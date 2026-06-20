Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm đánh úp ổ nhóm ma túy dựng lán giữa rừng sâu ở Lào Cai
GĐXH - Phát hiện nhóm đối tượng dựng lán sâu trong rừng, bố trí người cảnh giới và hoạt động chủ yếu vào ban đêm, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức cuộc đột kích quy mô lớn, bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật.
Ngày 20/6, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian gần đây, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Để đối phó, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lẩn trốn vào khu vực rừng núi hiểm trở, vùng sâu, vùng xa.
Qua công tác trinh sát, lực lượng Công an phát hiện tại xã Minh Lương xuất hiện một nhóm đối tượng dựng nhiều lán tạm sâu trong rừng, bố trí người cảnh giới tại các tuyến đường độc đạo, thường xuyên thay đổi địa điểm và chỉ hoạt động vào ban đêm nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Với quyết tâm xóa bỏ nguy cơ phát sinh các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập kế hoạch đấu tranh, huy động lực lượng, phương tiện triển khai phương án triệt phá.
Theo đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 18/6/2026, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động và Công an các xã Minh Lương, Nậm Chày đã bất ngờ đột kích vào các lán trên núi thuộc địa bàn xã Minh Lương, bắt giữ 20 đối tượng về hành vi "mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy".
Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đêm tối, đường rừng trơn trượt, nhiều tổ công tác đã bí mật hành quân xuyên đêm, tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng nhằm bảo đảm yếu tố bất ngờ. Đúng thời điểm triển khai phương án, các mũi trinh sát đồng loạt khống chế các đối tượng, không để chúng có cơ hội chống trả hoặc tẩu tán vật chứng.
Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 169 viên ma túy dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 xe mô tô và nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan. Qua kiểm tra nhanh, cả 20 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.
Quá trình điều tra mở rộng, đến ngày 19/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng và đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiến hành triệu tập, xác minh, làm rõ 13 đối tượng (có mặt tại thời điểm kiểm tra) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.
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