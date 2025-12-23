Mới nhất
Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Thứ ba, 09:48 23/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 21/12 đến 12h00 ngày 22/12/2025), hệ thống Camera AI đã phát hiện hơn 100 trường hợp.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 92 trường hợp vi phạm. Trong đó, 59 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 33 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Hệ thống Camera AI ghi nhận vi phạm giao thông: Tăng cường an toàn trên đường - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, sau nhiều ngày vắng bóng vi phạm, Camera AI đã phát hiện và ghi hình 2 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện ghi nhận là 14.789 lượt xe, tốc độ trung bình 71 km/h.

Đáng lưu ý, dù không phát hiện tài xế sử dụng điện thoại, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận 12 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hệ thống Camera AI ghi nhận vi phạm giao thông: Tăng cường an toàn trên đường - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Hiện tại, danh sách biển kiểm soát cùng hình ảnh bằng chứng của toàn bộ các trường hợp vi phạm nêu trên đã được chuyển sang Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ phạt nguội.

Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm luật giao thông, đặc biệt là các quy định về làn đường và dây đai an toàn, để tránh bị xử phạt và đảm bảo an toàn cho chính mình trong dịp cao điểm cuối năm.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
121-12-2025 12:02:56Vượt đèn đỏXe mô tô29X64733
221-12-2025 12:04:35Vượt đèn đỏXe mô tô19AA88671
321-12-2025 12:08:22Vượt đèn đỏXe mô tô29P130639
421-12-2025 12:17:57Vượt đèn đỏXe mô tô36BD88494
521-12-2025 13:33:06Vượt đèn đỏXe mô tô35K165444
621-12-2025 13:33:10Vượt đèn đỏXe mô tô29X524984
721-12-2025 13:40:47Vượt đèn đỏXe mô tô15B106492
821-12-2025 14:07:00Vượt đèn đỏXe mô tô30N14744
921-12-2025 14:07:01Vượt đèn đỏXe mô tô14AA23574
1021-12-2025 14:12:47Vượt đèn đỏXe mô tô36B592524
1121-12-2025 14:14:34Vượt đèn đỏXe mô tô29H223240
1221-12-2025 14:24:08Vượt đèn đỏXe mô tô36AS11060
1321-12-2025 14:25:50Vượt đèn đỏXe mô tô29X338528
1421-12-2025 14:44:40Vượt đèn đỏXe mô tô29T130121
1521-12-2025 14:57:52Vượt đèn đỏXe mô tô90B255835
1621-12-2025 15:00:33Vượt đèn đỏXe mô tô88K148808
1721-12-2025 15:09:30Vượt đèn đỏXe mô tô29C157560
1821-12-2025 15:09:47Vượt đèn đỏXe mô tô29B128302
1921-12-2025 15:15:00Vượt đèn đỏXe mô tô29Z77399
2021-12-2025 15:20:39Vượt đèn đỏXe mô tô36B279428
2121-12-2025 15:22:42Vượt đèn đỏXe mô tô
23AM00323
2221-12-2025 15:26:47Vượt đèn đỏXe mô tô89B191970
2321-12-2025 15:28:16Vượt đèn đỏXe mô tô
29AM06280
2421-12-2025 15:37:26Vượt đèn đỏXe mô tô30N85694
2521-12-2025 15:41:43Vượt đèn đỏXe mô tô29H161032
2621-12-2025 15:41:49Vượt đèn đỏXe mô tô29AE38261
2721-12-2025 15:43:19Vượt đèn đỏXe mô tô36B478947
2821-12-2025 15:47:23Vượt đèn đỏXe mô tô17B839261
2921-12-2025 15:54:22Vượt đèn đỏXe mô tô14AA84470
3021-12-2025 15:54:23Vượt đèn đỏXe mô tô18FA06843
3121-12-2025 16:00:16Vượt đèn đỏXe mô tô29P194990
3221-12-2025 16:00:35Vượt đèn đỏXe mô tô26H96625
3321-12-2025 16:03:46Vượt đèn đỏXe mô tô29BP02473
3421-12-2025 16:05:39Vượt đèn đỏXe mô tô37B296965
3521-12-2025 16:19:16Vượt đèn đỏXe mô tô14T32277
3621-12-2025 16:21:30Vượt đèn đỏXe mô tô29E295214
3721-12-2025 16:28:23Vượt đèn đỏXe mô tô29P197390
3821-12-2025 16:50:53Vượt đèn đỏXe mô tô29L121823
3921-12-2025 16:52:48Vượt đèn đỏXe mô tô35N46793
4021-12-2025 16:58:54Vượt đèn đỏXe mô tô29D132529
4122-12-2025 06:31:33Vượt đèn đỏXe mô tô22B269910
4222-12-2025 06:39:01Vượt đèn đỏXe mô tô29AB38166
4322-12-2025 06:40:40Vượt đèn đỏXe mô tô36A103272
4422-12-2025 06:46:35Vượt đèn đỏXe mô tô26AA05759
4522-12-2025 06:46:56Vượt đèn đỏXe mô tô30F39345
4622-12-2025 08:11:09Vượt đèn đỏXe mô tô29P106737
4722-12-2025 08:44:58Vượt đèn đỏXe mô tô29P177343
4822-12-2025 08:51:14Vượt đèn đỏXe mô tô29L159127
4922-12-2025 08:54:23Vượt đèn đỏXe mô tô29L199714
5022-12-2025 08:56:17Vượt đèn đỏXe mô tô29Y339733
5122-12-2025 09:00:06Vượt đèn đỏXe mô tô29V26873
5222-12-2025 10:02:15Vượt đèn đỏXe mô tô29L548944
5322-12-2025 10:11:58Vượt đèn đỏXe mô tô36K21512
5422-12-2025 10:17:23Vượt đèn đỏXe mô tô29M110156
5522-12-2025 10:27:03Vượt đèn đỏXe mô tô29AD27895
5622-12-2025 10:27:04Vượt đèn đỏXe mô tô29L548728
5722-12-2025 10:27:28Vượt đèn đỏXe mô tô99L63792
5822-12-2025 10:54:56Vượt đèn đỏXe mô tô18S35643
5922-12-2025 11:26:57Vượt đèn đỏXe mô tô29BA02980
6021-12-2025 12:39:32Không đội mũXe mô tô29B131088
6121-12-2025 12:43:11Không đội mũXe mô tô29L561173
6221-12-2025 12:55:40Không đội mũXe mô tô29E252261
6321-12-2025 13:06:39Không đội mũXe mô tô90AK06291
6421-12-2025 13:35:11Không đội mũXe mô tô29E252261
6521-12-2025 14:14:53Không đội mũXe mô tô79N246710
6621-12-2025 14:43:41Không đội mũXe mô tô90B183545
6721-12-2025 15:19:05Không đội mũXe mô tô59L262875
6821-12-2025 15:22:36Không đội mũXe mô tô
23AM00323
6921-12-2025 15:27:04Không đội mũXe mô tô17AA83140
7021-12-2025 15:27:38Không đội mũXe mô tô20V186255
7121-12-2025 15:51:16Không đội mũXe mô tô28FD03801
7221-12-2025 15:59:11Không đội mũXe mô tô29E231971
7321-12-2025 15:59:42Không đội mũXe mô tô17B651842
7421-12-2025 16:07:04Không đội mũXe mô tô59G169800
7521-12-2025 16:17:32Không đội mũXe mô tô29BC00477
7621-12-2025 16:36:25Không đội mũXe mô tô29E252261
7721-12-2025 16:44:14Không đội mũXe mô tô29B228901
7821-12-2025 16:51:14Không đội mũXe mô tô29BC17353
7922-12-2025 06:46:25Không đội mũXe mô tô89F23956
8022-12-2025 06:56:04Không đội mũXe mô tô19AE08074
8122-12-2025 07:06:25Không đội mũXe mô tô29T81957
8222-12-2025 07:21:29Không đội mũXe mô tô29AD17728
8322-12-2025 07:28:07Không đội mũXe mô tô29G101829
8422-12-2025 07:38:39Không đội mũXe mô tô35AA05671
8522-12-2025 08:12:34Không đội mũXe mô tô29B133943
8622-12-2025 08:24:05Không đội mũXe mô tô90AK06291
8722-12-2025 08:24:41Không đội mũXe mô tô36F120197
8822-12-2025 08:31:51Không đội mũXe mô tô29AC11299
8922-12-2025 08:40:14Không đội mũXe mô tô29E261236
9022-12-2025 08:40:24Không đội mũXe mô tô36F120197
9122-12-2025 08:40:44Không đội mũXe mô tô33R11318
9222-12-2025 08:53:39Không đội mũXe mô tô36B369667
9322-12-2025 09:26Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn75H00531
9422-12-2025 08:01Không thắt dây đai an toànÔ tô con21A16142
9522-12-2025 05:52Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn88C20836
9622-12-2025 05:29Không thắt dây đai an toànNhững loại khác51G31740
9722-12-2025 03:03Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29C83479
9821-12-2025 21:22:54Không thắt dây đai an toànÔ tô con98A01424
9921-12-2025 21:00:17Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn37B02050
10021-12-2025 19:18:44Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29H97563
10121-12-2025 18:08:42Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn34H06272
10221-12-2025 18:01:18Không thắt dây đai an toànÔ tô con19A42376
10321-12-2025 17:35:52Không thắt dây đai an toànNhững loại khác30L51970
10421-12-2025 17:14:51Không thắt dây đai an toànNhững loại khác19A73949
10522-12-2025 02:18:46Chạy sai làn đườngÔ tô con30L67080
10622-12-2025 01:28:39Chạy sai làn đườngÔ tô con29E11905
Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI tại nội đô đã ghi nhận hàng loạt trường hợp vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Trong khi trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, số lượng tài xế "quên" thắt dây an toàn bất ngờ tăng so với các ngày thường.

