếp vào Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ngày 1/1, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ngày và đêm 1/1, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ 1/1 trời chuyển rét; từ đêm, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Từ 2-3/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026, có mưa, mưa rào; từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12-14 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; trưa chiều trời nắng; phía Bắc trời rét về đêm và sáng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2-3/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 1/1 có nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi; đêm se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 20-21 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp.

Thời tiết ngày 1/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ, vùng núi 17-19 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ; phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 25-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất: 21- 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.