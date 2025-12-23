Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng
Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông bất ngờ rút vật nhọn giống như dao tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã gục.
Chiều 23/12, lãnh đạo UBND phường An Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận, lực lượng công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ hành hung xảy ra trên địa bàn, được camera của nhà dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h50 cùng ngày, trên tuyến đường Trường Chinh, đoạn qua phường An Khê.
Thời điểm trên, người phụ nữ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc áo màu cam, quần lửng thì xảy ra mâu thuẫn.
Sau đó, người đàn ông bất ngờ túm tóc, kéo người phụ nữ ngã xuống đường rồi dùng vật nhọn giống dao đâm liên tiếp vào nạn nhân. Mặc cho nạn nhân liên tục la hét, người này vẫn không dừng tay.
Chỉ đến khi có một xe máy đi tới, người đàn ông mới bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Đáng nói, vụ việc xảy ra giữa ban ngày nên thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.
