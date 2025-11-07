Mới nhất
Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn

Thứ sáu, 06:38 07/11/2025 | Pháp luật
Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986), ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ”.

Trước đó, lúc 0h5 ngày 3/11, tại đường Hòa Bình, phường Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ), tổ công tác Phòng CSGT Công an thành phố Cần Thơ dừng phương tiện xe mô tô BKS 65B1-142.31, do Châu Hoàng Hương điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Hương không chấp hành, mà có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn - Ảnh 1.

Bị can Châu Hoàng Hương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau đó, tổ công tác liên hệ Công an phường Ninh Kiều hỗ trợ mời Hương về Công an phường Ninh Kiều làm việc. Tại đây, Hương tiếp tục có hành vi chống đối, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, tự đập đầu vào cửa kính.

Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn - Ảnh 2.

Hình ảnh Châu Hoàng Hương chống đối lực lượng làm nhiệm vụ rạng sáng ngày 3/11 (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau nhiều lần thuyết phục nhưng Hương không hợp tác, tổ công tác Phòng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hương với các lỗi: “Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; không giấy phép lái xe” và tạm giữ phương tiện.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
