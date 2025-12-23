Bắt giữ xe tải chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm ngoại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tài xế Lê Viết Huy cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, tại Km 53+500 quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Tây, lực lượng chức năng tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải thùng kín biển kiểm soát 37C-267.44 do Lê Viết Huy (SN 1983, trú tại thôn Đức Vừ, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu lái xe đưa phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 để tiếp tục xác minh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.