Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt giữ xe tải chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ ba, 09:31 23/12/2025 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện chiếc xe vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm ngoại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Bắt giữ xe tải chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Tài xế Lê Viết Huy cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, tại Km 53+500 quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Tây, lực lượng chức năng tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải thùng kín biển kiểm soát 37C-267.44 do Lê Viết Huy (SN 1983, trú tại thôn Đức Vừ, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu lái xe đưa phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 để tiếp tục xác minh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép hơn 900 viên ma túy dạng hồng phiếnBắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép hơn 900 viên ma túy dạng hồng phiến

GĐXH - Thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an Quảng Trị tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Phan Đình Thanh (trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu) tàng trữ trái phép hàng trăm viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép hơn 900 viên ma túy dạng hồng phiến

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép hơn 900 viên ma túy dạng hồng phiến

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ lẩn trốn tại Đồng Nai

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ lẩn trốn tại Đồng Nai

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an

Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an

Cùng chuyên mục

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Xóa sổ đường dây 'phù phép' thịt heo thành thịt bò, tiêu thụ 600kg mỗi ngày

Xóa sổ đường dây 'phù phép' thịt heo thành thịt bò, tiêu thụ 600kg mỗi ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi sử dụng thịt heo làm giả thịt bò, đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người phụ nữ lấy đồ, chửi bới, bắt nữ sinh quỳ trên đường

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người phụ nữ lấy đồ, chửi bới, bắt nữ sinh quỳ trên đường

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Phương Thị Nga (trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội: Môi giới mại dâm, người phụ nữ ở Long An bị bắt

Hà Nội: Môi giới mại dâm, người phụ nữ ở Long An bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tối ngày 22/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa bắt giữ 01 đối tượng là nữ giới có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.

Thu giữ 170 kg giò, chả 'tẩm' hàn the giữa một chợ trung tâm ở Tuyên Quang

Thu giữ 170 kg giò, chả 'tẩm' hàn the giữa một chợ trung tâm ở Tuyên Quang

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Gần 170kg giò, chả chứa hàn the, một chất có thể gây ngộ độc, thậm chí tử vong vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại chợ Tam Cờ, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang: Câu kết doanh nghiệp phía sau, cán bộ Ban QLDA chiếm đoạt tài sản

Tuyên Quang: Câu kết doanh nghiệp phía sau, cán bộ Ban QLDA chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một cán bộ Ban Quản lý dự án tại Hà Giang (cũ) đã câu kết doanh nghiệp “sân sau”, lập hồ sơ khống, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người dân.

Nữ quái mua bán ma túy trong quán bar ra đầu thú

Nữ quái mua bán ma túy trong quán bar ra đầu thú

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian trốn nã vì bị phát hiện mua bán trái phép chất ma túy, Phan Công Hoài Giang đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khánh Hòa: Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ người đàn ông tử vong trên đường dây điện trung thế

Khánh Hòa: Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ người đàn ông tử vong trên đường dây điện trung thế

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn điện giật khiến một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế tại phường Tây Nha Trang.

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bị cơ quan chức năng chặn bắt khi đang mang đao, kiếm gây rối trong đêm, nhóm 14 thanh thiếu niên khai nhận thực hiện 4 vụ trộm xe máy.

Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12

Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI tại nội đô đã ghi nhận hàng loạt trường hợp vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Trong khi trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, số lượng tài xế "quên" thắt dây an toàn bất ngờ tăng so với các ngày thường.

Xem nhiều

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Pháp luật

GĐXH - Bị cơ quan chức năng chặn bắt khi đang mang đao, kiếm gây rối trong đêm, nhóm 14 thanh thiếu niên khai nhận thực hiện 4 vụ trộm xe máy.

Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12

Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12

Pháp luật
Bé gái 12 tuổi bị bố đánh nhập viện

Bé gái 12 tuổi bị bố đánh nhập viện

Pháp luật
Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Pháp luật
Hà Nội: Tạm giữ hình sự người phụ nữ lấy đồ, chửi bới, bắt nữ sinh quỳ trên đường

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người phụ nữ lấy đồ, chửi bới, bắt nữ sinh quỳ trên đường

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top