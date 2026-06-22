Phát hiện đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 22/6, Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thông tin việc phối hợp cùng các đơn vị phát hiện, xử lý đối tượng có hành vi đưa người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng có hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: CAQT.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện H.V.C. (SN 2001, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) có hành vi trực tiếp đưa dẫn người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) từ lãnh thổ nước CHDCND Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định H.V.P. (SN 2004, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo) là người hỗ trợ H.V.C. đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.