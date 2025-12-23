Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 21/12 đến 12h00 ngày 22/12/2025), hệ thống Camera AI đã phát hiện hơn 100 trường hợp.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 92 trường hợp vi phạm. Trong đó, 59 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 33 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, sau nhiều ngày vắng bóng vi phạm, Camera AI đã phát hiện và ghi hình 2 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện ghi nhận là 14.789 lượt xe, tốc độ trung bình 71 km/h.

Đáng lưu ý, dù không phát hiện tài xế sử dụng điện thoại, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận 12 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Hiện tại, danh sách biển kiểm soát cùng hình ảnh bằng chứng của toàn bộ các trường hợp vi phạm nêu trên đã được chuyển sang Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ phạt nguội.

Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm luật giao thông, đặc biệt là các quy định về làn đường và dây đai an toàn, để tránh bị xử phạt và đảm bảo an toàn cho chính mình trong dịp cao điểm cuối năm.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 21-12-2025 12:02:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X64733 2 21-12-2025 12:04:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA88671 3 21-12-2025 12:08:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P130639 4 21-12-2025 12:17:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36BD88494 5 21-12-2025 13:33:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K165444 6 21-12-2025 13:33:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X524984 7 21-12-2025 13:40:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15B106492 8 21-12-2025 14:07:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N14744 9 21-12-2025 14:07:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14AA23574 10 21-12-2025 14:12:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B592524 11 21-12-2025 14:14:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H223240 12 21-12-2025 14:24:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AS11060 13 21-12-2025 14:25:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X338528 14 21-12-2025 14:44:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T130121 15 21-12-2025 14:57:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B255835 16 21-12-2025 15:00:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88K148808 17 21-12-2025 15:09:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C157560 18 21-12-2025 15:09:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B128302 19 21-12-2025 15:15:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z77399 20 21-12-2025 15:20:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B279428 21 21-12-2025 15:22:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 23AM00323 22 21-12-2025 15:26:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B191970 23 21-12-2025 15:28:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AM06280 24 21-12-2025 15:37:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N85694 25 21-12-2025 15:41:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H161032 26 21-12-2025 15:41:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE38261 27 21-12-2025 15:43:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B478947 28 21-12-2025 15:47:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B839261 29 21-12-2025 15:54:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14AA84470 30 21-12-2025 15:54:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18FA06843 31 21-12-2025 16:00:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P194990 32 21-12-2025 16:00:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26H96625 33 21-12-2025 16:03:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BP02473 34 21-12-2025 16:05:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37B296965 35 21-12-2025 16:19:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14T32277 36 21-12-2025 16:21:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E295214 37 21-12-2025 16:28:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P197390 38 21-12-2025 16:50:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L121823 39 21-12-2025 16:52:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N46793 40 21-12-2025 16:58:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D132529 41 22-12-2025 06:31:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B269910 42 22-12-2025 06:39:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB38166 43 22-12-2025 06:40:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36A103272 44 22-12-2025 06:46:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26AA05759 45 22-12-2025 06:46:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F39345 46 22-12-2025 08:11:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P106737 47 22-12-2025 08:44:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P177343 48 22-12-2025 08:51:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L159127 49 22-12-2025 08:54:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L199714 50 22-12-2025 08:56:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y339733 51 22-12-2025 09:00:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V26873 52 22-12-2025 10:02:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L548944 53 22-12-2025 10:11:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36K21512 54 22-12-2025 10:17:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M110156 55 22-12-2025 10:27:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD27895 56 22-12-2025 10:27:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L548728 57 22-12-2025 10:27:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99L63792 58 22-12-2025 10:54:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18S35643 59 22-12-2025 11:26:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BA02980 60 21-12-2025 12:39:32 Không đội mũ Xe mô tô 29B131088 61 21-12-2025 12:43:11 Không đội mũ Xe mô tô 29L561173 62 21-12-2025 12:55:40 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 63 21-12-2025 13:06:39 Không đội mũ Xe mô tô 90AK06291 64 21-12-2025 13:35:11 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 65 21-12-2025 14:14:53 Không đội mũ Xe mô tô 79N246710 66 21-12-2025 14:43:41 Không đội mũ Xe mô tô 90B183545 67 21-12-2025 15:19:05 Không đội mũ Xe mô tô 59L262875 68 21-12-2025 15:22:36 Không đội mũ Xe mô tô 23AM00323 69 21-12-2025 15:27:04 Không đội mũ Xe mô tô 17AA83140 70 21-12-2025 15:27:38 Không đội mũ Xe mô tô 20V186255 71 21-12-2025 15:51:16 Không đội mũ Xe mô tô 28FD03801 72 21-12-2025 15:59:11 Không đội mũ Xe mô tô 29E231971 73 21-12-2025 15:59:42 Không đội mũ Xe mô tô 17B651842 74 21-12-2025 16:07:04 Không đội mũ Xe mô tô 59G169800 75 21-12-2025 16:17:32 Không đội mũ Xe mô tô 29BC00477 76 21-12-2025 16:36:25 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 77 21-12-2025 16:44:14 Không đội mũ Xe mô tô 29B228901 78 21-12-2025 16:51:14 Không đội mũ Xe mô tô 29BC17353 79 22-12-2025 06:46:25 Không đội mũ Xe mô tô 89F23956 80 22-12-2025 06:56:04 Không đội mũ Xe mô tô 19AE08074 81 22-12-2025 07:06:25 Không đội mũ Xe mô tô 29T81957 82 22-12-2025 07:21:29 Không đội mũ Xe mô tô 29AD17728 83 22-12-2025 07:28:07 Không đội mũ Xe mô tô 29G101829 84 22-12-2025 07:38:39 Không đội mũ Xe mô tô 35AA05671 85 22-12-2025 08:12:34 Không đội mũ Xe mô tô 29B133943 86 22-12-2025 08:24:05 Không đội mũ Xe mô tô 90AK06291 87 22-12-2025 08:24:41 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 88 22-12-2025 08:31:51 Không đội mũ Xe mô tô 29AC11299 89 22-12-2025 08:40:14 Không đội mũ Xe mô tô 29E261236 90 22-12-2025 08:40:24 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 91 22-12-2025 08:40:44 Không đội mũ Xe mô tô 33R11318 92 22-12-2025 08:53:39 Không đội mũ Xe mô tô 36B369667 93 22-12-2025 09:26 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 75H00531 94 22-12-2025 08:01 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 21A16142 95 22-12-2025 05:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 88C20836 96 22-12-2025 05:29 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 51G31740 97 22-12-2025 03:03 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29C83479 98 21-12-2025 21:22:54 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 98A01424 99 21-12-2025 21:00:17 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 37B02050 100 21-12-2025 19:18:44 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29H97563 101 21-12-2025 18:08:42 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34H06272 102 21-12-2025 18:01:18 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 19A42376 103 21-12-2025 17:35:52 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 30L51970 104 21-12-2025 17:14:51 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 19A73949 105 22-12-2025 02:18:46 Chạy sai làn đường Ô tô con 30L67080 106 22-12-2025 01:28:39 Chạy sai làn đường Ô tô con 29E11905