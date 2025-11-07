Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn
Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986), ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ”.
Trước đó, lúc 0h5 ngày 3/11, tại đường Hòa Bình, phường Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ), tổ công tác Phòng CSGT Công an thành phố Cần Thơ dừng phương tiện xe mô tô BKS 65B1-142.31, do Châu Hoàng Hương điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Hương không chấp hành, mà có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.
Ngay sau đó, tổ công tác liên hệ Công an phường Ninh Kiều hỗ trợ mời Hương về Công an phường Ninh Kiều làm việc. Tại đây, Hương tiếp tục có hành vi chống đối, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, tự đập đầu vào cửa kính.
Sau nhiều lần thuyết phục nhưng Hương không hợp tác, tổ công tác Phòng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hương với các lỗi: “Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; không giấy phép lái xe” và tạm giữ phương tiện.
Công an Lào Cai thông tin về vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai, Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.
Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú ThọPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.
'Siêu lừa' nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu để lừa đảoPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Quách Văn Lập (SN 1985, ở Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm, thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cán bộ công an tại 16 tỉnh, thành với số tiền gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi "thả mồi" đến Lai Châu, Lập đã bị bắt giữ.
Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lờiPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.
Tuyên Quang: Bóc gỡ đường dây truyền bá gần 300 website khiêu dâm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra vừa bóc gỡ đường dây tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.
Hà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm rõ vụ xe tải tông loạt xe máy và ô tô con trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) rồi bỏ chạy.
Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phuiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông LôPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.
Bắt hai thanh niên cướp nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng ở TP.HCMPháp luật - 2 ngày trước
Hai thanh niên cướp giật nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng của tiệm vàng ở phường An Phú, TP.HCM bán lấy tiền và bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ.
Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An GiangPháp luật - 2 ngày trước
Bị truy nã ở TP.HCM, Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) trốn về An Giang mở sòng bạc, nhưng vừa bị công an bắt giữ cùng 20 người khi đang sát phạt trên chiếu tài xỉu.
Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạcPháp luật
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.