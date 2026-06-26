Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép để lập 'sào huyệt' lừa đảo
GĐXH - Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích thiết lập "sào huyệt" lừa đảo trực tuyến, một đối tượng người Trung Quốc cùng một người phụ nữ Việt Nam vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 5/2026, đối tượng Ye Chong Jun (tức Diệp Sùng Tuấn, trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã lén lút nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Lào Cai. Mục đích nhập cảnh của đối tượng này là nhằm tìm kiếm các địa điểm kín đáo để thiết lập đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Để phục vụ cho hoạt động phi pháp của mình, Ye Chong Jun đã lôi kéo, móc nối thêm 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc khác cùng nhập cảnh trái phép vào Lào Cai bao gồm: Liu Ming (trú tại tỉnh Hồ Nam), Yuan Piao (trú tại tỉnh Quý Châu) và Liu Zi Xin (trú tại tỉnh Vân Nam).
Do biết rõ bản thân và toàn bộ các đối tượng đi cùng đều mang thân phận nhập cảnh lậu, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay hộ chiếu hợp pháp nào nên không thể tự ra mặt thực hiện các thủ tục thuê khách sạn hoặc nhà ở lưu trú. Vì vậy, Ye Chong Jun đã chủ động liên hệ và nhờ Hoàng Thanh Huyền (SN 1997, trú tại xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) nhờ đứng tên thuê nhà để cả nhóm lưu trú và làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo.
Dù biết rõ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh và hoạt động bất hợp pháp, Hoàng Thanh Huyền vẫn tiếp tay bằng cách trực tiếp đứng ra liên hệ, thuê liền lúc 2 căn nhà lớn nằm trên tuyến đường An Dương Vương (phường Lào Cai) và đường Trần Hưng Đạo (phường Cam Đường) để làm nơi ẩn náu. Đây vừa là điểm lưu trú bí mật, vừa là nơi đặt máy móc để cả nhóm thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.
Quá trình các đối tượng đang lén lút vận hành hệ thống lừa đảo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính hai căn nhà trên, phát hiện và bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng cùng các tang vật liên quan.
Ngày 23/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức tống đạt các quyết định tố tụng, bắt tạm giam đối với Hoàng Thanh Huyền và Ye Chong Jun.
Hiện tại, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, phân loại đối tượng và làm rõ hành vi lừa đảo trực tuyến của nhóm người nước ngoài này để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
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