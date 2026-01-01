Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?
GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.
Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm trong 4 ngày nghỉ lễ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/1/2026, không khí lạnh bắt đầu tràn về và ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó lan tiếp vào Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Ngày 1/1, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ngày và đêm 1/1, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ 1/1 trời chuyển rét; từ đêm, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Từ 2-3/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026, có mưa, mưa rào; từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12-14 độ.
Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; trưa chiều trời nắng; phía Bắc trời rét về đêm và sáng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2-3/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 1/1 có nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi; đêm se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 20-21 độ.
Cơ quan khí tượng lưu ý, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp.
Thời tiết ngày 1/1/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.
Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ, vùng núi 17-19 độ.
Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời chuyển rét.
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ; phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 25-27 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất: 21- 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.
Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).
GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.
GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.
GĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.
GĐXH - Linh vật "Ngựa vui vẻ" cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.
Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.
GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.
GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.
GĐXH - Sáng 31/12, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ rất sớm, đông đảo người dân đã đến chọn vị trí đẹp để chuẩn bị theo dõi màn trình diễn pháo hoa và sự kiện countdown chào đón năm mới.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 1 Tết Dương lịch 2026, Hà Nội và Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển rét và có mưa rào. Dự báo đợt rét này kéo dài cả kỳ nghỉ lễ.